日本的網路防禦進入新階段

2025年春，日本的網路安全保障政策迎來重大轉折點。《主動網路防禦法》正式出臺，日本將改變過去那種被動網路安全政策，轉為採用政府在網路空間提前排除威脅的主動手法。

「遊擊戰」成為可能 5月16日，旨在針對重大網路攻擊防患於未然的「主動網路防禦」相關法案在國會表決通過。日本接下來要採用的主動網路防禦將由四大支柱構成。該法預定於2026年施行，將依據以下4點加以運用： 官民合作

有效運用通信資訊

相關部門對攻擊源的處理、無害化措施

強化網路組織體制 日本先前的網路安全措施主要是防火牆和防病毒軟體等封閉在當事人自身網路內部的被動防禦。這相當於「籠城戰」，等著敵人攻進來以後再進行反擊。 而主動防禦近似於「遊擊戰」。掌握敵人的攻擊狀態，在途中的隘路伏擊，切斷其補給線。然後抓住敵人的弱點，挫敗其攻擊，以此達到防禦目的。由於將重點放在如何破壞網路攻擊者的作戰（操作）上，所以要掌握對方的操作，在技術上採取使攻擊方增加攻擊成本的手段。