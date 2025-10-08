盜用證券帳戶違法交易股票的犯罪手法和案件頻發的原因

透過操縱股價獲利？

本應在帳戶裡的股票不知不覺被賣掉，換成了沒見過的股票——2025年3月中旬，這種盜用帳號進行違法交易的現象在大眾媒體和社群媒體上引發了廣泛關注。

金融廳發佈的資料顯示，截至6月共發生7139件此類違法交易案件，違法買賣股票總額約5710億日圓。其中就包含了證券帳戶所有人持有的股票被擅自拋售的損失金額，甚至有人失去了一大半重要的晚年資產，事態極為嚴重。

過去，日本的證券帳戶一直被認為基本是安全的。即使帳戶被入侵，股票等資產被賣出，最後也需要透過本人名義的銀行帳戶才能提取現金。如果無法取款，那麼合作廠商盜用證券帳戶就沒有任何意義了。

由此就誕生了本輪的新手法。攻擊者採用誘導用戶點擊跟真實網站高度相似的虛假網站來「釣魚」，或者欺騙安裝從電腦中盜取資訊的「惡意軟體」等手段，竊取登錄帳戶所需的用戶名和密碼，以及交易所需的密碼等資訊。

犯罪分子入侵受害者帳戶後，將會賣出帳戶內的股票等資產，充當炒作資金。他們不會提取這筆錢，而是透過大量購買特定股票抬高股價，然後透過賣出事先持有的相關股票，從中獲取利益。

這種違法交易通常會選擇成交量小、流動性差的股票品種來炒作。某支股票此前單日成交量僅有數萬股，但3月26日和3月27日分別成交了446萬股和331萬股，暴增了差不多100倍，股價出現劇烈上下波動。由於並沒有其他突出的擾動因素，所以很可能就是受到了這種違法交易的影響。