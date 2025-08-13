站在十字路口的日本國立劇場（前篇）「日本文化藝術招牌」

因國立劇場老化而提出的重建計畫陷入僵局。東京都內多家劇場相繼休館、停業，尋找替代劇場也並非易事。現場演出機會的減少，恐將導致傳統曲藝的傳承面臨危機。本文將探究計畫擱淺的背景原因，分析國立劇場相關文化政策的課題。

在日本首都東京的中心地帶，有一座沉睡的高規格大劇院——位於皇居護城河邊的國立劇場（大劇場、小劇場、演藝場）關閉已有1年半時間。因場館老化需要重建，原本已經制定官民合作的重建計畫，但時至今日，依然沒有落實下去的眉目。 國立劇場的成立與使命 國立劇場（東京千代田區）設於1966年，目的是「公開展示我國自古以來的傳統曲藝、培養傳承者、開展調查研究，實現對傳統曲藝的保存與振興」。 早在明治初期，日本就已經多次提出建設國立劇場。明治時期是作為歐化政策的一部分，戰後是作為「文化國家」的象徵，反映了各個時期國家層面的期待。 1954年修訂《文化遺產保護法》，創設針對傳統曲藝和工藝技術的重要非物質文化遺產國家指定制度後，設立國立的「有力推進曲藝相關綜合策略的核心機構」一事終於有了路徑方向。 在國立劇場，專業的傳統曲藝表演家可以潛心鑽研作品，呈現精心打磨的表演藝術，讓觀眾大飽眼福。同時，劇場設施還會租借出去供民間演出之用，也是一個多年來不斷孕育影響廣泛的才藝文化，面向普通民眾的開放舞臺。 培養傳統曲藝繼承者也是國立劇場肩負的使命。目前，平時給人以強烈世襲印象的歌舞伎演員中的3成，還有歌舞伎義太夫「竹本」中的近9成人員都在國立劇場參加過研修。2019年，參加研修的竹本中還誕生了推行研修制度以來的首位「人間國寶」。讓經典接受現代觀眾的考驗，孕育肩負未來的演出苗子——多年來一直低調地支持這種短期難以實現收益，交給民間又會造成過大負擔的活動，這一點便是國立劇場存在的意義。 儘管如此，除了表演家外，多年來一直喜愛國立劇場演出的觀眾也逐漸步入高齡，而年輕一代又會先行產生「門檻太高」的印象。繼承、深化從第一代起歷經半個世紀塑造起來的角色身份，成為一個平易近人的歡樂舞臺，作為國際文化觀光據點大放光彩——這是政府勾勒的新一代國立劇場的發展藍圖。然而，2022和2023年實施的重建專案招投標兩度流標，起初設想新國立劇場2029年秋季重新開門迎客的方案看不到任何頭緒，結果，國立劇場最終在2023年10月關閉。

旋轉舞臺等特殊舞臺機關 國立劇場重建專案，被定位為文部科學省、文化廳、國土交通省等相關部門合作實施的國家項目。在3月召開的參議院預算委員會上，石破首相在答辯環節表示，國立劇場是「我國文化藝術的招牌」「我絲毫不認為可以放任目前的狀況」。 招標流標的主要原因是疫情期間中斷的工程項目重啟浪潮引發的人手不足，以及日圓貶值和烏克蘭戰爭導致的建材費用飆升。這並非國立劇場特有的問題，實際上，我們經常可以看到醫院、學校、災區工地等公共專案面臨嚴重流標問題的報導。 不過，招標陷入困局的背後，存在更加複雜的綜合性因素。首先是建築難度。就日本的曲藝而言，戲劇和舞臺處於一種不即不離的關係。比如歌舞伎，不少作品都必須搭配花道、升降臺、旋轉舞臺等特殊的舞臺機關。

建成之初的國立劇場。（上）大劇場的舞臺口寬度為22公尺。還專門為歌舞伎表演建造了花道（下）大劇場的舞臺上有一個直徑20公尺的旋轉舞臺，其中設有16個升降臺。借助這些機關裝置，無論多麼複雜的戲劇都可以自如應對（攝於1966年10月，時事） 國立劇場的旋轉舞臺直徑達20公尺，為日本全國之最。舞臺下方設有用於轉動這個旋轉舞臺和操控升降臺的裝置。其深度相當於5樓的高度，重約300噸。了解60年前建設情況的工匠已無人在世。重建必須顧及貫穿劇場地下的首都高速公路，慎重推進調查研究工作，探索最合理的方案。 同時，在作為地震大國的日本，公共建築需要滿足的安全標準也十分嚴格。狹窄的通道和觀眾席上方的頂棚等，都必須按照現行的抗震標準進行大幅調整。之所以決定是重建而不是翻修，也是出於這樣的背景原因。總而言之，在技術層面，建設方的負擔也比較重，有能力承包這個專案的企業寥寥無幾。

遏制財政支出的好處和對民間企業而言的風險 另一個重要原因是民間主動融資（PFI）的利弊。將公共設施的建設和運營工作委託給民間，以注重效率的觀點看待從建設之初到之後的維護管理費用和收益的PFI模式，具有可以遏制財政支出膨脹的好處。進入本世紀以來，日本採用PFI模式修建公共基礎設施的情況越來越多。 在少子老齡化導致稅收成長無望，且社會保障費用支出不斷成長的日本這樣一個國家，無論作為「我國文化藝術招牌」的國立劇場扮演著何等重要的角色，如果被視為只對一部分人有好處，那麼就難以給投入稅金的行為賦予正當性。 因此，為了在既保存、展示傳統曲藝這個核心要素，又儘量減輕國庫負擔的同時，使之得到更廣泛人群的使用和喜愛，於是就選擇了著眼於融合飯店、餐廳、咖啡店等民間收益設施的PFI模式。 不過，對於民間企業來說，風險也比較大。因為按照承包方案，要承擔建成後20年內的設施維護管理工作，並向政府上交土地租金（最初估算值為每年9.65億日圓左右）等費用，一旦對收益狀況預判失誤，可能會出現虧損。

2月份的時候，為了便於民間企業參與項目，政府提出了提高收益設施用途自由度（最初要求必須開設飯店）、調整土地費金額設定的方針。考慮物價上漲的因素進行調整之後，目前的預算規模大約為1020億日圓。儘管政府調整了專案方針和財政預算，但第3次招標的時間仍然沒有確定。