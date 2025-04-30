「後尹錫悅時代」的日美韓安全保障：日本與韓國如何因應川普政府的對中及對台政策轉向

「後尹錫悅時代」的日美韓安全保障：日本與韓國如何因應川普政府的對中及對台政策轉向政治外交 國際
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日韓合作「不可或缺，別無選擇」
尹錫悅自2024年12月3日宣布戒嚴令以來，旋即遭韓國國會提出彈劾追訴，總統職權隨即遭到凍結，期間由國務總理與兼任經濟次長的企劃財政部長代行總統職務。次屆韓國總統大選投票日訂於6月3日，韓國的國家領袖經歷長達半年之久的權力真空。在美國政權自拜登轉移至川普之際，美國又宣布將韓國列入對等關稅適用國，韓國卻無法充分發揮高層次的領袖外交，可謂「國難」當頭。
在此風雨飄搖之際，鄰國日本支持著韓國的外交。在韓國總統大位「空缺」的這段期間，日本政府對於韓國局勢表達「強烈關心」，積極與韓國政府保持密切合作，持續維持日韓乃至日美韓的聯絡與協調。
韓國外交部長趙兌烈在接受《朝日新聞》書面採訪（2025年3月21日）時指出：「正因日本等友好國家在我們困頓時所給予的支援與聲援，使我們感受到莫大支持。」趙外長特別提及：「今年1月，即使日本國內出現若干擔憂聲浪，日本外相岩屋毅仍決定訪韓，充分展現其真摯友情與非凡勇氣，對此我方衷心感謝。」此外，尹錫悅罷免通過當日（4月4日），日本首相石破茂也在日本眾議院內閣委員會上表示：「今年適逢日韓兩國邦交正常化60周年，無論局勢如何變化，維護日韓之間緊密的合作，將是我國外交最重要的課題之一。」
當前的日韓關係為何如此備受重視？其原因之一在於，日韓關係是外交與安全保障戰略不可或缺的重要一環。誠如日本前首相岸田文雄所言：「今日烏克蘭，明日東亞。」現今東亞周邊的安全局勢日益險峻，亟需日韓攜手應對。韓國外長趙兌烈亦強調：「由於地緣政治板塊正產生劇烈變動，導致當下的國際情勢日趨險峻。在此情勢之下，日韓兩國間的合作不可或缺，別無選擇。」
升高層級的「日美韓」合作架構
日韓之間的戰略合作，正是日美韓合作之一環。所謂「日美韓合作」，係指透過美日、美韓之間簽署的同盟條約，相互交織而成美日、美韓與日韓三方聯動的外交與安全保障合作關係。此合作關係始於1950年的韓戰，並於1994亞太經濟合作（APEC）相關會議期間，舉行首次日美韓三國的高峰會談時正式確立。
但在2019年美國總統川普的首次任期內，日美韓合作一度陷入危機。即使美國國務院與國防部基於美中戰略競爭，試圖在印太戰略框架之中，接續美日澳印四方安全對話（Quad）之後，納入日美韓合作，但總統本人卻對此興趣缺缺，轉而積極推進與北韓領導人金正恩的直接對話。當時韓國亦由革新派的文在寅總統主政，優先推動南北韓對話。2018至2019年間，日韓之間歷史問題（徵用工賠償判決）、經濟衝突（日本強化管制對韓出口）以及國家安全的對立（日韓軍事情報保護協定＝GSOMIA一度遭韓方通告終止、雷達照射事件等）接連爆發，使雙方關係幾乎降至冰點。
當時，美國總統川普基本上對日韓關係袖手旁觀。扭轉此僵局的關鍵因素在於，其後登場的美國總統拜登與韓國總統尹錫悅，兩人積極推動恢復日韓與日美韓合作，加上日本首相岸田文雄的響應，促成2023年8月在大衛營召開日美韓高峰會議。過往的日美韓領袖會談大多在APEC等其他國際峰會召開之際順勢舉行，此次卻史無前例地單獨舉辦。如今回首，確實是一次推動歷史齒輪轉動的契機，促成奇蹟般的攜手合作。
