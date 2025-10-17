中國的「選擇」與戰略：對抗既有的國際秩序

中國的「選擇」與戰略：對抗既有的國際秩序政治外交 國際
9月3日「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念典禮」（以下簡稱「80週年典禮」）於北京舉行。在閱兵典禮上，中國人民解放軍最新型的武器一字排開，展現出中國不僅在經濟實力上，在軍事實力上也已躍升至世界前列。 出席閱兵典禮的各國首腦之中，站在中央的是中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁，以及北韓總書記金正恩。其周圍則排列著剛參加完8月31日至9月1日召開的「上海合作組織（SCO）峰會」的成員國等共26國領袖。對於觀看大會影片的人而言，想必許多人都感受到以中國為中心的新勢力正在崛起。 歐美各國領袖多半選擇缺席。2015年南韓前總統朴槿惠曾出席閱兵典禮，但現任總統李在明此次未出席。他在8月時分別於23日、25日訪問日本與美國，與日本首相石破茂及美國總統川普舉行首腦會談。
挑戰既有國際秩序的態勢更加明確
如何評估中國的軍事能力固然重要，但若從外交戰略的角度來看，更值得關注的，是這一連串儀式背後所展現的「認知戰」層面。藉由這些典禮，中國不僅展示了自身的軍事力量，強化與相關國家的緊密連結，同時也凸顯其作為「戰後國際秩序與和平維護者」的「正當性」。筆者認為，其中包含兩項特別值得注意的重要意涵。
首先，習近平政權明確展現出與現有國際秩序競爭的意圖與勢力版圖(*1)。俄羅斯因入侵烏克蘭、北韓則因發展核武飛彈而各自遭到以美國為首的主要國家制裁，但此次邀請兩國領袖作為主賓，無疑是對現有國際秩序的明顯偏離。其背後所反映的，是一種「以美國為中心的主要國家才是造成全球問題根源」的獨特世界觀。此外，美國總統川普在觀看閱兵後，也於社群媒體發文表達不滿，寫道：「請代我向普丁與金正恩致意，畢竟你們正共謀對抗美國。」
另一個訊息則是：「中國作為第二次世界大戰的戰勝國與軍事大國，擁有正當權利參與並調整國際秩序。」這項主張也明確體現在習近平於典禮致詞中的內容，他將人民解放軍的使命歸納為兩項：「為實現中華民族的偉大復興提供戰略支撐」，以及「為世界和平與發展作出更大貢獻」。
(*1) ^ 山口（2025）在分析參與閱兵國家的特徵時指出：「相較於2015年著重展現國際友好形象的閱兵典禮，2025年的閱兵則以對抗西方主導既有秩序的準同盟國與同志國為核心。」
從上海合作組織看國際戰略的新局面
比起中國在80週年典禮中所展現的外交方針，在此前舉行的上海合作組織（SCO）峰會上更顯鮮明。俄羅斯總統普丁於9月1日的演說中主張，上海合作組織所倡導的「真正多邊主義」，將取代「過時的歐洲中心模式與歐洲-大西洋模式」。習近平主席同樣表示「反對冷戰思維、陣營對立與霸凌行為」，藉此牽制美國川普政府，同時宣布將加速推動設立「上合組織開發銀行」，並在年底前向十個成員國提供總額20億人民幣的無償援助。這些舉措顯示，中國一方面主張自身的「正當性」，另一方面則以經濟手段支援俄羅斯與印度等上海合作組織成員國，藉此鞏固與相關國家的結盟關係。
中國將此次上海合作組織峰會的「最大亮點」，聚焦於習近平主席在「上海合作組織＋會議」上提出的「全球治理倡議（GGI）」（中國外交部發言人郭嘉昆，9月2日）。GGI以「主權平等、國際法治、多邊主義、以人為本、行動導向」五項理念為核心，並稱之為「五大核心理念」。這項倡議一方面強調聯合國憲章與多邊機制的重要性，另一方面則試圖建構中國主導的全球治理框架。
