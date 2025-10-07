印度靠向中俄：「川普高關稅」的嚴重副作用

印度靠向中俄：「川普高關稅」的嚴重副作用政治外交 財經 國際
對俄羅斯原油進口祭出「二次制裁」
美印關係惡化的導火線，是川普總統在8月底下令，對仍持續購買俄羅斯原油的印度加徵關稅，從原本的25%一口氣翻倍到50%。名義上是針對支持俄羅斯持續侵略烏克蘭的國家祭出的「二次制裁」。
然而，同樣被認為大量進口俄羅斯原油的中國，卻沒有被納入制裁對象。印度強烈反彈，印度外交部長蘇杰生批評：「明明還有其他大買家（中國），卻只有印度被針對。」關稅談判因此陷入僵局。美印關係過去兩年一直維持在被稱作「蜜月期」的良好狀態，如今卻急速惡化，震驚國際社會。
2023年6月，時任美國總統拜登以國賓之禮邀請印度總理莫迪訪問白宮，讓外界深刻感受到美印關係正快速升溫。這是「首位非盟國領袖」獲此殊遇，歡迎典禮更邀集包括印度裔美國人與企業界人士在內的7000名賓客，讓各界寄予高度厚望。
莫迪在同年擔任20國集團（G20）峰會主席，並被評為「全球南方（新興開發中國家）的領袖」。美國藉由對他的隆重款待，不僅向內外展現重視新興開發中國家的姿態，也意在藉由強化「四方安全對話（Quad）」的凝聚力，有效牽制中國的霸權行動。
美印兩國不僅在軍事與安保領域展開破格合作，包括共同生產戰鬥機引擎、採購美製偵察機、允許美軍艦艇停靠等，也在貿易通商與太空開發上達成多項協議。拜登稱「美印夥伴關係是全球最重要的夥伴關係之一」，莫迪則說「美印戰略合作翻開新篇章」，雙方互相讚許，被視為重大的外交成果(*1)。
(*1) ^ 美印領袖聯合聲明（Joint Statement from the United States and India, 白宮，2023年6月22日）
也與川普追求諾貝爾和平獎的野心有關
川普政府一開始也與印度維持良好關係，今年2月與莫迪的高峰會談中，甚至達成5年內讓雙邊貿易總額倍增的共識。但局勢隨後急轉直下，外界傳出，背後原因除了以烏克蘭問題為藉口所祭出的50%關稅，也與川普企圖問鼎諾貝爾和平獎的野心有關。
今年5月，印度巴基斯坦兩國軍隊在克什米爾爆發衝突，美國出面斡旋後達成停火協議。然而，據美印媒體報導，印度方面始終強調「停火是印度的自主決定」，川普卻不斷誇耀這是「美國外交的功勞」。
另外，川普在6月與莫迪的電話會談中再度提及此事，還要求：「希望你能提名我角逐和平獎。」莫迪當場拒絕，表示「那是另一回事」。自此，兩人關係被傳陷入斷絕，莫迪方面甚至解讀，美方祭出「關稅鎖定印度」的背後，其實帶有拒絕提名後的報復意圖(*2)。
(*2) ^ “The Nobel Prize and a Testy Phone Call: How the Trump-Modi Relationship Unraveled,” Mujib Mashal, Tyler Pager, Anupreeta Das, NYT, Aug. 30, 2025
日本扮演挽留角色
印度向來以「不結盟、中立外交」著稱，但在對抗中國上，一直重視透過「四方安全對話（Quad）」加強安全保障合作。川普政府的做法卻可說是背道而馳，美國政治新聞媒體《Politico》也警告，川普的關稅政策「恐怕會把印度推向中俄」。
外界認為莫迪同樣將「四方安全對話（Quad）」的合作納入考量。今年8月底，他在前往天津出席由中俄主導的「上海合作組織（SCO）」峰會前，先訪日與首相石破茂會談。兩國領袖除了確認日印在防衛、安全保障以及透過「四方安全對話（Quad）」合作的意義外，也同意制定涵蓋投資、人才交流、經濟安全保障、科學技術等領域的「共同願景」。
此外，日印也討論了從亞洲經印度洋，連結中東、非洲與歐洲的廣域經濟圈構想。若能實現，將能為各國提供比問題叢生的中國「一帶一路」更佳的選擇。在美印關係動盪之際，日本展開外交以防印度遠離「四方安全對話（Quad）」並靠向中俄(*3)。
(*3) ^ 《讀賣新聞》8月30日早報「［掃描器］首腦會談挽留印度 美印關係降溫 憂心傾向中俄」
下一個焦點是四方安全對話（Quad）峰會
印度與俄羅斯在軍事與能源合作上淵源深厚，武器採購也長期依賴俄方。但隨著烏克蘭戰爭爆發，印度開始尋求與美歐建立更穩定的軍事合作，並推動武器採購多元化。特別是在面臨邊境爭端、必須正面抗衡中國之際，強化防衛力量與取得最新武器技術已被視為當前最迫切的課題。
對重視實利的印度而言，立即脫離中俄、轉而投入西方並不實際。然而，日本若能針對同樣倡議「自由且開放的印太」的莫迪政權，透過四方安全對話（Quad）等機制建立穩固合作基礎，推動相關外交，亦符合自身利益。
下一個焦點將是預定於今年內在印度舉行的「四方安全對話（Quad）」領袖峰會，但據傳川普正考慮缺席。在美國外交搖擺之際，日本將持續承擔外交重任。
標題圖片：在上海合作組織峰會會場交談的（由左至右）俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪、中國國家主席習近平，2025年9月1日，中國天津市（共同）