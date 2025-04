「後尹錫悅時代」的日美韓安全保障：日本與韓國如何因應川普政府的對中及對台政策轉向

印太戰略深化與轉向「對中國─臺灣」之影響

隨著2025年1月川普第二任期的展開,日美韓關係的未來一度引發擔憂。不過至今所見,川普政府雖然迴避提及「大衛營共識」,但實際上仍展現維持日美韓合作框架的態勢。2月7日於華府召開的美日高峰會談所發表的共同聲明之中,除了重申印太地區的美日合作,更明確推動「美日澳印、美日韓、美日澳及美日菲等多層次且同步調的協力合作」,從而保持了日美韓的合作架構,其後更舉行兩次日美韓外長會談。



美日高峰會後的記者會上,美國總統川普(右)與日本首相石破茂共同展示紀念品,2025年4月7日,美國華盛頓(時事)

不過,實質的合作內容已逐步轉向川普政府所強調的優先事項,其中顯著轉變之一便是印太區域戰略的「轉向聚焦於中國─臺灣情勢」。川普政權內部既有外交立場被稱為「軟性孤立主義」的副總統范斯,也有來自共和黨傳統國際主義脈絡且強調同盟的對中強硬派──國家安全顧問瓦爾茲(Mike Waltz)與國防部次長柯伯吉(Elbridge Colby)。即使兩派皆要求盟國承擔相應負擔,但相對於烏克蘭或歐洲,在印太地區美軍非但沒有撤離或縮減,反而進一步強化部署,同時敦促盟國與友邦強化合作,承擔更多責任。

《華盛頓郵報》(2025年3月29日)披露的美國國防部《暫時國防戰略指導》(Interim National Defense Strategic Guidance)也呈現出轉向對中與對臺政策之傾向。其中的戰略思考明確指出,中國是美國「唯一迫在眉睫的威脅」(sole pacing threat),而「阻止中國入侵與佔領臺灣」則成為「唯一緊迫的戰略情境」(sole pacing scenario),並以「2027年」為關鍵時點,將中國與臺灣局勢設定為最優先事項。其他如俄羅斯、北韓與伊朗等威脅,則交由歐洲、中東與東亞的同盟國防堵,美軍則專注於中國與臺灣之戰略情勢。

倘若按照《暫時國防戰略指導》之推測進行,勢必造成美日、美韓同盟及日美韓合作框架極為棘手的戰略問題。對於朝鮮半島及臺灣有事同時發生的複合危機之際,目前尚無正式協商各國的角色分工。此外,若優先防衛臺灣,朝鮮半島有事與北韓問題可能遭降級,令韓國甚感不安。其原因在於「美韓核諮商小組」(NCG)、駐韓美軍域外派遣之「戰略彈性」(strategic flexibility)、駐韓美軍重整及縮減、美韓聯合軍司令(駐韓美軍司令兼任)的戰時作戰指揮權移交等諸多議題亦將隨之浮現。對於日美同盟而言,如何在臺灣與朝鮮半島之間取得平衡,亦是進退兩難。

美國基於針對中國的威懾與防衛目的,對盟國提出了多元合作要求,包括聯合演習、作戰協力,以及打造包含補給、美國艦艇之MRO(檢查、維修與保養)、造船業在內的國防產業供應鏈之整合性國防體制。值得一提的是,日美韓外長於布魯塞爾會談的共同聲明(4月3日)中特別確認其必要性(特別是造船業)。此議題亦正是去年7月日美韓國防會議簽署的「日美韓三方安全合作架構備忘錄」(Memorandum of Cooperation on the Trilateral Security Cooperation Framework)所涵蓋之重點,並亟需與澳洲、AUKUS(美英澳)、菲律賓等盟國進一步協調合作。

然而,亦須謹防川普總統個人式的「交易外交」帶來之潛在風險。若能透過加強印太防衛態勢有效嚇阻中國犯臺,即可避免戰爭爆發。另一方面,川普政府推行的關稅政策(對等關稅),不僅違背自由貿易原則,更可能阻礙經濟與國防產業的供應鏈整合,因此應迅速推動協商,以謀求恢復穩定。此外,有鑑於川普顯示出與北韓總書記金正恩對話之高度興趣,亦應謹慎防止日韓遭忽略,因此希望能善加利用「日美韓協調事務局」等管道,建立政策協調機制。