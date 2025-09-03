棘手總統正在瓦解「日美緊密關係」的感受：專訪吉見俊哉教授（上）

2025年是二戰戰敗後的第80年，美國由川普總統再次執政，並因關稅談判等議題為日美關係投下震撼彈。著有《America in Japan 哈佛講義錄》等書的東京大學名譽教授吉見俊哉指出，川普的再度登場，將加速美國原本已開始的衰退。看似穩固的日美蜜月關係，是否也將出現變化？本次專訪將帶來他的觀點。

1957年生於東京都，社會學者。曾任東京大學研究所情報學環長、副校長，現為東京大學名譽教授，自2023年起擔任國學院大學觀光與社區營造學部教授。研究領域涵蓋都市與戰後日本、大學以及媒體。2017至2018年間川普第一任期時，曾赴美擔任哈佛大學客座教授，返國後隨即出版《住在川普統領下的美國》（岩波新書）。著作多數，包括《America in Japan 哈佛講義錄》（2024，岩波新書）、《親美與反美》（2007，岩波新書）等。

川普上演的「無裁判職業摔角」 2025年1月，睽違四年重返政權的美國總統川普，把矛頭指向長年的對日貿易逆差，祭出高關稅措施，意圖壓制日本進口。 關於雙方關稅稅率，日美之間仍持續進行外交交涉，但川普總統接下來會祭出什麼手段依舊難以預測，日本勢必將面臨艱難的應對抉擇。 高舉「美國優先」旗幟、持續向他國施壓的這位棘手總統，我們究竟該如何與之相處？曾在川普第一任期的2017至2018年間擔任哈佛大學客座教授的吉見教授指出，首先應該思考的問題是：「川普究竟是什麼樣的人物？」

吉見俊哉教授 「有人說川普總統代表了美國的民族主義，但他所做的，與其說是『美國第一主義』，不如說是『自己第一主義』。只要對自己有利，他不惜挑動美國社會的對立，甚至煽動全球的分裂。說到底，他的行動本質就像一場沒有裁判的『職業摔角』——先攻擊對手，被反擊後立刻還手，甚至把媒體和國際機構都捲進來，只為博得全場喝采。因為到處都能變成他的擂台，周遭的人往往還沒弄清楚狀況，就已被捲進他的節奏裡。到了第二任期，這種特徵更是愈演愈烈。」

誕生於衰退的美國國土的「帝國主義亡靈」 川普總統自第一任期以來高舉的口號是「MAGA（Make America Great Again＝讓美國再次偉大）」。那麼，他所想像的「偉大的美國」究竟是指哪個時代？首先，可以推測他所指的應該是1950年代到1960年代的美國。然而，當他提到擁有丹麥自治領格陵蘭島或巴拿馬運河，甚至主張把加拿大變成「美國第51州」時，其態度又讓人聯想到19世紀末至20世紀初的美國帝國主義時期。 「當然，這裡所指的美國，會讓人想到越戰失敗之前的1950至1960年代吧。但不僅如此，川普在總統就職演說中還曾讚揚威廉・麥金萊總統（任期1897～1901年），並暗示自己借鑑其關稅政策。麥金萊正是美國最赤裸展現帝國主義時期的領導人。1898年美西戰爭獲勝後，美國取得了菲律賓、波多黎各和關島。同年，又在夏威夷煽動親美派發動政變，將其併入美國。第二任川普政府，可以說是『帝國主義時代的亡靈』再度浮現，這與近年中國在領土問題上對東南亞施壓，或俄羅斯入侵烏克蘭的舉動，正好相互呼應。」 一向自詡為「世界警察」的美國，為何會誕生一位高舉不合時宜的擴張主義旗幟的總統？其背後，隱約透露出美國走向衰退的現實。 「從歷史角度來看，美國在1920年代到1960年代達到繁榮巔峰。70年代因越戰失利，氣勢逐漸衰退。80年代雷根政府上台後，在新自由主義浪潮下，全球化加速，美國看似復甦，但國內分裂卻更為嚴重。透過全球化致富的，其實只有部分IT產業與金融界人士，許多未能分享到紅利的美國民眾反而日益貧困。也就是說，美國分裂成一個繁榮的「輕美國」與一個走向衰敗的「重美國」，巧妙捕捉並利用這股不滿來贏得選舉的，正是川普。

跳著舞的川普（USA TODAY Network via Reuters Connect） 然而，吉見教授預測，川普總統不僅無法讓美國復甦，反而會加快其衰退的步伐。因為當前支撐美國實力的根源在於全球化經濟，而透過高關稅政策等手段切斷全球化網絡，無異於是在自斷生路。