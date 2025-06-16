「免除學費」無法解決的社會不平等──大學與企業結合成「地位財」所引發的零和競爭

日本政府已決定推動高中學費無償化，並著手擴大對大學等高等教育的財政支援。但教育機會的擴大，並不代表能實現社會整體的平等。尤其在日本，由於大學教育與就業機會之間存在明顯的階層結構，加上封閉的勞動市場等特有制度，要真正縮小貧富差距，實際上極為困難。

新自由主義所強調的「機會平等」 隨著新自由主義席捲全球，社會與經濟不平等擴大的問題日益受到關注。曾在1970年代被稱為「一億總中流」的日本，進入21世紀後也不再例外。強調市場競爭、個人選擇與結果自負的新自由主義者，將解決不平等的途徑寄望於「機會平等」的實現。這種思維不再訴求福利國家透過資源再分配達成「結果平等」，而是轉向鼓勵個體透過教育相互競爭。政府的角色則轉為擴大教育機會供給，並透過獎助學金等方式提供學生財政上的支援。 另一方面，許多先進國家的實證研究一再指出，儘管中等與高等教育持續擴張，卻未能明顯促進社會與經濟的平等，日本也不例外。多項研究結果顯示，光是實現教育機會的平等，並不足以帶動整體社會的平等。 不過，日本在眾多先進國家中，更展現出某些特殊性。特別是在高等教育方面，政府並未積極透過擴大教育機會來實現整體社會的平等，這一點從政府所扮演的角色上可見一斑。

仰賴家庭支出的高等教育與受限的「第二次機會」 日本的高等教育發展，比起依賴政府公共支出，更高度仰賴家庭支出。首先，約三分之二的大學教育機會由私立大學提供，而這些學校的收入主要來自學生繳納的學費。其次，國立大學同樣收取學費，且自1971年以來持續調漲。1975年時，國立大學的學費僅為私立大學的約五分之一，但到了2008年，已升至約三分之一，逐漸逼近私立大學水準。換言之，日本政府透過壓低公共支出、轉嫁成本給家庭的方式，長期放棄了以國立大學實現教育機會平等的政策方針。這與歐洲多數以國立大學為主、實施免除學費政策的高等教育制度有顯著差異。 日本不僅高度依賴家庭負擔學費，在對家計的財政補助方面也展現出其特殊性。根據德國比較政治學者格里茲曼（Garritzmann）於《The Political Economy of Higher Education Finance》（2016, Palgrave Macmillan）中的研究，各國在大學教育的學費制度與財政支援的組合型態，大致可分為四種類型。 第一類是北歐型，學費全免，且政府對學生提供充足的財政支援（低負擔、高補助）；第二類是歐陸型，學費雖全免，但財政支援相對薄弱（低負擔、低補助）；第三類則是以美國和英國為代表的模式，雖然學費高昂，但政府提供較多財政支援（高負擔、高補助），不過近年已逐漸從補助轉向學貸；最後一類則是以日本為代表的東亞型，學費需自付，且政府的財政支援也相對有限（高負擔、低補助）。從政府的角度來看，這類制度反映出其透過壓低財政支出，建構起一套「低成本」的高等教育體制。 學費 財政支援 北歐 免費 高補助 歐洲 免費 低補助 英美 付費 高補助 東亞 付費 低補助 資料整理自《The Political Economy of Higher Education Finance》（nippon.com） 儘管如此，從量來看，日本的大學教育在國際比較下仍呈現出一定程度的擴張。根據最新統計，18歲人口中約有六成升學至四年制大學。雖然各國的統計方式略有不同，但這個比例與英國、美國相比並不遜色。然而，日本與其他先進國家之間仍存在差異。其一是進入大學的多為剛從高中畢業的18歲學生。中等教育畢業後，先進入職場等累積其他經驗後再選擇就讀大學的比例極低，導致進入大學的機會幾乎集中在高中畢業後的單一時間點。換言之，日本的高等教育幾乎未被視為「重新學習」的選項。這種「第二次機會」的匱乏，也因研究所進學機會有限而更加惡化。從另一個角度來看，日本社會普遍不認為研究所學歷具有明顯價值，這點與其他先進國家有明顯落差。

學費無償化與「地位財」之間的零和競爭 近年來，日本這種「高負擔、低補助」的模式開始出現轉變的跡象。政府終於著手推動高中及高等教育的學費無償化政策。 自2010年起，日本政府針對公立高中實施學費無償化政策，不論家庭年收入一律免除學費。對於私立高中，除了中央政府提供就學支援外，大阪府與東京都也動用地方財源推動學費無償化，其中東京都設有限制家庭所得，大阪府則無設限。隨著地方政策的推動，日本政府於2025年決定，自2026學年度起，無論公立或私立高中，全面取消所得限制，實施學費無償化。 此外，這項變化也延伸至高等教育領域。自2020年4月起，日本政府開始實施「高等教育修學支援新制度」，依家庭收入狀況減免學費，或提供給付型獎學金。雖不詳述制度細節，但整體而言，這可視為一項針對低收入家庭學生、擴大其就讀高等教育機構（如大學、短期大學、專門學校等）機會的財政支援政策。 這些學費無償化政策，無疑為低收入家庭的孩子提供了就讀私立高中，甚至接受高等教育的機會。然而，僅靠減輕或消除經濟限制，仍不足以實現透過教育來達成社會與經濟平等。以下將透過「地位財（positional goods）」的概念，進一步說明其中原因。 所謂「地位財」，指的是其價值取決於與他人比較所產生的相對性，並將此種相對價值與各類社會經濟地位連結的概念。舉例而言，透過學歷（就讀學校的背景）或職業所獲得的社會地位，便可被視為一種相對於他人的價值體現。 當大學的招生名額是固定的，能否進入大學就成了一種零和競爭（也就是一方獲利，必然伴隨另一方的損失）。若將學歷的價值視為相對於他人的相對性價值，而非個人實際學習內容的絕對價值，那麼即使都是大學畢業，「畢業於哪一所大學」便成為關鍵。進入選拔嚴格、聲望高、排名高的大學與否，正是取決於招生名額的有限性所導致的零和競爭。