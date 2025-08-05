瀕臨破裂邊緣的西方同盟：日本外交亦面臨嚴峻考驗

瀕臨破裂邊緣的西方同盟：日本外交亦面臨嚴峻考驗政治外交 國際
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G7在中東與烏克蘭問題上出現裂痕
每年的G7高峰會皆在此時共同召開北大西洋公約組織（NATO，其後簡稱北約）高峰會，長年作為日、美、歐之間強調「連帶與團結」的一系列外交盛事。然而，早在美國總統川普首次任內的2018年，便因關稅問題在會後撤回對G7領袖宣言的支持，破壞同盟關係。本次G7會議上，這種破壞性行為更進一步升級。
導致此次分歧的主因，在於中東局勢的急遽惡化。6月13日，正逢會議召開前夕，以色列空襲伊朗，日本與歐洲各國對以色列先發制人表示譴責，同時亦批評伊朗的核武計畫，更擬定一份呼籲雙方克制的共同聲明草案。
然而，考量到美國總統川普親以色列的鮮明立場，不可能同意此案，G7主辦國加拿大遂將聲明內容修改為「不承認伊朗擁有核武器，承認以色列的自衛權」，以爭取美方支持(*1)。最終，此版本作為G7正式的共同聲明公布。
至此仍維持表面和諧，但美國總統川普在討論中東局勢的領袖晚宴結束後，卻以「應對中東局勢」為由突然返國。結果，原訂翌日由日歐與加拿大提出的重點議題──烏克蘭情勢，只得在缺席美國的情況下，由「G6」進行討論，導致聲勢弱化，不僅未能發表例行的「高峰會領袖宣言」，歐洲提出的對俄制裁強化聲明亦未能公開宣布。適逢本次為G7高峰會創立50週年的重要時刻，至今的團結已不再的景象，無疑在國際社會留下了格外強烈的印象。
(*1) ^ 〈G7共同聲明：支持以色列自衛權，拒絕伊朗擁有核武，川普亦簽署〉（暫譯），《CNN日語版》，6月17日等報導。
阿諛奉承先行的北約高峰會議
G7高峰會一週後，北約高峰會議在荷蘭海牙舉行，美國總統川普的專橫態度再次成為眾所矚目的焦點。本次會議的最大焦點，在於如何因應美國提出的要求──將各成員國國防支出占國內生產總值（GDP）的比例，從以往目標的2%大幅提高至5%，以及兩天前（6月22日）美方單方面對伊朗核設施發動空襲所引發的爭議。
在會議上經過協商，與會成員達成共識，決定將「核心國防支出」提升至GDP的3.5%，並針對防衛基礎建設與投資軍事產業等「相關費用」追加1.5%，以期於2035年前實現總計5%的支出目標，並將此寫入高峰會的領袖宣言。
然而，這場對美國壓力的艱困妥協背後，前荷蘭首相，也是現任北約秘書長呂特（Mark Rutte）促請本國的荷蘭王室，奉川普為國賓，邀請下榻皇宮等特別待遇，同樣引人側目。
更令人錯愕的是，呂特私下致函川普，讚譽其「完成歷任美國總統無法達成的偉業，成功推動北約成員國上調國防預算」，甚至對其發動伊朗空襲一事表示「感謝您的果斷行動，使我們全體更為安全」。這封私人信函被川普本人在前往海牙途中，洋洋得意地在社交媒體上公布。
雖然呂特與川普之間的私交，從出任秘書長前（去年10月）即廣為人知，到私信遭到公開，讓他顏面盡失。但這一連串過度卑屈的讚頌，即使是在力圖維護北約內部團結、防止裂痕擴大的背景下，仍遭美國媒體譏諷為「令人不忍卒睹的諂媚逢迎」(*2)。
進一步施壓西班牙
川普亦未忘記對未能達成國防支出目標的成員國進一步施壓。在北約峰會閉幕後的記者會上，他抨擊國防支出比例最低的西班牙（僅占GDP的1.28%），點名該國總理桑傑士（Pedro Sanchez），「只有貴國沒付錢」，並揚言將以加徵關稅等方式，讓其「付出雙倍代價」(*3)。
即使歐盟各國藉由擬定「5%目標」勉力挽留美國繼續參與北約，但真正令人憂慮的，並非僅是數字本身。而是川普政權根深蒂固的「遠離歐洲」傾向，以及包庇俄羅斯的態度，讓歐盟對此切實地感受到某種影響未來自身安全保障的根源性不安。
(*2) ^ 〈實現北約團結的幕後操作，以王室款待與諂媚言詞攻陷川普〉（暫譯），《美國Bloomberg日語版》，6月26日。
(*3) ^ 同上、Bloomberg日語版。
日本外交的試煉
日本亦須敏銳察覺歐盟各國所抱持的不安。自2022年烏克蘭戰爭爆發以來，日本首相即基於「歐洲與印太地區的安全保障密不可分」的共識立場，積極出席G7高峰會，其後每年更以受邀國身分參與北約高峰會議，積極發表意見。
然而，本次北約高峰會中，日本首相石破茂卻選擇缺席。此外，針對以色列空襲伊朗一事，雖然日本政府在事發當日（6月13日）曾明確表態「絕不接受，極為遺憾，強烈譴責」，但在G7高峰會上卻贊同承認以色列自衛權的共同聲明。對於美國隨後發動針對伊朗核設施的空襲，日本亦未公開表達評價。無論是出於避免激化美歐對立的考量，抑或顧及美方立場，真意不得而知。
曾經出現某種推測，認為日本缺席高峰會議，或許是為避免與歐洲同樣地「落入被迫大幅增加國防預算的處境」。此外，針對此次美軍使用碉堡剋星（bunker buster）實施空襲的實際成效尚未明朗，而涉及中國霸權行動與臺灣等亞洲相關議題的領袖討論，亦缺乏深度，尚未成熟。若日本首相石破親自與會，不僅能積極正面地陳述日本立場，更可與他國領袖深入交流資訊情報。作為日美同盟的支柱，日本需要更明確地發揮其自主且具前瞻性的外交領導力。
標題圖片：北約高峰會議的合影，交談中的北約秘書長呂特（左起第2人）與美國總統川普，2025年6月25日，荷蘭海牙（AFP／時事）