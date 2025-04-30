「後尹錫悅時代」的日美韓安全保障：日本與韓國如何因應川普政府的對中及對台政策轉向

2023年8月，參與美國大衛營高峰會議的日美韓三國領袖，在韓國憲法法院裁定罷免尹錫悅總統之後，已徹底更迭。如今，在日本首相石破茂、美國總統川普以及後尹錫悅時代韓國新任總統的治理之下，日美韓三國的安全保障架構將如何演變？

日韓合作「不可或缺，別無選擇」 尹錫悅自2024年12月3日宣布戒嚴令以來，旋即遭韓國國會提出彈劾追訴，總統職權隨即遭到凍結，期間由國務總理與兼任經濟次長的企劃財政部長代行總統職務。次屆韓國總統大選投票日訂於6月3日，韓國的國家領袖經歷長達半年之久的權力真空。在美國政權自拜登轉移至川普之際，美國又宣布將韓國列入對等關稅適用國，韓國卻無法充分發揮高層次的領袖外交，可謂「國難」當頭。 在此風雨飄搖之際，鄰國日本支持著韓國的外交。在韓國總統大位「空缺」的這段期間，日本政府對於韓國局勢表達「強烈關心」，積極與韓國政府保持密切合作，持續維持日韓乃至日美韓的聯絡與協調。 韓國外交部長趙兌烈在接受《朝日新聞》書面採訪（2025年3月21日）時指出：「正因日本等友好國家在我們困頓時所給予的支援與聲援，使我們感受到莫大支持。」趙外長特別提及：「今年1月，即使日本國內出現若干擔憂聲浪，日本外相岩屋毅仍決定訪韓，充分展現其真摯友情與非凡勇氣，對此我方衷心感謝。」此外，尹錫悅罷免通過當日（4月4日），日本首相石破茂也在日本眾議院內閣委員會上表示：「今年適逢日韓兩國邦交正常化60周年，無論局勢如何變化，維護日韓之間緊密的合作，將是我國外交最重要的課題之一。」 當前的日韓關係為何如此備受重視？其原因之一在於，日韓關係是外交與安全保障戰略不可或缺的重要一環。誠如日本前首相岸田文雄所言：「今日烏克蘭，明日東亞。」現今東亞周邊的安全局勢日益險峻，亟需日韓攜手應對。韓國外長趙兌烈亦強調：「由於地緣政治板塊正產生劇烈變動，導致當下的國際情勢日趨險峻。在此情勢之下，日韓兩國間的合作不可或缺，別無選擇。」

升高層級的「日美韓」合作架構 日韓之間的戰略合作，正是日美韓合作之一環。所謂「日美韓合作」，係指透過美日、美韓之間簽署的同盟條約，相互交織而成美日、美韓與日韓三方聯動的外交與安全保障合作關係。此合作關係始於1950年的韓戰，並於1994亞太經濟合作（APEC）相關會議期間，舉行首次日美韓三國的高峰會談時正式確立。 但在2019年美國總統川普的首次任期內，日美韓合作一度陷入危機。即使美國國務院與國防部基於美中戰略競爭，試圖在印太戰略框架之中，接續美日澳印四方安全對話（Quad）之後，納入日美韓合作，但總統本人卻對此興趣缺缺，轉而積極推進與北韓領導人金正恩的直接對話。當時韓國亦由革新派的文在寅總統主政，優先推動南北韓對話。2018至2019年間，日韓之間歷史問題（徵用工賠償判決）、經濟衝突（日本強化管制對韓出口）以及國家安全的對立（日韓軍事情報保護協定＝GSOMIA一度遭韓方通告終止、雷達照射事件等）接連爆發，使雙方關係幾乎降至冰點。 當時，美國總統川普基本上對日韓關係袖手旁觀。扭轉此僵局的關鍵因素在於，其後登場的美國總統拜登與韓國總統尹錫悅，兩人積極推動恢復日韓與日美韓合作，加上日本首相岸田文雄的響應，促成2023年8月在大衛營召開日美韓高峰會議。過往的日美韓領袖會談大多在APEC等其他國際峰會召開之際順勢舉行，此次卻史無前例地單獨舉辦。如今回首，確實是一次推動歷史齒輪轉動的契機，促成奇蹟般的攜手合作。 大衛營峰會之所以產生劃時代的重大意義，在於將日美韓合作架構提升至更具戰略意義的「更高層次」。不僅將三國傳統上以北韓問題為核心的安全合作框架，提升至印太戰略層面，明確意識到對於中國的戰略制衡，更進一步以烏克蘭戰爭為背景，重新定義三國為捍衛「法治」與國際秩序的重要夥伴。此外，也將經濟安全、技術合作、開發援助、氣候變遷等多項議題納入涵蓋範圍，打造更為全面的夥伴關係，並在政府間對話與合作的制度化之下，成立了「日美韓協調事務局」。

