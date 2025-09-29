世界田徑錦標賽嘗試擺脫「倚賴電通」：奧運弊案後，體育產業的「東京模式」能落地紮根嗎？

在官方網站公開招募贊助商

「本基金會在大會願景中表示，將『透過公平且信賴的組織運營，建立面向未來的國際體育新標準——東京模式』。在贊助招商上，也依產業類別實施公開招募與投標，採用高度透明、開放的全新方式。」

世界田徑基金會在官方網站明確指出，已從東京奧運的弊端中吸取教訓，在贊助招募等行銷活動上更著重透明化。

在日本國內取得商業權的官方贊助商，依贊助金額標準分為三個級別：

首席贊助商（每家3億日圓以上）

贊助商（每家1億日圓以上）

供應商（每家3000萬日圓以上）

基金會公開此條件，並採取投標方式來決定官方贊助商。

贊助商可獲得「東京2025世界田徑」的名稱及大會標誌的商業使用權，並享有在比賽場館刊登廣告、於官方刊物刊登廣告、免費取得門票等20項權利。具體權益依贊助金額區分，詳細內容已公開於基金會網站。

過去多數贊助合約因商業上的「保密義務」為由，除了相關人士之外，條件內容並不對外公開，顯得不透明。本次將內容公諸於世是一大特色。

經過投標後，最高等級的「首席贊助商」由近畿日本旅行社、森大樓、TBS電視台與東京地下鐵4家公司取得；次一級的「贊助商」則有近鐵運通銷售、東京瓦斯等5家公司；「供應商」名單中則有朝日新聞社、LIVE BOARD等4家公司。

基金會預估本屆大會總經費約150億日圓，預算來源包括東京都與中央政府補助80億、票券收入30億、贊助金與捐款合計30億，其餘10億由日本田徑協會負擔，並已依此推進籌備工作。

基金會近日在理事會上更新財務計畫，票券收入預估從30億增加14億至44億日圓，贊助金與捐款則增加10億至40億日圓，大會總經費也調升至174億日圓。若能如數確保收入，即表示目標已達成。