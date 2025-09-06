7成日本受訪者認為「日美關係惡化」

近日，一份關於日美關係的民意調查顯示，近7成日本受訪者認為進入「川普第2任期」後的日美關係出現了惡化，超過4成受訪者認為日本在防衛事務上應該獨立於美國，實現自立。

「川普第2任期」是否引發了對美看法的顯著變化？

在戰後80週年之際，為探討日本人對美國的看法，nippon.com於7月22日至24日聯合JX通信社共同實施了一次網路民意調查。

首先，針對今年1月美國第2次川普政權成立後，日美關係「有所改善還是惡化」這一問題，包含「相對有所改善」在內，認為「有所改善」的受訪者比例僅為2.3%。

相反，回答「相對有所惡化」和「出現嚴重惡化」的受訪者占比分別為47.1%和22.4%，認為「日美關係惡化」者的合計占比達到69.5%。另有28.3%的受訪者認為「沒有變化」。

從年齡段來看，超過7成的60到69歲受訪者和超過8成的70到79歲受訪者表示「有所惡化」。而年輕人群方面，20到39歲受訪者多數認為「沒有變化」或「相對有所惡化」，相較於年長者，年輕人對雙邊關係惡化的感受明顯較弱。這種差異可以認為與年長者親歷過日美關係更為良好的歷史時期有關。從性別來看，28.5%的男性受訪者認為「出現嚴重惡化」，相較於女性受訪者（16.3%），他們更覺得形勢嚴峻。

此次調查實施的時間，正值日本參議院選舉結束，川普總統宣佈美國和日本達成協議，將此前準備徵收的25%對等關稅下調至15%之際。但川普的單方強硬姿態即便略放和緩，認為「日美關係惡化」的受訪者比例仍然超過7成；倘若調查實施之時的談判結果尚未確定，那麼該比例可能還會更高。

根據日本內閣府在第2次川普政權成立之前的去年10至11月實施的《外交相關民意調查》（郵寄問卷方式，有效回答1734人），85.5%的受訪者表示日美關係總體上「良好」，只有11.4%認為「關係不好」。

雖然由於調查方法不同，無法簡單進行比較，但可以認為，在川普第2任期前後，日本人在雙邊關係上的看法發生了顯著變化。

「強化日美同盟」已非主流觀點

日本人對美態度的變化，似乎也影響了他們對日本安保的看法。

在此次調查中，當被問及「日本今後應該如何維護本國的和平與安全」時，認為（1）應該「進一步強化日美同盟」者占24.7%，希望（2）「與美國以外的國家合作」者占33.7%，而比例最高、達到了41.7%的則是（3）「努力實現自主防衛」。

由於日本將日美安保條約作為國防的基礎，所以（1）主要意味著延續這一政策；（2）近似於和澳洲、韓國、菲律賓等國的「多邊安保」合作構想；（3）即所謂的「自主防衛」。

從年齡段來看，從30到69歲的各個年齡段受訪者中，選擇「自主防衛」的比例均超過了4成。而70到79歲人群中，選擇「與美國以外的國家合作」的比例超過了4成，多於「自主防衛」。從性別來看，36.2%的男性受訪者和31.1%的女性受訪者支持「與美國以外的國家合作」，40.6%的男性受訪者和42.8%的女性受訪者支持「自主防衛」，男女之間沒有明顯差異。

被中國、俄羅斯、北韓等多個擁有核武器的國家包圍的日本，若想謀求實現不依賴於美國威懾力的自主防衛，就需要大幅度超過過往的防衛預算，並從根本上變更憲法等法律體系。可以認為，之所以選擇「自主防衛」的受訪者較多，與其說是體現了希望解決這些難題的意願，莫如說是已無法再依賴美國這種「不安感」的反映。

針對選擇「自主防衛」的受訪者占多數這一調查結果，一位前防衛省事務次官表示：「這是受到川普個人性格影響的結果。最近半年，對美國產生反感的人確實不在少數，但我們必須冷靜地思考日本所處的安保環境。自主防衛的論調有些不切實際。」

美國經濟強大，軟實力減退

調查還讓受訪者從6個選項中選擇了最能感受到美國影響的領域。其中，選擇「經濟活動」的受訪者最多，占比達到59.7%，其次是「國防」（22.0%）、「思維方式」（7.2%）、「音樂、電影、時裝等文化」（4.3%）、「數位技術」（2.1%）。「其他領域」占比為4.7%。

可以認為，之所以選擇「經濟」的最多，是因為實施調查時，日美關稅談判進入了最後階段。在20到79歲的各個年齡段中，選擇「經濟」的受訪者都占到了5、6成。20到29歲受訪者中，選擇「數位技術」的人尤多，占比達到5.6%。從性別來看，女性受訪者選擇「思維方式」（8.6%）和「文化」（5.2%）的比例高於男性受訪者。

對日本而言，戰後即是全面進入美國影響之下的一個新時代的開端。過去，美國的「軟實力」還廣泛地滲透到了日本人的生活方式、娛樂和文化領域。然而，單就此次調查結果來看，這樣的軟實力現在已經變得不再那麼明顯了。

本次的調查對象，是預先註冊的網路跟蹤調查人員，以向他們隨機發送問題的形式實施，共收到1042人的回答。

標題圖片：PIXTA