「結婚壁壘」：日本皇室面臨的危機之本質

自民黨「只說，不做」

為穩定皇位繼承，朝野政黨展開了多輪協商。原計劃在眾參兩院正副議長的協調下形成統一方案，於6月下旬例行國會閉幕前透過《皇室典範》修訂案，但現今已告擱淺。

此前協商的焦點有二。第一，允許女性皇族婚後繼續留在皇室；第二，接納舊皇族的男性後裔作為養子加入皇室。自民党最高顧問麻生太郎與立憲民主黨党首野田佳彥在5月底已達成共識：鑒於第二個方案在憲法上存疑且民間反對聲浪頗高，決定將其擱置，優先推進第一個方案。

關於第一個方案，雙方存在分歧，比如是否將女性皇族留在皇室設定為可選制，如果女性皇族選擇留下，那麼其配偶、子女是否獲得皇族身份，等等。不過，雙方也達成共識，將盡力推動這個停滯多年的議題向前邁出一步。

結果，到了6月上旬，麻生突然表示無法接受擱置第二個方案，野田斥之「出爾反爾」。儘管眾議院議長額賀福志郎表示希望爭取在秋季臨時國會上達成共識，但恐怕難以實現。

縱觀過去二十年日本政壇圍繞皇位繼承問題的討論，筆者認為，自民黨的真實盤算是「什麼都不做」。其背後是頑固堅持「男系繼承」的部分保守勢力。對他們而言，明確規定男系繼承的現行《皇室典範》已是盡善盡美，無需任何改動。

然而，若執拗於男系繼承，未來皇統斷絕的可能性很大。皇族人數不斷減少的趨勢顯而易見。民意調查亦顯示，多數民眾接受女性天皇。正因無法坐視不理，自民黨才走形式般地組織專家會議並與在野黨協商，到頭來又使絆拖延，導致無果。他們擁護涉及舊皇族的第二個方案卻不做具體調研，讓人絲毫感覺不到熱情，這或許就因為他們並非真心實意想推進。

那麼，他們是打算坐等皇統自然消亡嗎？恐怕大多數人心底的想法是「這非當下我等之責，待真正走投無路了，那時的政治家再考慮怎麼解決吧」。這令真心憂慮皇室未來者扼腕歎息。江戶時代武士畫家渡邊華山的箴言「勿因眼前苟且而忘卻百年之計」，終究只有智者才能理解。