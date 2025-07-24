少子化加速的東亞：過去的「經濟成長中心」蒙上陰影

少子化加速的東亞：過去的「經濟成長中心」蒙上陰影國際 財經 社會
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長期處於「全球經濟成長中心」的東亞
根據國際貨幣基金組織（IMF）的推估，日本的GDP（國內生產毛額）會在2025年被印度超車，排在美國、中國、德國、印度之後，位居世界第5。
東亞過去是「全球經濟成長中心」。首先嶄露頭角的就是日本。1950年代後期到1970年代初期，日本實現高度經濟成長，被稱作「日本奇蹟」。1968年追過西德（當時），躍上僅次於美國的世界第2經濟大國。1960年後期，被稱作「漢江奇蹟」的韓國，以及臺灣、香港、新加坡追上日本的腳步，陸續創下經濟高度成長，成為「亞洲4小龍」。
1970年代末期，鄧小平帶頭提出「改革開放」政策，中國這條「巨龍」這才離陸起飛。歷經「文化大革命」（1966年—1976年）這場近似內亂的災難，中國幾乎毫無競爭力，卻在30年後的2010年超越日本，躍升為世界第2的經濟大國。
至於日本，從1990年代初期的泡沫經濟破裂後，就迷失在「失落的30年」當中，與中國立場互換，被甩出「經濟成長中心」。1995年，日本的名目GDP來到高峰，占全世界的17.5%，最近卻縮小至4%。2024年被德國超越，退居世界第4。
步上經濟高度成長後塵的人口減少
日本的人口在2008年登上高峰，是1億2808萬人，但2011年後，人口持續縮減。2022年，新生兒人數跌破80萬人，2024年更是不到70萬人，足見少子化正在加速。不斷更新自1899年開始，每年都會進行的「人口動態統計」的少子化紀錄。
過去效仿日本經濟高度成長的鄰近國家，在人口動態方面，也步上日本的後塵，這是偶然嗎？還是必然呢？
韓國的總人口在2020年是5176萬人，接下來連續2年減少。2023年因為外國人口流入，有微幅增加，但出生率是世界最低，因此人口減少的動向並未改變。臺灣的人口也一樣，2019年是2360萬人，之後連續3年持續減少。2023年因外國人遷入有微幅上升，2024年再度減少。
中國的人口為世界之最已有很長一段時間，終止「一胎化政策」（1979年～2015年）後，出生率依舊低迷。2021年迎來14億2643萬人的人口高峰後，連續3年減少。根據聯合國推測，2023年印度的人口已經超越中國。
中國的名目GDP在2021年來到高峰，占全世界的18.3%，最近下滑到16%。
印度、越南…經濟高度成長的重心開始西移
「總和生育率」（TFR Total Fertility Rate）是反映1名女性一生生育子女的平均總數，能用來推算未來的人口動向。若人口不增也不減，「世代更替水準」的數值要達到2.1左右。根據世界銀行的TFR排名（2023年實績），全世界218國與地區之中，東亞各國集中於末段班。
日本是第199名（TFR 1.20），中國第211名（TFR 1.00），臺灣第215名（TFR 0.87），香港第216名（TFR 0.75），韓國第217名（TFR 0.72）。倘若繼續維持這個水準，東亞的人口將會變成現在的一半以下。過去的「全球經濟成長中心」也難保不會因此空心化。
一旦少子高齡化加劇，生產年齡人口（15－64）的比例就會縮小，進而拖累整體經濟活動。這是在日本、韓國、臺灣、中國等東亞各國發生的問題。這幾年，日本的經濟成長率持續低迷，維持在0%到1%，韓國是1%到2%，臺灣則是在1%到4%之間起伏，東亞整體的數字都不甚理想。在這樣的狀況下，中國政府發表去年的成長率為「5%」，不禁令人倍感困惑。
畢竟中國不動產長期委靡，國內需求低迷。這2年通貨緊縮的情況更是顯著。再加上經濟成長鈍化，受到因美中對立造成的強化管制影響，外資也相繼撤退。中國政府還發行特別國債，將資本投入主要銀行。依據這些狀況推測，中國實際的經濟成長率或許不到5%的一半。
越南在2023年人口超過1億，2024年維持7%的經濟成長率。印度也取代中國成為世界人口最多的國家，從2021年開始維持著6%到9%的經濟成長率。世界以及亞洲的「經濟成長中心」的重心已經往西移動。
標題圖片：參加在首爾市中心舉辦的民間防衛訓練，並學習急救的孩童，2023年5月（AFP／時事）