「雙面刃」──社群媒體對於日本民眾的政治意識與投票行為之影響

社群媒體（SNS）如今早已超越單純的溝通技術層次，逐步演變為足以左右選舉結果的重要政治裝置。2024年明顯浮現「社群媒體選舉」之趨勢，今後又將如何演進？本文邀請專攻政治行為理論的慶應義塾大學教授谷口尚子，深入探討其短期及長期之影響。

社群媒體掀起一部分選舉熱潮之功過得失 2024年日本東京都知事與兵庫縣知事的選舉期間，社群媒體的運用備受矚目。對於缺乏傳統政治資源──亦即所謂「地盤（在地人脈）、手提包（資金與幕僚）、招牌（知名度）──的政治人物，特別是政壇新人及其支持者而言，社群媒體儼然成為展開「游擊戰」的重要武器。社群媒體成為候選人直播競選活動與即時轉播選舉相關活動的平台，支持者則透過此平台形成緊密連結，這些皆使得選舉的「臨場感」得以廣泛傳遞給許多人。特別是對於目前的政治、經濟與社會現象心懷不滿，以及對於主流媒體與所謂「既得利益階層」抱持猜忌與不信任的選民，極可能透過社群媒體和影音內容，深刻共鳴於主張改革的候選人。一部分選民熱烈追捧之行徑，更被稱為「粉絲應援活動」。 事實上，透過社群媒體進行的選舉，似乎並非圍繞著抽象的政策主張或缺乏鮮明個人色彩之政黨，而更多是聚焦於候選人本身。2024年眾議院選舉中，國民民主黨的大幅進展，格外引人注目。然而，政治學者團體所進行的調查（JESVII調査）分析顯示，社群媒體的重度使用者對國民民主黨及玉木雄一郎代表之評價，並未高於他人；唯獨對於現實政治抱持強烈不滿的社群媒體使用者，對於玉木代表的評價才顯著提升。 另一方面，網路選舉伴隨而來之弊端亦不容忽視，諸如誹謗中傷、謠言與假新聞之散播、博取關注的驚人之舉，乃至於激化對立及煽動暴力，皆可能引發混亂局面。在海外選舉之中，自2010年代以降，選舉期間網路假訊息氾濫、敵對陣營間的惡意攻擊及外國干預問題已然浮現。2024年的羅馬尼亞總統選舉裡，即出現默默無名的候選人依靠社群媒體獲得聲勢的背後，浮現外國勢力介入之疑慮，最終導致整場選舉程序遭判定無效。在日本國內，遭人質疑的社群媒體操作與疑似違反公職選舉法之公關業者活動亦逐漸成為焦點，目前正在進行法律規範與懲處的相關討論。