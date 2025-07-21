神社本廳為何？：對美國始終抱持不滿的神社界掌管者

即使對神社親近熟悉的日本人，也幾乎很少人知道神社管理高層，神社本廳的運作情形。日本的神社相信自然界萬物皆有神靈，並非信奉一神教，那麼為何有一個全國性的組織呢？要解開這個疑問，關鍵就在明治時期以後的近代史之中。

與印度教同類型的泛靈論（animism） 「神道」，是日本的傳統民族宗教。 它起源於對天地、山林、巨石等自然萬物的信仰，是日本自古以來的泛靈論（自然崇拜）式多神教信仰。因此，神道並沒有明確的教祖或教義經典流傳後世。 世界各地皆存在類似宗教，例如印度的印度教、東南亞地區的靈魂信仰（Pee信仰）、美洲原住民族的薩滿教（shamanism）等，並非「日本獨有的特殊信仰形式」。 但若要舉一個「神道的特別之處」的話，如前所述，儘管它的教義架構較為鬆散薄弱且崇尚自然，卻擁有極為緊密堅實特性的「宗教團體組織」。 例如基督教的天主教，有一個名為「梵蒂岡」的教會總部組織。基督教是以耶穌為教祖、奉《聖經》為教典的宗教。基督教從一開始便有「宗教最高領導人」的存在，關於教義內容亦有明確規範。 以梵蒂岡式的「信仰管理」為目標 因此，梵蒂岡這種「信仰管理組織」的存在，可以說是為了避免個別的神職人員或信眾恣意解釋經典內容，進而破壞宗教世界秩序的情形發生。如同在佛教世界裡，有各種「○○宗」等不同門派，通常會將「大本山××寺」等具有權威性的寺院作為整體宗教整合的象徵，其道理相同。 不過，自然宗教本身並無明確教祖，亦無絕對必須奉行的教典。每位信眾各自與神明對話、進行自我修行即可，完全不需要有人來插手「管理」信眾的信仰方式。 因此，以有近11億信徒的印度教為例，並沒有所謂「印度教教團」這種組織，而關於其教義也並非由某個機構統一管理。這正是自然宗教的特性。

靠全國約8萬間神社的上納金（泛指地方繳納給中央之款項）維持運作 然而，日本的神道則有一個架構相當明確的的組織，名為「神社本廳」。其總部設於東京都澀谷區，根據令和6年由文化廳編纂出版的《宗教年鑑》內容提到，隸屬於神社本廳的神社多達7萬8669間、而神主（神道祭司）則有2萬1071人。神社本廳將神主分為以下五個等級並管理之：「淨階」、「明階」、「正階」、「權正階」、「直階」。其營運經費來自這些宮司（神社最高負責神職人員）所屬神社所繳的上納金（近年的年度經營預算約為50億日圓）。 另外，神社本廳也制定如《神社祭祀規程》及《神社財務規程》等神社界內部章程，要求所屬神社遵守規定。換句話說，神社本廳針對各神社經營方式，訂下了「這樣可以、那樣可以、那個不行」等規定（違反規定亦有罰則）。在神社界內部，也有不少神主提出質疑並直言不諱地要求廢止，認為「神社本廳這種組織真的有存在的必要嗎」。 明治維新下刻意打造、帶有政治意圖的產物 為何自然宗教的神道會衍生出教團組織呢？主要原因是近代的神道與日本政治發展有著密切關係。 在日本悠久的歷史中，影響日本人精神層面最大的其實是佛教。六世紀中葉，佛教傳入日本，當時的日本人對於這個擁有明確教祖（釋迦牟尼佛）和完整經典教義的「發展成熟的宗教」深感敬佩，甚至天皇也信奉，隨後掌權者在奈良和京都等地，開始興建規模宏大的寺院。 據說，作為神道宗教場地的神社以及神主們在神社內舉辦的各種儀典，多少受到佛教寺院和法會形式的影響而漸漸形成現在的樣貌。 到了平安時代，「本地垂跡說」逐漸流行，意指「佛教與神道本為一體」的觀念開始廣傳於世，寺院和神社也出現許多整合經營的模式。進入江戶時代，寺院和神社已無明顯差別，能夠明確區分兩者的一般民眾其實並不多，此即「神佛習合（神佛融合）」的現象。 當時，日本多數神社實際上被納入寺院體系，神道的地位多低於佛教。 然而，推翻江戶幕府的明治維新運動，目標是推翻武士政權，建立以天皇為國家最高領袖的政治體制。天皇之祖先是天照大御神，即太陽神，而天照大御神在神道眾神中具有重要且崇高的地位。 為了建立一個「以天皇為元首的國家」，明治新政府的維新志士認為有必要復興神道。於是建立了「國家神道」制度，將神道定為實質上的國家宗教。 不過，當時現況是神社與寺院已長期融合，難區分彼此。因此，政府強制推行《神佛判然令》（要求明確區隔神道和佛教）與「廢佛毀釋」等鎮壓佛教的政策，結果導致日本現今的「神社」形態變得相當刻意且帶有政治色彩。明治時期以後的大日本帝國體制下，神社被視為某種國家機構，神主也享有官吏般的待遇。

對GHQ宗教政策的怨念 神道所處的局勢，隨著第二次世界大戰日本戰敗後徹底改變。 以美軍為主的駐日盟軍總司令部（GHQ）佔領日本後，認為日本的軍國主義源自神道思想，因此，國家神道制度被徹底瓦解，並在1946年制定的日本國憲法中，明確訂定了政教分離及信仰自由等內容。 然而，如前所述，日本的「神社」因明治維新時期的改革運動變得相當刻意且具政治色彩，實質上運作方式也如國家機構。當國家神道突然被廢止時，各神社要完全獨立自主運作，想必十分困難。 於是，1946年成立了神社本廳，以此取代大日本帝國體制下負責管理神社行政事務的國家機構（舊內務省神社局、神祇院 等）。 在這樣的時空背景下，神社界的高層，亦即神社本廳的核心幹部中，有不少神主抱持著「我們成了 GHQ草率宗教政策下的犧牲者，最終被以荒謬的方式排除在國家體制大門外」的想法，認為自己才是實質的受害者。 缺乏對應新時代的神社形象 GHQ的宗教政策確實有其強硬且粗糙的一面，暫且擱置不論，對他們來說，那個戰後由GHQ主導的日本走向，其實是錯誤的國家樣貌，主張廢除現行憲法、回歸戰前狀態，並重新實施國家神道制度，部份人甚至視此為使命。 因此，神社本廳的各項活動勢必帶有一種強烈民族主義和復古色彩。神社本廳的政治部門「神道政治聯盟」與自民黨右派議員交好，透過積極支持政治人物，讓神社本廳也擁有一定的政治影響力。 只是戰爭結束已近80年，了解戰前戰後狀況的神主越來越少。自戰後開始以「民間宗教法人」為主軸的神社運作方式，逐漸成為主流，神社界的運作趨於穩定。實際跟神主聊過之後，發現持有強烈政治立場的神主並不多，當問到他們對神社界未來的想法時，反而更多人傾向維持安穩現況。 不過，這同時也代表著，由於神社本廳在「對美國的不滿及怨念」之下開始運作，現在看來，反而顯得缺乏一套能夠因應時代變遷、引領神社邁向新方向的明確目標與形象。