少子化加速的東亞：過去的「經濟成長中心」蒙上陰影

日本2024年的新生兒人數跌破70萬人。韓國、臺灣，以及中國因少子化帶來的人口減少情形加劇，經濟也跟著蒙上陰影。東亞將被迫卸下「全球經濟成長中心」的稱號。

長期處於「全球經濟成長中心」的東亞 根據國際貨幣基金組織（IMF）的推估，日本的GDP（國內生產毛額）會在2025年被印度超車，排在美國、中國、德國、印度之後，位居世界第5。 東亞過去是「全球經濟成長中心」。首先嶄露頭角的就是日本。1950年代後期到1970年代初期，日本實現高度經濟成長，被稱作「日本奇蹟」。1968年追過西德（當時），躍上僅次於美國的世界第2經濟大國。1960年後期，被稱作「漢江奇蹟」的韓國，以及臺灣、香港、新加坡追上日本的腳步，陸續創下經濟高度成長，成為「亞洲4小龍」。 1970年代末期，鄧小平帶頭提出「改革開放」政策，中國這條「巨龍」這才離陸起飛。歷經「文化大革命」（1966年—1976年）這場近似內亂的災難，中國幾乎毫無競爭力，卻在30年後的2010年超越日本，躍升為世界第2的經濟大國。 至於日本，從1990年代初期的泡沫經濟破裂後，就迷失在「失落的30年」當中，與中國立場互換，被甩出「經濟成長中心」。1995年，日本的名目GDP來到高峰，占全世界的17.5%，最近卻縮小至4%。2024年被德國超越，退居世界第4。

步上經濟高度成長後塵的人口減少 日本的人口在2008年登上高峰，是1億2808萬人，但2011年後，人口持續縮減。2022年，新生兒人數跌破80萬人，2024年更是不到70萬人，足見少子化正在加速。不斷更新自1899年開始，每年都會進行的「人口動態統計」的少子化紀錄。 過去效仿日本經濟高度成長的鄰近國家，在人口動態方面，也步上日本的後塵，這是偶然嗎？還是必然呢？ 韓國的總人口在2020年是5176萬人，接下來連續2年減少。2023年因為外國人口流入，有微幅增加，但出生率是世界最低，因此人口減少的動向並未改變。臺灣的人口也一樣，2019年是2360萬人，之後連續3年持續減少。2023年因外國人遷入有微幅上升，2024年再度減少。 中國的人口為世界之最已有很長一段時間，終止「一胎化政策」（1979年～2015年）後，出生率依舊低迷。2021年迎來14億2643萬人的人口高峰後，連續3年減少。根據聯合國推測，2023年印度的人口已經超越中國。 中國的名目GDP在2021年來到高峰，占全世界的18.3%，最近下滑到16%。