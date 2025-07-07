日本馬拉松熱潮進入轉換期──快速擴張後面臨的瓶頸

日本全國迅速升溫的市民馬拉松熱潮，正走到一個轉換的關鍵時刻。以長野縣松本市舉辦的「松本馬拉松」為例，不但因參賽人數減少導致賽事虧損，主辦單位甚至被爆出為了掩蓋虧損而涉及不當操作。再加上疫情期間，不論是賽事數量還是跑者人數都大幅下滑，影響持續至今。這波馬拉松熱，究竟只是曇花一現，還是有機會重新燃起？

松本馬拉松今年秋天停辦 松本馬拉松的財務造假出現在2023年賽事的決算中。實際上虧損了3915萬日圓，負責的市府職員卻因擔心影響活動形象，將部分營運委託費用延後到隔年支付，讓帳面上呈現75萬日圓的盈餘。不過，2024年的賽事同樣面臨參賽人數不足的情況，最終赤字達4380萬日圓，還拖欠款項。今年2月，承包營運的「信濃每日新聞社」提出質疑，這起財務造假才因此曝光。

松本馬拉松（松本馬拉松實行委員會事務局） 今年4月的例行記者會上，松本市市長臥雲義尚以大會實行委員長身份表示：「當時負責的職員過於樂觀，認為只要賽事營運穩定，之後的收入就能填補2023年的赤字。」並說明赤字原因眾多，包括報名人數未如預期、警備等固定支出占比高，以及運輸與人事成本因物價上漲而飆升等。 實行委員會表示，將由外部專家組成的第三方委員會調查此次問題，因此決定中止原定今年11月舉辦的賽事。至於2026年以後是否恢復舉辦，將由相關單位進行討論評估。 問題的根本原因，終究在於參賽人數下滑所導致的赤字。扣除因颱風（2018年）與新冠疫情（2020、2021年）停辦的年度，松本馬拉松至今共舉辦了五屆。首屆2017年吸引了8611人參加，2019年為7134人，2022年為4710人，2023年為4267人，2024年則是4586人，與開辦初期相比，參賽人數幾乎減半。 不只松本馬拉松，其他賽事也普遍面臨挑戰。曾是夏季代表性賽事的北海道馬拉松，去年報名人數未達2萬人的上限。德島縣的「德島馬拉松」更是連續兩年（2024、2025年）出現報名未滿額的情況。整體來看，各地馬拉松賽事難以重回疫情前的熱度，參賽人數仍未恢復至過往水準。 根據笹川運動基金會每兩年一次的「運動生活數據」調查，2020年每年參加一次以上慢跑或路跑活動的人口比例達歷史新高的10.2%，推估約有1055萬人。不過歷經疫情衝擊，2022年這項比例降至8.5%，參與人數也減至877萬人。到了2024年，參與率再降至7.7%，人數縮水到806萬，整體仍未停止下滑趨勢。

營運成本與報名費雙雙高漲 舉辦一場馬拉松賽所需的營運成本相當可觀，為了彌補支出，不少賽事近年紛紛調漲報名費，這也成為跑者關注的問題之一。以東京馬拉松為例，2007年首屆賽事的報名費是1萬日圓，明年將漲到1萬9800日圓。橫濱馬拉松今年為1萬8500日圓，神戶馬拉松1萬8000日圓，大阪馬拉松則為1萬6000日圓，整體來看，日本全國各地的馬拉松報名費用普遍上漲。去年的松本馬拉松雖然報名費為1萬2000日圓，但對來自都市的跑者來說，還得額外負擔交通與住宿等費用。加上疫情解禁後，外國觀光客大幅增加，也推升了各地旅館的房價，費用負擔成為不少人想打退堂鼓的主因。 物價上漲也讓賽事經營更加吃力。像是路線設於東日本大震災災區的「東北、宮城復興馬拉松」，主辦單位已宣布2024年將是最後一屆。主辦單位表示：「受到物價飆漲影響，營運成本急速增加。若要繼續舉辦，不僅需要大幅提升收入，也必須壓縮開銷，但我們並不希望把太多負擔轉嫁到跑者身上。」這場自2017年起、以支援災區復興為宗旨的馬拉松賽事，最終仍無法抵擋現實壓力，提前劃下句點。 不管是哪一場比賽，舉辦起來都得花上大量心力籌備。從道路管制的警力支援、沿線志工安排、計時晶片與成績統計、參賽證發放，到更衣室、臨時廁所的設置，以及販售在地特產或馬拉松周邊商品的攤位布置，瑣事多到數不清。尤其在地方城市，長期人手不足、高齡化嚴重，想找齊足夠人力來支援，更是難上加難。

市民馬拉松的發展歷程與健走運動 回顧歷史，日本馬拉松的開路先鋒可說是金栗四三——1912年斯德哥爾摩奧運中首位代表日本出場的奧運選手。他因成為NHK大河劇《韋駄天》的故事主角而廣為人知，不僅創辦箱根驛傳，也致力於培育長跑選手，被譽為「日本馬拉松之父」。 日本的市民馬拉松熱潮興起於1970年代的日本高度經濟成長期間。金栗的故鄉熊本縣在1972年成立了「熊本跑步會」，由金栗擔任名譽會長，隔年，即以「跑得慢的你才是主角」為口號，舉辦了「天草珍珠線馬拉松」。這樣的跑步活動隨後擴展到日本全國各地，在東京舉辦的青梅馬拉松也迅速吸引跑者共襄盛舉。 對於肩負起日本飛躍經濟成長重任的勞動者來說，維持健康變得不可或缺，也成為整個社會面臨的新課題。對每天忙碌工作的上班族而言，最能療癒身心的，就是能讓自己舒舒服服流汗的運動。在這樣的背景下，來自北歐國家挪威的「健走運動（Trim運動）」開始受到矚目。 「Trim」這個詞原本是挪威的造船術語，意思是保持船隻的平衡。後來延伸為一種運動風潮，主張透過運動來增進健康、鍛鍊體能，進而讓身心保持良好狀態。至今在日本各地仍能見到以「Trim Course」命名的跑步路線，正是出自於這股風潮。 慢跑、路跑、馬拉松就是在那樣的時代背景下慢慢在社會中普及開來。到了21世紀，東京馬拉松的舉辦又讓跑步熱潮再度升溫，市民跑者大幅增加。東京皇居外圍一圈大約5公里，從早到晚都能看到跑步的人，也因此被稱為「跑者的聖地」。

「皇居路跑」意指在位於東京都千代田區的皇居外圍跑步（PIXTA）