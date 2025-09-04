21世紀是「離心力的時代」不再只看美國臉色 而應開拓「新道路」：專訪吉見俊哉教授（下）

川普總統重返政壇，讓日美關係中隱而未顯的「摩擦真相」逐漸浮上檯面。回顧自「黑船來航」以來的交流歷史，從日美不同視角切入，看到的是截然不同的風景。戰後的日本人，為何選擇與曾在太平洋戰爭中激烈交戰的美國「建立緊密關係」？本篇專訪《America in Japan 哈佛講義錄》作者、東京大學名譽教授吉見俊哉，解析其中脈絡。

1957年生於東京都，社會學者。曾任東京大學研究所情報學環長、副校長，現為東京大學名譽教授，自2023年起擔任國學院大學觀光與社區營造學部教授。研究領域涵蓋都市與戰後日本、大學以及媒體。2017至2018年間川普第一任期時，曾赴美擔任哈佛大學客座教授，返國後隨即出版《住在川普統領下的美國》（岩波新書）。著作多數，包括《America in Japan 哈佛講義錄》（2024，岩波新書）、《親美與反美》（2007，岩波新書）等。

日本人寄給麥克阿瑟的44萬封信 80年前的戰敗，成了日美關係的重大轉捩點。日本失去主權，由道格拉斯・麥克阿瑟元帥領導的盟軍總司令部（GHQ）接管統治。 吉見教授在著作中提到的《敬啟麥克阿瑟元帥》（袖井林二郎著，岩波現代文庫），收錄了那個年代許多震撼人心的故事。當時，大批日本人寫信給麥克阿瑟元帥，現存紀錄就多達約44萬封。 保存下來的信件中，內容大多對麥克阿瑟元帥與美國充滿善意。例如：「為了全體日本國民與子孫的幸福，願接受美國的統治」、「拯救陷入谷底的日本，唯有將一切託付給美國，推動『日美合邦』才有未來」、「唯有貴國能讓悲慘的日本再度繁榮；日本國民對貴國的信任感，願將一切交託，依靠閣下的指導」等，可看出當時不少人甘願將自己交付給佔領者。 戰爭期間，日本還痛斥過「鬼畜美英」，主要城市遭到空襲夷平，廣島與長崎更被投下原子彈。那麼，為什麼日本人在戰後能這麼快就轉變立場？吉見教授對此做出如下解釋。

1942年的《同盟寫真特報》，標題寫著「看這暴虐！看這非人道！鬼畜美英終於暴露本性」（共同Images） 「即便同樣是戰勝國，如果當時的佔領軍司令官換成中國人，日本人恐怕不會如此順從。自明治時期以來，日本人心理架構的核心，就是藉由認同美國所象徵的西方文明來維持優越感，並以此貶視其他亞洲國家。戰後，日本人意識到，只要崇拜麥克阿瑟、靠攏美國，就能延續這樣的心態。因此才會這麼快轉向親美。雖然也曾爆發過大規模反對運動，但最終仍接受了《日美安保條約》。

結束約6年任期將離開日本的麥克阿瑟元帥，沿路有多達20萬人依依不捨地前來送行（共同Images）

靠親近美國來維持對亞洲的優越感 日美關係在雙方各懷盤算的情況下展開，最終在1941年珍珠港事件後爆發為太平洋戰爭，演變成慘烈的廝殺。當時美國出版物中，日本人經常被描繪成「猴子」。反之，日本方面則多以「鬼」或「惡魔」來形容美國人。 「美國人把日本人描繪成『猴子』，其根源在於帶有種族歧視色彩的社會進化論。他們認為，白人主導的西方文明才是文明的頂端，包含日本在內的亞洲發展中國家，則被視為接近猿類的存在。基於這種思維，美國徹底調查了日本的社會形態與城市結構，進而以空襲方式進行無差別大規模屠殺。相對而言，日本手中掌握的科學數據不多，憑想像將美國視為妖魔鬼怪，缺乏冷靜直視美國的『視野』。」

吉見俊哉教授 正如文章開頭所述，戰後日本接受了麥克阿瑟元帥主導的佔領。可以理解為，在以美國為頂點的「帶有種族歧視色彩的社會進化論」架構下，日本人將自己排在美國之後，藉此維持對其他亞洲國家的優越感。

曾是美國消費文化象徵的東京迪士尼樂園 冷戰時期，日本在日美安保同盟的庇蔭下迎來經濟繁榮。美國文化被視為富足的象徵，大量進入各個領域，並逐步滲透到社會各個層面。日本人也在不知不覺間，陷入了對美國文化的消費與追逐。 「在冷戰體制下，亞洲的軍事前線主要在朝鮮半島、台灣、越南與菲律賓。支撐這些軍事據點，需要一個經濟基地，那便是日本。為此，美國向日本提供技術與資金，協助其經濟復甦，並推動自主產業的發展。對日本而言，無須直接承擔軍事風險，就能藉由拓展亞洲市場而逐漸富裕起來，是多數日本人樂於接受的現實。在這樣的背景下，日美安保體制不僅在軍事層面深化，也讓日本在經濟與文化上愈發與美國緊密結合。」 吉見教授指出，最能象徵日本逐步與美國建立緊密關係的例子，就是1983年開幕的東京迪士尼樂園。

2023年迎接開園40週年的東京迪士尼樂園，如今依然人潮不斷（時事） 「像『西部樂園』重現了奪取土地、驅逐原住民的拓荒時代，或『冒險樂園』展現了叢林與南洋島嶼探險的世界觀，其實都在重演美國西進運動的歷史軌跡。從培里提督的遠征到太平洋戰爭，也可視為這條歷史的延伸。然而，多數日本人並未意識到這層背景，只是單純享受其中。可以說，日本人正活在一種與美國『融為一體』的幻象裡，但說到底，那終究只是幻象。」