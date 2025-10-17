中國的「選擇」與戰略：對抗既有的國際秩序

9月舉行的中國閱兵典禮，以及在此之前登場的上海合作組織（SCO）峰會，筆者認為，這兩個外交舞台無疑都是習近平主席向美國遞出的「挑戰書」。

9月3日「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念典禮」（以下簡稱「80週年典禮」）於北京舉行。在閱兵典禮上，中國人民解放軍最新型的武器一字排開，展現出中國不僅在經濟實力上，在軍事實力上也已躍升至世界前列。 出席閱兵典禮的各國首腦之中，站在中央的是中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁，以及北韓總書記金正恩。其周圍則排列著剛參加完8月31日至9月1日召開的「上海合作組織（SCO）峰會」的成員國等共26國領袖。對於觀看大會影片的人而言，想必許多人都感受到以中國為中心的新勢力正在崛起。 歐美各國領袖多半選擇缺席。2015年南韓前總統朴槿惠曾出席閱兵典禮，但現任總統李在明此次未出席。他在8月時分別於23日、25日訪問日本與美國，與日本首相石破茂及美國總統川普舉行首腦會談。

從上海合作組織看國際戰略的新局面 比起中國在80週年典禮中所展現的外交方針，在此前舉行的上海合作組織（SCO）峰會上更顯鮮明。俄羅斯總統普丁於9月1日的演說中主張，上海合作組織所倡導的「真正多邊主義」，將取代「過時的歐洲中心模式與歐洲-大西洋模式」。習近平主席同樣表示「反對冷戰思維、陣營對立與霸凌行為」，藉此牽制美國川普政府，同時宣布將加速推動設立「上合組織開發銀行」，並在年底前向十個成員國提供總額20億人民幣的無償援助。這些舉措顯示，中國一方面主張自身的「正當性」，另一方面則以經濟手段支援俄羅斯與印度等上海合作組織成員國，藉此鞏固與相關國家的結盟關係。 中國將此次上海合作組織峰會的「最大亮點」，聚焦於習近平主席在「上海合作組織＋會議」上提出的「全球治理倡議（GGI）」（中國外交部發言人郭嘉昆，9月2日）。GGI以「主權平等、國際法治、多邊主義、以人為本、行動導向」五項理念為核心，並稱之為「五大核心理念」。這項倡議一方面強調聯合國憲章與多邊機制的重要性，另一方面則試圖建構中國主導的全球治理框架。 習近平政權一向積極企圖參與全球治理，過去已先後提出三項全球倡議，分別為2021年的「全球發展倡議（GDI）」，2022年的「全球安全倡議（GSI）」，以及2023年3月提出的「全球文明倡議（GCI）」。隨著時間推進，這些倡議逐步堆疊出更龐大的理論體系。最終，習近平政權將GDI、GSI與GCI視為外交戰略的三大支柱，並以「人類命運共同體」作為最終目標，描繪出由中國主導實現該願景的國際藍圖。 簡而言之，這是一個以經濟、安全與文明（價值）三大領域為核心，由中國發揮主導權、整合國際社會的戰略構想。此次再度擴充為「四大全球倡議」，新增的第四支柱之全球治理倡議（GGI）。 從國際政治的角度來看，與其探討GGI內容本身的正當性或意義──儘管中國極力宣傳其重要性──更關鍵的，應是「在此時提出新倡議GGI」這一行為本身所具有的政治意涵。據傳，中國國內也出現反對聲音，認為80週年典禮的安排進一步強化了「中國、俄羅斯、北韓」的政治構圖。然而，習近平政權顯然已做出選擇，明確展現出向美國遞出挑戰書的立場。或許在未來回顧時，2025年9月將被視為後續東亞地區權力版圖形成的起點。