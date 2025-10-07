印度靠向中俄：「川普高關稅」的嚴重副作用

對俄羅斯原油進口祭出「二次制裁」

美印關係惡化的導火線，是川普總統在8月底下令，對仍持續購買俄羅斯原油的印度加徵關稅，從原本的25%一口氣翻倍到50%。名義上是針對支持俄羅斯持續侵略烏克蘭的國家祭出的「二次制裁」。

然而，同樣被認為大量進口俄羅斯原油的中國，卻沒有被納入制裁對象。印度強烈反彈，印度外交部長蘇杰生批評：「明明還有其他大買家（中國），卻只有印度被針對。」關稅談判因此陷入僵局。美印關係過去兩年一直維持在被稱作「蜜月期」的良好狀態，如今卻急速惡化，震驚國際社會。

2023年6月，時任美國總統拜登以國賓之禮邀請印度總理莫迪訪問白宮，讓外界深刻感受到美印關係正快速升溫。這是「首位非盟國領袖」獲此殊遇，歡迎典禮更邀集包括印度裔美國人與企業界人士在內的7000名賓客，讓各界寄予高度厚望。

莫迪在同年擔任20國集團（G20）峰會主席，並被評為「全球南方（新興開發中國家）的領袖」。美國藉由對他的隆重款待，不僅向內外展現重視新興開發中國家的姿態，也意在藉由強化「四方安全對話（Quad）」的凝聚力，有效牽制中國的霸權行動。

美印兩國不僅在軍事與安保領域展開破格合作，包括共同生產戰鬥機引擎、採購美製偵察機、允許美軍艦艇停靠等，也在貿易通商與太空開發上達成多項協議。拜登稱「美印夥伴關係是全球最重要的夥伴關係之一」，莫迪則說「美印戰略合作翻開新篇章」，雙方互相讚許，被視為重大的外交成果(*1)。