超越「知日派」的「親・日美同盟派」的一生──悼念美國前副國務卿阿米塔吉

洋溢人性魅力的喜怒哀樂

4月15日清晨，倏然傳來美國前副國務卿理查・阿米塔吉的訃聞。3天之前，我們還以電子郵件通信往返。他在信裡寫道：「5月即將訪日，屆時再聚。」因此，接到訃聞的當下，我的腦海一片空白。恍惚之間，30年前初赴華府留學時，初遇他那張親切燦爛的笑顏，再度浮現眼簾，不禁感到無盡寂寥。

阿米塔吉的各種喜怒哀樂，處處流露出真摯且動人的人性魅力。

「喜」──當我初次當選眾議院議員後，前往美國訪問之際，他滿面笑意地熱情擁抱，歡迎我的到來。那時他雄厚胸膛的感受，至今仍深深刻印在我的記憶裡。

「怒」──波斯灣戰爭期間，日本未能積極參與國際聯合行動，遭受國際孤立。提及此事，他總是憤恨與懊悔的情緒交織，狀如赤面金剛。

「哀」──日本前首相安倍晉三遇刺身亡的4個月後，阿米塔吉與我一同前往安倍宅邸弔唁。他向安倍昭惠夫人致上哀悼之意時，臉上那難掩哀慟的神情，令我不覺潸然淚下。

「樂」──我們私交甚篤，多少次杯酒言歡。他以粗獷低沉之聲，妙趣橫生地暢談往昔。無論是美國海軍官校時代叱吒美式足球場上的光榮歲月，抑或越戰從軍時代潛入前線槍林彈雨裡的英勇事蹟，還是撫養50餘名孤兒（其中多為越戰遺孤）的種種軼事，皆讓人興味盎然，笑聲不絕於耳，歡聚之樂，仍猶在目。