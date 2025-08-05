瀕臨破裂邊緣的西方同盟：日本外交亦面臨嚴峻考驗

日美歐之間的國際同盟與合作正逐漸走向瓦解。6月下旬舉行的七大工業國（G7）與北大西洋公約組織（NATO）高峰會上，美國總統川普的獨斷行徑動搖了西方陣營的凝聚與團結。其對於同盟關係的輕視愈加明目張膽之際，日本的外交應對亦面臨嚴峻考驗。

日本外交的試煉 日本亦須敏銳察覺歐盟各國所抱持的不安。自2022年烏克蘭戰爭爆發以來，日本首相即基於「歐洲與印太地區的安全保障密不可分」的共識立場，積極出席G7高峰會，其後每年更以受邀國身分參與北約高峰會議，積極發表意見。 然而，本次北約高峰會中，日本首相石破茂卻選擇缺席。此外，針對以色列空襲伊朗一事，雖然日本政府在事發當日（6月13日）曾明確表態「絕不接受，極為遺憾，強烈譴責」，但在G7高峰會上卻贊同承認以色列自衛權的共同聲明。對於美國隨後發動針對伊朗核設施的空襲，日本亦未公開表達評價。無論是出於避免激化美歐對立的考量，抑或顧及美方立場，真意不得而知。 曾經出現某種推測，認為日本缺席高峰會議，或許是為避免與歐洲同樣地「落入被迫大幅增加國防預算的處境」。此外，針對此次美軍使用碉堡剋星（bunker buster）實施空襲的實際成效尚未明朗，而涉及中國霸權行動與臺灣等亞洲相關議題的領袖討論，亦缺乏深度，尚未成熟。若日本首相石破親自與會，不僅能積極正面地陳述日本立場，更可與他國領袖深入交流資訊情報。作為日美同盟的支柱，日本需要更明確地發揮其自主且具前瞻性的外交領導力。 標題圖片：北約高峰會議的合影，交談中的北約秘書長呂特（左起第2人）與美國總統川普，2025年6月25日，荷蘭海牙（AFP／時事）