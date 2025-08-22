隨著和歌山縣的4隻貓熊相繼回歸中國，東京上野動物園那對雙胞胎貓熊的借展期限，亦將於明年屆滿。近年來，中國「貓熊外交」的態度轉變，對此，本文重新思考日本未來應以何種姿態與策略面對貓熊之引進？

「希望大家來中國探望貓熊」 2025年4月底，日中友好議員聯盟訪問中國期間，自民黨幹事長兼聯盟會長的森山裕向中國全國人民代表大會常委會委員長趙樂際提出新一輪的貓熊借展請求；6月初，日本國際貿易促進協會代表團訪中時，率團訪問的前眾議院議長河野洋平亦向中國總理李強表達了相同訴求。此外， 7月11日，中國副總理何立峰參訪大阪關西世博會，森山與其會晤之際，再次重申願望。根據媒體報導，何立峰回應：「貓熊對於促進國民交流極為重要，」但截至目前為止，中方未再給予更多的具體承諾。 另一方面，中國外交部發言人毛寧在5月26日的記者會上表示：「歡迎日本朋友常常到中國來看望牠們。」此言固然可視為中國暫無計畫再提供貓熊予和歌山之委婉暗示，不過亦可能僅是單純字面之意。 在中國的認知裡，貓熊素有「友誼使者」的定位；過去在出借他國之際，亦承載著提升當地民眾對中國好感之使命。 不過，近年來日本的貓熊迷已不再介意遠赴中國探訪心中所愛。若來拜訪貓熊的日本遊客因此進一步認識中國的魅力，中國其實毋須再特意出借珍稀貓熊給日本。此外，來自海外遊客的消費，亦可望活絡當地觀光產業，帶動實質經濟效益。 貓熊迷的如火熱情反成中國風險 若欲深入思考此次日本貓熊的全數回歸，絕對不可忽視中國海內外的關注，特別是網路社群媒體上對於貓熊的高度關注。全球的貓熊迷嚴密監督各國的飼育狀況，促使中國政府不得不持續主動揭露，貓熊在境外是否受到妥善保護的動向。 2020年代初期，美國田納西州曼菲斯動物園的一對貓熊因明顯消瘦憔悴的照片，在中文社群媒體上廣泛流傳。2023年，雄性貓熊「樂樂」去世後，相關的虐待疑慮在中國網路上掀起激烈的反美輿論浪潮，最終甚至需中國官方出面呼籲民眾理性看待。2024年，在韓國大受歡迎的貓熊「福寶」返回中國後，韓國粉絲甚至於美國的《紐約時報》上刊登全版廣告，要求中國改善福寶的飼育環境。 這些事件之動向，可以視為貓熊租借合約期滿後中國施行全數回歸的主因之一。負責海外貓熊租借業務的是中國國家林業和草原局，以及四川省成都市的相關行政單位，若因延展租借期而爆發貓熊健康問題，這些行政機關恐將難以向國內輿論交代。如今對中國而言，將貓熊作為政治、經濟或其他非動物保護目的之外交籌碼，已經構成不小的風險。

美中對立是否產生影響？ 日本媒體報導裡出現某些觀點，將此次貓熊的全數回歸解讀為中國藉美中對立局勢，刻意利用貓熊向日本施壓的政治手段。然而，我們不應將貓熊回歸直接歸咎於美中對立。例如 2024年中國仍向美國2家動物園提供新的貓熊。對於中國政府而言，貓熊是連結對方一般大眾的重要互動橋樑，即便在1950年代的冷戰高峰，中國亦曾接受美國民間機構的申請，考慮提供貓熊。 假使此次回歸確有政治盤算，其效果亦極為有限。2024年12月，日本中央政府通知和歌山縣，擬將南紀白濱機場納入「特殊使用機場」（特定利用空港），縣知事岸本周平於2025年1月表示同意後，該機場已於4月1日完成正式指定作業。所謂「特殊使用機場」，規定用於「實際進行保障安全環境之應對」，因此雖以民生利用為主，但實際上也提供給自衛隊進行訓練，而和歌山縣正在討論提供給美軍使用之利弊得失。另一方面，該機場與貓熊的飼育地點「冒險世界」近在咫尺。 然而，2025年6月1日舉行的和歌山縣知事選舉中，表示將延續前任施政方針的候選人宮崎泉，以84%的高得票率輕鬆勝出，而第二高票的是主張撤回南紀白濱機場軍事用途的候選人，僅獲得約一成的選票。即使機場所在地的白濱町，宮崎泉的支持率亦超過八成。 倘若當地民眾意識到中國貓熊，進而反對機場用於軍事活動，或許中國可以從中得利。但當地選民看起來似乎並不關心此事。從現實層面來看，日本國內的政治走向並不會因貓熊議題而有所轉變。中國當局對此亦是心知肚明。 原本中國在此次事件中並未直接釋出任何政治訊息。但亦無法排除中國擔憂若繼續將貓熊留在和歌山縣，恐怕會向日本傳遞出錯誤訊息（譯註：中國默許日本與美軍合作）。 自2010年代以來，中國以「國家安全」為名，強化共產黨對社會各領域的管控力道。在如此的政治狀態之下，本次事件裡，掌管貓熊事務的成都大熊貓繁育研究基地，以及作為其上級機關的成都市政府，自然想要避免因為延展貓熊租期，而被國內視為縱容日本配合美國軍事合作的風險。 綜上所述，中國此次或許只是利用合約期滿的大好良機，在盡可能不引起爭端的情況下迅速接回貓熊。即便在日本以外的國家，貓熊全數回歸漸成常態，可能亦反映出中國基層行政單位處理貓熊借展事務的裁量空間已明顯縮減。