印太戰略深化與轉向「對中國─臺灣」之影響 隨著2025年1月川普第二任期的展開，日美韓關係的未來一度引發擔憂。不過至今所見，川普政府雖然迴避提及「大衛營共識」，但實際上仍展現維持日美韓合作框架的態勢。2月7日於華府召開的美日高峰會談所發表的共同聲明之中，除了重申印太地區的美日合作，更明確推動「美日澳印、美日韓、美日澳及美日菲等多層次且同步調的協力合作」，從而保持了日美韓的合作架構，其後更舉行兩次日美韓外長會談。

美日高峰會後的記者會上，美國總統川普（右）與日本首相石破茂共同展示紀念品，2025年4月7日，美國華盛頓（時事） 不過，實質的合作內容已逐步轉向川普政府所強調的優先事項，其中顯著轉變之一便是印太區域戰略的「轉向聚焦於中國─臺灣情勢」。川普政權內部既有外交立場被稱為「軟性孤立主義」的副總統范斯，也有來自共和黨傳統國際主義脈絡且強調同盟的對中強硬派──國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。即使兩派皆要求盟國承擔相應負擔，但相對於烏克蘭或歐洲，在印太地區美軍非但沒有撤離或縮減，反而進一步強化部署，同時敦促盟國與友邦強化合作，承擔更多責任。 《華盛頓郵報》（2025年3月29日）披露的美國國防部《暫時國防戰略指導》（Interim National Defense Strategic Guidance）也呈現出轉向對中與對臺政策之傾向。其中的戰略思考明確指出，中國是美國「唯一迫在眉睫的威脅」（sole pacing threat），而「阻止中國入侵與佔領臺灣」則成為「唯一緊迫的戰略情境」（sole pacing scenario），並以「2027年」為關鍵時點，將中國與臺灣局勢設定為最優先事項。其他如俄羅斯、北韓與伊朗等威脅，則交由歐洲、中東與東亞的同盟國防堵，美軍則專注於中國與臺灣之戰略情勢。 倘若按照《暫時國防戰略指導》之推測進行，勢必造成美日、美韓同盟及日美韓合作框架極為棘手的戰略問題。對於朝鮮半島及臺灣有事同時發生的複合危機之際，目前尚無正式協商各國的角色分工。此外，若優先防衛臺灣，朝鮮半島有事與北韓問題可能遭降級，令韓國甚感不安。其原因在於「美韓核諮商小組」（NCG）、駐韓美軍域外派遣之「戰略彈性」（strategic flexibility）、駐韓美軍重整及縮減、美韓聯合軍司令（駐韓美軍司令兼任）的戰時作戰指揮權移交等諸多議題亦將隨之浮現。對於日美同盟而言，如何在臺灣與朝鮮半島之間取得平衡，亦是進退兩難。 美國基於針對中國的威懾與防衛目的，對盟國提出了多元合作要求，包括聯合演習、作戰協力，以及打造包含補給、美國艦艇之MRO（檢查、維修與保養）、造船業在內的國防產業供應鏈之整合性國防體制。值得一提的是，日美韓外長於布魯塞爾會談的共同聲明（4月3日）中特別確認其必要性（特別是造船業）。此議題亦正是去年7月日美韓國防會議簽署的「日美韓三方安全合作架構備忘錄」（Memorandum of Cooperation on the Trilateral Security Cooperation Framework）所涵蓋之重點，並亟需與澳洲、AUKUS（美英澳）、菲律賓等盟國進一步協調合作。 然而，亦須謹防川普總統個人式的「交易外交」帶來之潛在風險。若能透過加強印太防衛態勢有效嚇阻中國犯臺，即可避免戰爭爆發。另一方面，川普政府推行的關稅政策（對等關稅），不僅違背自由貿易原則，更可能阻礙經濟與國防產業的供應鏈整合，因此應迅速推動協商，以謀求恢復穩定。此外，有鑑於川普顯示出與北韓總書記金正恩對話之高度興趣，亦應謹慎防止日韓遭忽略，因此希望能善加利用「日美韓協調事務局」等管道，建立政策協調機制。