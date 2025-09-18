參政黨與其他新興政黨有何不同──從組織擴張策略看兩大特色

參政黨喊出「日本人優先」的口號，並在2025年7月的參議院選舉中大有斬獲。自成立以來的5年裡，該黨逐步在全國擴張勢力，而其背後究竟採行了哪些策略？本文將揭示其組織運作的兩大特色。

特色1：著力於爭取地方議員 參政黨與其他新興政黨相比，有兩個顯著的特色。 第一，地方議員的數量龐大。自2020年4月成立以來，參政黨始終把重心放在地方議員的選舉上。截至2025年7月底，該黨在市町村議會與都道府縣議會的席次合計已達155人。 相較之下，2019年成立並逐步擴張勢力的「令和新選組」只有60名地方議員，參政黨足足約是2.5倍。而2023年成立的「日本保守黨」更是只有9人。可見，參政黨在過去五年間確實全力衝刺地方議員席次。 在日本，新興政黨大多優先鎖定國會選舉，對於地方議會的經營相對忽略。在當前政治環境下，地方議會常被視為次要。原因在於，雖然戰後憲法強調地方自治（相較於二戰前，日本幾乎沒有地方自治的概念），但實際上地方財政高度依賴中央補助款與地方交付稅（類似臺灣的「統籌分配稅款」），使得地方議會缺乏獨立提出政策的空間。由於地方稅收僅占歲入的一小部分，甚至被戲稱為「兩成自治」或「三成自治」。 從當今日本的政治情勢來看，新興政黨本就不如既有政黨具備知名度與組織動員能力，因此將資源幾乎全數押在國會選舉，而忽視地方議會選舉，自有其現實考量。 然而，在國會選舉中，地方議員往往發揮了關鍵作用。

國會選舉的「動員主力」 日本的地方議會一年平均只開議90至120天。換言之，地方議員1年中約有3分之2的時間不必出席議會。雖然休議期間仍需與在地選民座談或進行考察，但實際上他們最主要的功能，就是利用這段長時間的「帶薪空檔期」來協助所屬政黨投入國會選舉。 從國會選舉的頻率來看，參議院雖然任期6年，但每3年就要改選一半；眾議院任期4年，卻平均約2年半就因解散而舉行一次大選。換句話說，日本大約每隔1年就會舉行一次國會選舉，是選舉頻率極高的國家。

在如此的情況下，地方議員便被視為國會選舉的「動員主力」。他們能將平日基層服務中累積的支持者人脈與網絡，以及地方上各種實用資訊，運用在國會選舉的「策略與應對」上。因此，一個政黨擁有的地方議員越多，在國會選舉中便越占優勢。這也就是所謂的「地方議員的多寡，就是政黨的基本盤」。 由此可見，參政黨是透過在地方議會取得席次、建立地方網絡，來為其在國會選舉中的突破奠定基礎。 鎖定當選門檻較低的地方自治體 參政黨在明確的策略之下，不斷推出地方議會參選人。其方法是刻意挑選參選人數較少、也就是「當選率高的自治體」選舉，派出候選人參戰，並持續複製這套模式。 日本選民多半因為前述地方議會自主性不足的因素，而對地方選舉興趣缺缺。2023年春季的統一地方選舉，市町村議會選舉的平均投票率僅只43.92%，都道府縣議會選舉則為41.85%，比2024年的眾議院選舉低了10至15個百分點。 同時，地方議員人才短缺的問題日益嚴重。越來越多地方出現候選人數剛好等於議員席次（同額競選），導致產生「無投票當選」的情況。2023年統一地方選舉中，無投票當選的比例在首長選舉中達到了40.2%（96人），議員選舉的部分也有13.9%（2057人）（據《朝日新聞》2023年6月5日報導）。而就在這次選舉中，參政黨贏得了100席。 換句話說，只要充分研究這些「高當選率」自治體的選舉情況（包括人口分布、年齡結構與政黨傾向），即使候選人對於該地並不熟悉，也能輕易當選。參政黨正是透過這種方式，在成立的短短五年間就在地方議會迅速壯大。 二戰之後的日本，為了避免出現不熟悉地方課題、僅為「搏版面」而參選的人，設立了經濟合作暨發展組織（OECD）成員國之中，相對極為嚴格的保證金制度。 然而町村議會選舉卻是例外，保證金一律僅需低廉的15萬日圓，市議會則為30萬日圓。而且，只要得到一定的得票數就能全額退還。 對參政黨而言，這類能以低額保證金參選的自治體，正好符合其「盡可能增加地方議員，作為國會選舉動員基礎」的需求，堪稱一種靈活利用選舉制度的策略。

特色2：以小選區為單位設立地方黨部 參政黨與其他新興政黨能有所區隔的另一大特徵，是在小選區層級建立完善的地方黨部。截至2025年8月，該黨已在全國設立287個地方黨部，幾乎涵蓋眾議院的289個小選區。 其他新興政黨頂多只在都道府縣層級設立地方黨部，有些甚至更少。參政黨的地方黨部數量如此之多，且是以小選區為單位設置，顯然是直指國會選舉的「前線組織」網絡。 二戰之後，日本長期採取中選舉區制度。由於常有同一政黨多名候選人同場競爭，結果加劇了自民黨內部的派系鬥爭，焦點從政策競爭轉往了派系角力，這便是「派閥政治」的根源。 由於這些弊病引發了激烈的討論，到了1980年代，廢除中選舉區制的呼聲逐漸高漲，並主張改採如美國、英國等議會選舉所使用的制度，只讓最高得票者當選的小選區制。 1993年，非自民黨的聯合政府細川護熙內閣成立，當時聯合政黨之一的新生黨幹事長小澤一郎主導《公職選舉法》修法（1994年通過），並自1996年的眾議院選舉起正式施行。此即延續至今的小選區與比例代表並立制之開端。 戰後的日本政治逐漸形成「55年體制」：以郡、農村為基本盤的自民黨，與以都市為基本盤的社會黨長期對峙。即使在小選區制導入之後，自民黨依舊把持國會大權，並堅持維護對農村有利的選區劃分。然而，「一票之差」問題屢遭最高法院判定為「違憲狀態」，迫使選區劃分不得不頻繁調整，以符合人口比例。 前所未有的經濟榮景延續至1990年代初期，但大約在1992年前後劃下句點，日本進入了不景氣與低成長的時代。農業經營日益艱困，郡與農村逐漸走向衰退，人口持續外流，尤其大量湧入東京圈。隨著東京圈人口膨脹，為了反映人口比例，小選區的細分化便在這些地區特別明顯。