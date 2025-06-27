國際局勢動盪之下的日美韓關係──秉持大衛營精神，強化日韓合作

國際局勢動盪之下的日美韓關係──秉持大衛營精神，強化日韓合作政治外交 國際
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南韓總統大選由進步派領先
南韓於6月3日舉行總統大選。此次選舉起因於前總統尹錫悅在去年12月3日宣布「緊急戒嚴」，隨後立即遭國會彈劾並經憲法法院裁定彈劾成立所引發。
關於選戰的媒體報導指出，進步派最大在野黨「共同民主黨」的前主席李在明，目前處於領先地位。若進步派候選人當選，不少人擔憂新政權將對日本採取強硬立場。
回顧尹錫悅的前任總統文在寅，同樣來自「共同民主黨」，其任內日韓兩國曾因徵用工問題、雷達照射事件、慰安婦爭議等陷入嚴峻對立，令人記憶猶新。
與此相對，保守派的尹錫悅政權則採取日韓合作路線，其外交成就的高峰為2023年8月18日，時任日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅與美國總統拜登三位領袖，於美國總統度假地大衛營會晤，針對強化國家安全的合作達成共識。
此外，特別引人注目的是，尹錫悅總統在3天前的8月15日所發表的演說。當天雖然是日本的終戰紀念日，卻也是紀念南韓脫離日本殖民統治的「光復節」。當天原本可以是南韓重新批判日本殖民歷史的機會，尹錫悅卻在演說中特意提到，駐日「聯合國軍隊」的後方基地「正是阻止北韓入侵的最大嚇阻因素」(*1)。
(*1) ^ 『日本經濟新聞』2023年8月15日晚報。
日美同盟與美韓同盟為「雙胞胎同盟」
1950年6月，北韓入侵南韓，引爆韓戰。美國等國以「聯合國軍隊」的名義，展開軍事干預，以捍衛南韓的國家安全。韓戰期間的1951年9月，日本與美國簽訂《日美安全保障條約》，當時日本首相吉田茂與美國國務卿艾奇遜（Dean Gooderham Acheson）之間另有一份稱為「吉田—艾奇遜換文」之文件，內容是面對韓戰的現實，日本承諾透過提供基地與後勤支援，以支持聯合國的軍事行動。
此外，隨著1953年7月簽署韓戰的停戰協定，翌年2月，日本與參加韓戰的聯合國軍參戰國簽署《聯合國軍隊地位協定》。我們平常所稱的「駐日美軍基地」裡，包括位於座間、橫須賀、佐世保、橫田、嘉手納、普天間與白灘等基地，實際上也同時屬於此協定所指定的「駐日聯合國軍事基地」。尹錫悅總統在光復節演說裡所強調的，正是日本對於南韓國防的重要性。
美國當初之所以介入韓戰，其背後的戰略考量在於，當時封鎖蘇聯政策的核心正是防衛東亞的日本，與西歐防線相輔相成。而南韓對日本而言，在地緣戰略層面具有舉足輕重之地位。對於日本而言，韓（朝鮮）半島地政學意義的國際政治脈絡，可以追溯至20世紀初。為了防止朝鮮落入俄羅斯帝國的勢力範圍並保障自身安全，日本遂於1905年陸續取得美國（桂—塔夫脫協定）、英國（第二次日英同盟協約），以及最終俄羅斯（朴資茅斯條約）對其勢力範圍之承認(*2)。
即便歷經日本戰敗，與南韓之地政學關係，仍未出現本質上的改變。美國在韓戰的實戰中深刻體認到，對於南韓的國家安全而言，日本的基地戰略價值，等同於南韓之於日本國家安全的重要性，進而促成《日美安保條約》之簽訂。因此，1953年10月所締結的《美韓共同防衛條約》與日美同盟，形成相互支援的架構。從歷史淵源觀之，兩者可說是「雙胞胎同盟」。日美同盟並非僅止於日美雙邊的範圍，實際上可視為一個包含「美日—美韓雙同盟」的國家安全體系之關鍵環節(*3)。
第二任期的川普政權對於日韓關係之影響
然而，正如我們回顧文在寅政權時期所見，日韓關係並非始終一帆風順。若南韓再度誕生進步派政權，「美日－美韓雙同盟」將產生何種變化？
即使日韓關係時有波折擱淺，戰後得以維持「美日—美韓雙同盟」，主要得力於美國在雙方之間的介入調停。但第二任期的川普政權主張「美國優先」，面對俄羅斯侵略烏克蘭，美國恐將採取和解態度，導致令人不安的情緒漫延。此對於川普政權的憂慮不安，沒有例外地在東亞同樣不斷擴散漫延。事實上，川普的第一任期即曾揚言撤出駐韓美軍。
另一方面，北韓自2024年10月起派兵協助俄羅斯進犯烏克蘭，而且早在同年6月19日，北韓總書記金正恩與俄羅斯總統普丁簽署《俄朝全面戰略夥伴關係條約》，象徵自蘇聯時代以來兩國的同盟關係，實質上正在復甦之中，此事態亦招致區域性的警戒心急速升高。在此狀況之下，若南韓出現進步派政權，導致日韓關係惡化，而美國亦對此區域日漸疏離，將形同最嚴峻的戰略情境。
不過，著名政治學者車維德（Victor Cha）曾分析日美韓三國關係，並提出一項廣為人知的主張：美國對此區域的安全承諾顯現動搖之際，日韓反而傾向協調合作(*4)。考量到面對區域內霸權主義行動的擔憂升高，以及川普政權的「美國優先」政策之風險，無論南韓最終由哪一方政權執政，能否延續「大衛營精神」，強化日韓捍衛國家安全的相互合作，將成為眾所矚目的焦點。
對於促進日韓捍衛國家安全的協力合作，尹錫悅總統貢獻良多，唯其宣布「緊急戒嚴」之舉，無論在國內外皆引發莫大疑慮。而「緊急戒嚴」最終被推翻，象徵著南韓民主制度的成熟茁壯。在這個由諸多威權國家環繞的東亞區域，日本與南韓作為兩大民主國家，相互攜手合作，並導入美國之力，謀求此區域的國家安全，從地緣政治的觀點來看相當重要。
此外，鑑於川普政權「美國優先」政策所帶來的結構性轉變，美國的盟邦勢必需要承擔更大的責任，以捍衛國家安全。未來除了強化日美韓的協力合作之外，日美菲、日美澳印（四方安全對話QUAD）、以及日本與英國、義大利（GCAP）等「小多邊主義」（Minilateralism）形式的國家安全合作機制，亦須持續建構深化。
（※）本文僅代表筆者個人觀點，與所屬機構無涉。
標題圖片：2023年5月，日本海上自衛隊護衛艦駛入南韓釜山港，艦上懸掛象徵自衛艦旗幟的旭日旗（共同）
(*4) ^ 車維德（Victor D. Cha），《美日韓：超越對立的夥伴關係》（暫譯，船橋洋一監譯、倉田秀也翻譯，有斐閣，2003年），頁3。