大衛營峰會之所以產生劃時代的重大意義，在於將日美韓合作架構提升至更具戰略意義的「更高層次」。不僅將三國傳統上以北韓問題為核心的安全合作框架，提升至印太戰略層面，明確意識到對於中國的戰略制衡，更進一步以烏克蘭戰爭為背景，重新定義三國為捍衛「法治」與國際秩序的重要夥伴。此外，也將經濟安全、技術合作、開發援助、氣候變遷等多項議題納入涵蓋範圍，打造更為全面的夥伴關係，並在政府間對話與合作的制度化之下，成立了「日美韓協調事務局」。
印太戰略深化與轉向「對中國─臺灣」之影響
隨著2025年1月川普第二任期的展開，日美韓關係的未來一度引發擔憂。不過至今所見，川普政府雖然迴避提及「大衛營共識」，但實際上仍展現維持日美韓合作框架的態勢。2月7日於華府召開的美日高峰會談所發表的共同聲明之中，除了重申印太地區的美日合作，更明確推動「美日澳印、美日韓、美日澳及美日菲等多層次且同步調的協力合作」，從而保持了日美韓的合作架構，其後更舉行兩次日美韓外長會談。
不過，實質的合作內容已逐步轉向川普政府所強調的優先事項，其中顯著轉變之一便是印太區域戰略的「轉向聚焦於中國─臺灣情勢」。川普政權內部既有外交立場被稱為「軟性孤立主義」的副總統范斯，也有來自共和黨傳統國際主義脈絡且強調同盟的對中強硬派──國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。即使兩派皆要求盟國承擔相應負擔，但相對於烏克蘭或歐洲，在印太地區美軍非但沒有撤離或縮減，反而進一步強化部署，同時敦促盟國與友邦強化合作，承擔更多責任。
《華盛頓郵報》（2025年3月29日）披露的美國國防部《暫時國防戰略指導》（Interim National Defense Strategic Guidance）也呈現出轉向對中與對臺政策之傾向。其中的戰略思考明確指出，中國是美國「唯一迫在眉睫的威脅」（sole pacing threat），而「阻止中國入侵與佔領臺灣」則成為「唯一緊迫的戰略情境」（sole pacing scenario），並以「2027年」為關鍵時點，將中國與臺灣局勢設定為最優先事項。其他如俄羅斯、北韓與伊朗等威脅，則交由歐洲、中東與東亞的同盟國防堵，美軍則專注於中國與臺灣之戰略情勢。
倘若按照《暫時國防戰略指導》之推測進行，勢必造成美日、美韓同盟及日美韓合作框架極為棘手的戰略問題。對於朝鮮半島及臺灣有事同時發生的複合危機之際，目前尚無正式協商各國的角色分工。此外，若優先防衛臺灣，朝鮮半島有事與北韓問題可能遭降級，令韓國甚感不安。其原因在於「美韓核諮商小組」（NCG）、駐韓美軍域外派遣之「戰略彈性」（strategic flexibility）、駐韓美軍重整及縮減、美韓聯合軍司令（駐韓美軍司令兼任）的戰時作戰指揮權移交等諸多議題亦將隨之浮現。對於日美同盟而言，如何在臺灣與朝鮮半島之間取得平衡，亦是進退兩難。
美國基於針對中國的威懾與防衛目的，對盟國提出了多元合作要求，包括聯合演習、作戰協力，以及打造包含補給、美國艦艇之MRO（檢查、維修與保養）、造船業在內的國防產業供應鏈之整合性國防體制。值得一提的是，日美韓外長於布魯塞爾會談的共同聲明（4月3日）中特別確認其必要性（特別是造船業）。此議題亦正是去年7月日美韓國防會議簽署的「日美韓三方安全合作架構備忘錄」（Memorandum of Cooperation on the Trilateral Security Cooperation Framework）所涵蓋之重點，並亟需與澳洲、AUKUS（美英澳）、菲律賓等盟國進一步協調合作。