習近平政權一向積極企圖參與全球治理，過去已先後提出三項全球倡議，分別為2021年的「全球發展倡議（GDI）」，2022年的「全球安全倡議（GSI）」，以及2023年3月提出的「全球文明倡議（GCI）」。隨著時間推進，這些倡議逐步堆疊出更龐大的理論體系。最終，習近平政權將GDI、GSI與GCI視為外交戰略的三大支柱，並以「人類命運共同體」作為最終目標，描繪出由中國主導實現該願景的國際藍圖。 簡而言之，這是一個以經濟、安全與文明（價值）三大領域為核心，由中國發揮主導權、整合國際社會的戰略構想。此次再度擴充為「四大全球倡議」，新增的第四支柱之全球治理倡議（GGI）。
從國際政治的角度來看，與其探討GGI內容本身的正當性或意義──儘管中國極力宣傳其重要性──更關鍵的，應是「在此時提出新倡議GGI」這一行為本身所具有的政治意涵。據傳，中國國內也出現反對聲音，認為80週年典禮的安排進一步強化了「中國、俄羅斯、北韓」的政治構圖。然而，習近平政權顯然已做出選擇，明確展現出向美國遞出挑戰書的立場。或許在未來回顧時，2025年9月將被視為後續東亞地區權力版圖形成的起點。
勢力格局長期化的可能性
閱兵典禮後浮現出的對立格局，究竟是否已逐漸走向結構化？畢竟，中國、俄羅斯與北韓三國的關係，本質上仍是建立在機會主義之上，並非如西方諸國是基於共同價值的長期聯盟。要探討這一問題，有必要先概觀中國在宣傳操作上的政治效果。
正如中國設有隸屬於中央的專門機構「共產黨中央宣傳部」，政治宣傳的運用在中國一直是傳統的統治手法之一。在中國的輿論運作中，常採取所謂「軟硬兼施」的方式，不僅透過高度監控系統對偏離者施以懲罰，同時也運用宣傳手段進行輿論引導，對那些不偏離官方論調的行為者給予獎勵。加以補充的話，這是一種政治運作機制，用以讓無法透過選舉取得正當性的統治者維持其政治向心力。這不僅是中國的特徵，也普遍存在於共產主義體制的統治模式之中。
如今，習近平政權正逐步將這套運用於國內輿論管理與引導的手法，延伸至海外個人、國際組織及其他國家。這正是中國政治中，所謂以「話語權（discourse power）」為核心展開的國際戰略議題。早在2021年5月舉行的中共中央政治局第30次集體學習會上，習近平總書記便已明確指出：「要用中國的理論解釋中國的實踐，用中國的實踐昇華中國的理論，創造能夠連結中國與世界的新概念、新範疇、新表達，讓中國的故事，以及其背後的思想與精神力量，能夠更完整、更清晰地展現。」（底線為筆者所加）他強調，為達成此一目標，必須擁有「綜合國力及國際地位相匹配的國際話語權」。
從這一方針來看，無論是80週年典禮，還是上海合作組織（SCO）峰會上所展現的，都並非一時的政治宣示，而是習近平政權長期國際戰略的一環。換言之，中國當局為了貫徹習近平總書記的指示，將持續以軍事實力為基礎，主張自身是「戰後國際秩序與和平的維護者」，並壓制任何與此敘事相悖的聲音。目前，這樣的宣傳已延伸至海外，中國正積極在全球散播「中國是和平維護者」的論述。在此過程中，美國及其他西方國家，以及「抗日戰爭」中的敵方——日本，都可能成為對比式批評的主要對象。因此，面對以戰後80週年為契機舉辦的各類活動與電影上映，日本有必要密切關注極端反日情緒是否會在中國及海外華人社群中進一步擴散。
習近平政權所展現的戰略，是以批判現有國際秩序、藉此強化自身正當性為核心的策略。至於哪一方的秩序更「正確」，最終恐怕仍將取決於哪一方能取得勝利。然而，隨著宣傳規模不斷擴大──這固然令人遺憾──中國社會的內向傾向也愈加明顯，將越來越難以接受「由中國以外的他者所詮釋的中國實踐」。這對中國自身而言並非理想的局面，但我們恐怕必須做好心理準備，與這樣的中國長期共處。
標題圖片：在「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」上，習近平國家主席（中央）與俄羅斯總統普丁（左側）、北韓勞動黨總書記金正恩（右側）等人步行前往北京天安門廣場。2025年9月3日（朝鮮通信社／共同通信Images）