韓國總統李在明的「實用外交」與日韓建交60週年：對臺立場分歧成為關鍵變數？

「國與國之間的互信問題」

李在明總統在就任後的記者會上，談到日韓關係中長年爭議不斷的歷史問題時表示：「國與國之間的關係，政策的一致性至關重要」、「現實是，光靠個人的信念，想要單方面強加或貫徹立場並不容易。」

李在明總統強調「以國家利益為優先的實用外交」，而非「個人信念」。他與日本首相石破茂的電話會談，被排在美國總統川普之後進行，雙方在會談中達成了共識：「在戰略環境日益嚴峻的情況下，日韓關係與日美韓合作實為重要。」這樣的順序與同樣出身進步陣營、強調「美中平衡外交」的文在寅不同。文在寅當年就任總統後，是依序與美國、中國、日本領袖通話。

在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）高峰會期間，日韓領袖會談於6月17日進行。韓國總統李在明表示：「讓我們跨越彼此的小差異，在各個領域加強合作，並以前瞻性的態度發展雙邊關係。」日本首相石破茂也回應：「在國際局勢日益嚴峻之際，期待日韓合作能為地區與全球帶來助益。」整體而言，李在明所強調的「實用外交」方針，讓目前的日韓關係得以順利起步。

「小差異」中包含的歷史問題，例如2015年由保守派朴槿惠政權與日本達成的慰安婦問題協議，卻在後來文在寅政權上臺後被實質廢棄，導致「國與國之間的信任」嚴重受損。此外，針對二戰期間朝鮮人遭強制徵用的爭議，雖然由尹錫悅政權以韓方單方面承擔責任的方式「解決」，但也因此在日本國內引發強烈不安，擔心一旦韓國再度政黨輪替、由進步派重新執政，整套解決機制恐將再度瓦解。

尹錫悅政權執政三年以來，日韓關係穩步修復，日美韓的安保合作體系也持續強化，但這股勢頭能否延續，仍是未知數。

2025年，正值二戰結束暨韓國光復（脫離殖民統治）80週年，同時也是日韓建交正常化60週年。在這段期間，日韓雙方不僅簽訂了1965年的《日韓基本條約》與《日韓請求權協定》，也陸續發表了1995年的「村山談話」、2010年的「菅直人談話」、2015年的「安倍談話」，以及2016年的《日韓軍事情報保護協定》等。如今在韓國新總統上任、日韓建交屆滿60週年之際，雙方應重新確認「條約必須遵守（pacta sunt servanda）」這項原則，因為這正是「國與國之間信任問題」的核心所在。



在首爾舉行的日韓建交正常化60週年紀念活動。韓國總統李在明以影片致詞（畫面右後方），2025年6月16日（共同）

韓國總統李在明高舉「戒嚴＝內亂＝終結自我政變」、「真正的大韓民國現在才要開始」等口號，在內政上持續調整並改革前任總統的政策。在這樣的情況下，對外交安保政策的一貫性的重視程度仍是未知數。李總統表示將致力於穩定南北關係，降低所謂的「韓國風險」。然而，真正的風險恐怕正是政權輪替所帶來的外交安保戰略劇烈轉向——也就是「搖擺國家」所帶來的預測困難性。