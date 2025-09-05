日本右派為何多半親美？民族派的一水會代表談「川普政權正是從對美關係中自立的好機會」

日本的右翼勢力通常被認為帶有保守與國家主義色彩，但戰後他們卻多半打出「親美」的旗幟。原本在戰前還是「反美」立場的右翼，為何戰後會一股腦地轉向親美？如今，美國總統川普對日美安保體制隱隱流露出不滿，未來的日美關係該如何發展？主張「對美自立」（譯註：脫離依附美國的關係走向自立）的一水會代表木村三浩，結合自身的經歷，客觀地談論了這段歷史脈絡。

1956年出生於東京都。一水會代表，社會運動人士。30歲起就讀慶應義塾大學法學部及同大學法學研究科。1981年參與打出「反美愛國、抗蘇」口號的「統一戰線義勇軍」的成立，並出任議長。1998年擔任NASYO（非同盟主義學生青年會議）常務理事。2000年起出任一水會代表。著有《什麼是男子氣概》、《憂國論、新愛國主義的展開》、《反美自立論──日本的選擇與共生》（與大西廣合著）等書。

憂心20年後迎來的「美國佔領百年」 由木村三浩先生擔任代表的「一水會」，目前以追求日本真正的獨立、矯正對美國亦步亦趨的社會風氣、實現世界和平，以及推動世界愛國者的國際合作為目標展開活動。 「戰後已屆80年，也就表示再過20年，以『對美從屬』之名行實質美國佔領之實，將滿百年。日本國民應先認清，至今日本各地仍遍布美軍基地一事，對一個主權國家而言，實屬異常狀態。」

橫關一浩攝影 木村先生以日美安保條約和日美地位協定的問題為例，指出這是所謂的「異常狀態」。 「駐日美軍基地至今仍享有治外法權，不受日本法律約束。即使美軍相關人員涉及犯罪，也能享有刑事偵查上的特權。2017年川普總統上任後首次訪日時，便直接搭乘空軍一號降落東京橫田基地，隨行的美國特勤局人員攜帶手槍入境，卻無需經過護照檢查。即便那是一場正式的實務訪問，但美方人員透過美軍基地直接進入日本，實際上是否定了日本的主權，使日本形同美國的附庸國或保護國。日美安保條約與日美地位協定本質上都是不平等條約，日本必須走向對美自立，實現真正的獨立。」

川普總統抵達橫田基地後，對到場的逾千名美軍發表演說：「我們掌控著天空、大海、陸地，甚至宇宙。」（路透）

川普總統當任的此刻正是機會 另一方面，木村先生也表示：「現在正是擺脫美國對日本支配的好機會。」據2025年3月的報導，第二任川普政府以「縮小聯邦政府」為目標，正考慮為了削減國防預算而停止強化駐日美軍的功能。 「消息一出，親美保守派立刻憂心忡忡，喊著『如果駐日美軍預算縮減，日本的安全保障機制就會崩解』之類的話。但在我看來，這正是求之不得。如今正是日本實現『對美自立』的絕佳時機。」 關於對美自立，木村先生提出了這樣的「藍圖」： 「首先，日本應該廢除《日美安保條約》，改與美國簽訂友好條約，並與俄羅斯締結《日俄和平條約》，同時推動與北韓（朝鮮民主主義人民共和國）的邦交正常化。只要停止依附日美安保，日本就能與美國建立對等關係，展現中立、調和的外交方針。如此一來，俄羅斯、中國與北韓也會放心，沒有理由對日本發動軍事行動。若能締結日俄和平條約，或許連北方領土問題都有望獲得解決。最重要的是，日本必須避免再被捲入美國的戰爭。」 接著他進一步補充： 「我當然明白，這些事不可能輕易實現。不過在戰前，日本右翼其實走的是『興亞主義』的路線，主張透過團結亞洲來對抗西方。現在正是重新回到這種思維的時候。若日本能與周邊國家走向『全面調和路線』，便能守護和平。而在這當中，最終要追求的，應該是讓戰爭徹底違法化，並推動軍備縮減。」 右翼勢力的歷史脈絡 「對美自立」在日本的“右翼保守圈”裡，看起來似乎是種異端。一水會雖然過去被稱為「新右翼」，但如今已經宣示「脫離右翼」，並明確表達對美自立、民族派的立場。不過，像一水會這樣的思維，是在什麼樣的歷史脈絡下產生的呢？究竟什麼是右翼勢力？木村先生提出了客觀的解釋： 「所謂正統的右翼勢力，泛指那些主張守護日本傳統、歷史與文化，懷抱尊皇精神，並以國家大事為己任、致力維護日本國益的人。同時，也包括那些針對敵對勢力——例如共產黨、社會主義者，或既有體制——採取對抗行動的人們。」 歷史上，右翼勢力的形成契機，來自於作為對立面的「左翼」概念而起。1917年俄國革命後，世界第一個社會主義國家——蘇維埃社會主義共和國聯邦誕生，社會主義與共產主義思想也隨之傳入日本。 「面對否定天皇制的共產黨，有人抗議這是盲目崇拜外來思想、批判天皇實為荒謬之舉，甚至視為國賊。隨著對立逐漸擴大，否定天皇制、主張共產主義、平等主義、馬克思主義的人，便被稱為『左翼』；尊重天皇與國家的人，則被稱為『右翼』。」 太平洋戰爭爆發後，主張反西方的正統右翼化為「反美」勢力，高喊打倒敵國「鬼畜美英」，並活躍於大政翼贊會、大日本言論報國會、在鄉軍人會等組織。戰敗後，日本被置於美國佔領體制之下，他們當中的許多人被GHQ列入「公職追放」（White Purge）名單。 「之後，右翼中有些靠書寫維生的知識分子，受到黑道的賞識而獲得照應。隨著共產黨逐漸壯大，黑道與攤販組織也加入了所謂的『反共拔刀隊』構想，進而形成反共統一戰線。」

戰後轉而「親美」的右翼陣營 在這樣的情勢下，共產主義勢力逐漸在世界各地及日本壯大。戰後由美蘇分割佔領的朝鮮半島，1948年成立了北韓，1949年中華人民共和國誕生，1950年更爆發韓戰。東西冷戰就此揭開序幕。 「於是，GHQ將日本定位為共產主義的防波堤，並轉向推動日本成為西方陣營的一員，從而改變了原本的佔領政策。一方面解除對國家主義者等的追放令，另一方面則著手壓制共產黨員及其支持者的勢力。最具代表性的例子，就是原定於1947年2月1日舉行的全國大罷工，最終在GHQ的命令下被迫中止。隨後，更展開了將共產黨相關人士驅逐出公職與企業的『赤色整肅（Red Purge）』。」 接著在1959至1960年間，由左翼與全日本學生自治會總聯合（全學聯）主導的「安保鬥爭」運動全面展開，高舉反對修改安保條約、日本重整軍備，以及推翻岸信介內閣等訴求。 「右翼的首要立場是維護國體，存在的意義就在於對抗否定國體的左翼。以安保鬥爭為契機，也出現了作為反共統一戰線而與體制方並肩的右翼。就這樣，原本在戰前高喊『反美』的右翼，多數因應時代情勢，將『親美、反共』作為活動主軸。」