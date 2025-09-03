棘手總統正在瓦解「日美緊密關係」的感受：專訪吉見俊哉教授（上）政治外交 財經
川普上演的「無裁判職業摔角」
2025年1月，睽違四年重返政權的美國總統川普，把矛頭指向長年的對日貿易逆差，祭出高關稅措施，意圖壓制日本進口。
關於雙方關稅稅率，日美之間仍持續進行外交交涉，但川普總統接下來會祭出什麼手段依舊難以預測，日本勢必將面臨艱難的應對抉擇。
高舉「美國優先」旗幟、持續向他國施壓的這位棘手總統，我們究竟該如何與之相處？曾在川普第一任期的2017至2018年間擔任哈佛大學客座教授的吉見教授指出，首先應該思考的問題是：「川普究竟是什麼樣的人物？」
「有人說川普總統代表了美國的民族主義，但他所做的，與其說是『美國第一主義』，不如說是『自己第一主義』。只要對自己有利，他不惜挑動美國社會的對立，甚至煽動全球的分裂。說到底，他的行動本質就像一場沒有裁判的『職業摔角』——先攻擊對手，被反擊後立刻還手，甚至把媒體和國際機構都捲進來，只為博得全場喝采。因為到處都能變成他的擂台，周遭的人往往還沒弄清楚狀況，就已被捲進他的節奏裡。到了第二任期，這種特徵更是愈演愈烈。」
誕生於衰退的美國國土的「帝國主義亡靈」
川普總統自第一任期以來高舉的口號是「MAGA（Make America Great Again＝讓美國再次偉大）」。那麼，他所想像的「偉大的美國」究竟是指哪個時代？首先，可以推測他所指的應該是1950年代到1960年代的美國。然而，當他提到擁有丹麥自治領格陵蘭島或巴拿馬運河，甚至主張把加拿大變成「美國第51州」時，其態度又讓人聯想到19世紀末至20世紀初的美國帝國主義時期。
「當然，這裡所指的美國，會讓人想到越戰失敗之前的1950至1960年代吧。但不僅如此，川普在總統就職演說中還曾讚揚威廉・麥金萊總統（任期1897～1901年），並暗示自己借鑑其關稅政策。麥金萊正是美國最赤裸展現帝國主義時期的領導人。1898年美西戰爭獲勝後，美國取得了菲律賓、波多黎各和關島。同年，又在夏威夷煽動親美派發動政變，將其併入美國。第二任川普政府，可以說是『帝國主義時代的亡靈』再度浮現，這與近年中國在領土問題上對東南亞施壓，或俄羅斯入侵烏克蘭的舉動，正好相互呼應。」
一向自詡為「世界警察」的美國，為何會誕生一位高舉不合時宜的擴張主義旗幟的總統？其背後，隱約透露出美國走向衰退的現實。
「從歷史角度來看，美國在1920年代到1960年代達到繁榮巔峰。70年代因越戰失利，氣勢逐漸衰退。80年代雷根政府上台後，在新自由主義浪潮下，全球化加速，美國看似復甦，但國內分裂卻更為嚴重。透過全球化致富的，其實只有部分IT產業與金融界人士，許多未能分享到紅利的美國民眾反而日益貧困。也就是說，美國分裂成一個繁榮的「輕美國」與一個走向衰敗的「重美國」，巧妙捕捉並利用這股不滿來贏得選舉的，正是川普。
然而，吉見教授預測，川普總統不僅無法讓美國復甦，反而會加快其衰退的步伐。因為當前支撐美國實力的根源在於全球化經濟，而透過高關稅政策等手段切斷全球化網絡，無異於是在自斷生路。
日本人對美國的情感如鐘擺般擺盪不定
那麼，日本應該如何面對川普領導下的美國呢？
現今穩定的日美關係，奠基於日本國民對美國的高度親近感。內閣府2024年的「外交相關輿論調查」顯示，有多達84.9%的人表示對美國「有親近感」或「比較有親近感」。
這個數字自1975年開始調查以來，幾乎始終維持在70%以上的高水準，2010年代後更是多次突破80%。自2010年以來，唯一下滑到七成多的即是川普第一任期的2017至2019年三年間。
吉見教授表示，值得關注的是日本人在第二次川普政府上台後，對美國的情感如何變化。
「目前國內尚未公布如報社等機構所做的正式民調，但川普接連對日本拋出不合理的嚴苛言論與政策，因此長期以來居高不下的親近感，很可能已經大幅下滑(*1)。隨著川普持續執政，至少過去那種『一體同心』的感覺，應該已經明顯弱化。過去有七、八成以上的國民抱持親美情懷，日本政府與政治人物也難以公然與美國保持距離。但若未來輿論出現如同地殼變動般的轉變，日本長期以來一面倒向美國的外交政策，將會迎來重大調整。」
回顧過去，日本人對美國的情感，如同鐘擺般在親近與反感之間擺盪。
在幕府末期，「尊王攘夷」成為口號，反歐美的民族主義高漲，甚至出現襲擊外國人與縱火等事件。明治維新後，為推動文明開化，日本立即轉向親歐美。經歷日清、日俄戰爭期間再次高漲的民族主義後，到了大正時代，日本透過好萊塢電影與爵士樂等，逐漸接受美式生活方式。
自1930年代到太平洋戰爭期間，日本全面轉向反美，高喊「打倒鬼畜美英」。1945年戰敗後，日本又再度倒向親美，美國文化成為富足的象徵，滲透日本人生活的各個方面。
(*1) ^ 根據nippon.com與JX通信社共同實施的民調，約有7成民眾回答「日美關係正在惡化」。
反全球化的浪潮也正席捲日美
這樣一來就能明白，日美之間那種看似「緊密無間」的時代，未來未必能持續下去。
「自1961年起擔任駐日大使的埃德溫・賴肖爾認為，若要讓日美安保體制穩定，就必須在日本人之間培養出強烈的親美意識。為此，他遊說甘迺迪政府，透過承諾縮減駐日美軍基地以及未來歸還沖繩，來爭取日本民心。若川普總統繼續推行自我中心的政策，日本人對美國的好感勢必流失，反而會加深『為什麼我們非得聽命於美國？』這樣的民族主義情緒。」
來自於反全球化的民族主義浪潮，不僅在美國，也在全球各地浮現。歐洲各國主張排外政策的右派政黨正逐步擴張席次；在日本，以「日本人優先」為口號的「參政黨」也在7月的參議院選舉中嶄露頭角。雖然目前日本的民族主義尚未明顯走向「反美」，但不排除在某個契機下，輿論會出現劇烈翻轉。
川普總統的出現，升高了日美關係的不確定性。戰後的日本人為何能對曾經激烈交戰的美國，始終保持高度的親近感？下一篇將由吉見教授解析其中的歷史脈絡。
採訪、撰文：小泉耕平、株式會社POWER NEWS・五十嵐京治
吉見教授專訪攝影：橫關一浩
標題圖片：石破茂首相與川普總統於2025年2月7日進行首次首腦會談（AFP／時事）