然而，亦須謹防川普總統個人式的「交易外交」帶來之潛在風險。若能透過加強印太防衛態勢有效嚇阻中國犯臺，即可避免戰爭爆發。另一方面，川普政府推行的關稅政策（對等關稅），不僅違背自由貿易原則，更可能阻礙經濟與國防產業的供應鏈整合，因此應迅速推動協商，以謀求恢復穩定。此外，有鑑於川普顯示出與北韓總書記金正恩對話之高度興趣，亦應謹慎防止日韓遭忽略，因此希望能善加利用「日美韓協調事務局」等管道，建立政策協調機制。
韓國的抉擇：轉向中間路線是否可行？
影響日美韓未來走向的另一關鍵因素，即為「後尹錫悅時代」的韓國。尹錫悅政府在美中戰略競爭裡，放棄文在寅政府的「戰略模糊」（strategic ambiguity），改採「戰略清晰」（strategic clarity），在某種程度上考量中國立場的同時，仍秉持「全球樞紐國家」（global pivotal state）之概念，全面轉向（pivot）美國。此政策轉向具體展現於韓國版印太戰略的採用、對於臺海和平與穩定之介入，以及最終促成大衛營的日美韓峰會。
即使文在寅政府早於2021年便表明，在美韓關係的脈絡之下，結合美國印太戰略（包括臺海問題）與自身的「新南方政策」，但受限於韓國以「韓半島」（朝鮮半島）為核心的戰略思考，以及對於中國之諸多顧慮──「不再追加部署薩德反飛彈系統（THAAD）」、「不加入美國飛彈防禦體系」、「不讓日美韓發展成軍事同盟」（「三不原則」），成為推進之際的枷鎖，導致政策推動仍有所侷限，日美韓合作因而僅限於北韓議題。
烏克蘭戰爭、俄國與北韓之合作與臺灣問題等急劇變動的戰略局勢，現在已使「全球─印太─日美韓」的安全合作架構，成為「不可或缺，別無選擇」之必然。面對此現實情境，韓國未來是將延續既定路線？抑或另闢蹊徑？一般認為韓國將摸索出自身特有的平衡點，而後尹錫悅時代的韓國政策取向，正備受國際矚目。
在總統遭彈劾後僅兩個月的短期內，韓國即將舉行總統大選，保守派的執政黨「國民力量」勢必面臨巨大挑戰。目前最具聲勢的候選人，正是屬於改革派（進步派）的在野黨「共同民主黨」黨魁李在明。雖然韓國政壇分裂嚴重，但國內亦存在對兩極對立深感厭倦的中間（無黨派）選民；李在明若欲勝選，必須設法爭取中間勢力的支持。而目前對外方面，為了克服眼前種種「國難」，李在明亦不得不採取與美日合作的路線作為外交基礎。
近來，李在明與「共同民主黨」已多次對國內外闡述現實主義、「實用主義」路線，公開承認美韓同盟、日韓合作與日美韓合作機制之價值。但對中政策及臺灣問題，則仍顯模糊；而在已然巨變的南北韓關係及北韓政策上，亦未提出明確立場。李在明在接受美國《華盛頓郵報》專訪時（2025年2月14日），明確表示樂見美國與北韓之對話，並稱若能於朝鮮半島和平與核武飛彈問題上取得實質成果，願推薦美國總統川普為諾貝爾和平獎候選人。即使仍存在若干不安因素，值此日韓邦交正常化60周年之際，為了共同克服當前嚴峻的國防安全局勢，期待韓國可以轉向務實的中間路線。
標題圖片：北約外長會議期間，日本外相岩屋毅（右）、美國國務卿盧比歐（中）與韓國外長趙泰烈（左）出席日美韓三國外長會談，2025年4月3日，布魯塞爾北約總部（AFP、時事）
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