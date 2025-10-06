高市早苗新總裁是什麼樣的人？：自民黨黨內右翼的象徵，也可能回歸安倍經濟學

高市早苗（64歲）當選自民黨新任總裁。不僅是首位女性總裁，也極有可能在10月中旬召開的臨時國會上成為日本史上第一位女性首相。她的思想信念屬於黨內右翼，無論在外交方針或經濟政策上，都預期將從石破茂現政權轉變。

曾經是樂團鼓手、也擔任過民營電視臺主播

10月4日的自民黨總裁選舉的投票中，由高市與小泉進次郎（44歲）兩人進入決選投票，最終高市獲得了185票（國會議員票149、黨員票36），小泉則為156票（國會議員票145、黨員票11），高市大幅度勝出。雖然外界原本認為小泉在議員票上佔優，但因缺乏經驗引發不安感，最終失速。

高市在總裁選演說中，以「我是奈良的女人，在大和之國長大」開場，彰顯自己出身於奈良縣。與自民黨內常見的「二世」或「三世」議員不同，成長來自雙薪上班族家庭。就讀神戶大學時，曾在重金屬樂團擔任鼓手。



高市早苗擊鼓演奏（摘自本人官方網站）

大學畢業後的1984年，高市進入松下政經塾，並由該塾派遣在美國民主黨下院議員的事務所內擔任工作人員。同時在踏入日本政界前，1989年起曾在民營電視臺擔任過主播，擁有一段與眾不同的獨特經歷。

高市首次挑戰國政選舉是1992年的參議院選舉。當時她在奈良選舉區以無黨派身份參選，遭遇慘敗。次年再次以無黨派身份向眾議院選舉奈良全縣區發起挑戰，以最高票數首次當選。與她同期當選的議員中，還有之後與其關係密切的安倍晉三前首相。1994年高市參與了舊新進黨的建黨工作。1996年眾院選舉中雖在奈良1區成功連任，但不久後加入了自民黨。

在自民黨內，高市隸屬於清和政策研究會（後來的森派、安倍派），深受前首相森喜朗的賞識。2006年第一次安倍政權時她首次入閣，出任沖繩和北方擔當大臣。2012年自民黨奪回政權後，成為該黨第一位女性政務調查會長，2014年就任首位女性總務大臣。

在擔任總務大臣時期，高市因發表言論稱政府可對（播出政治立場、言論偏頗的）電視臺實施停播而引發爭議，還與在總務省頗具影響力的前首相菅義偉就省內人事安排發生過爭執。在2021年上臺的岸田文雄政府中，她再次擔任政務調查會長和經濟安全保障擔當大臣，因公開與首相方針唱反調而遭到部分黨內人士的批評。

敬仰英國前首相柴契爾夫人

高市的政治立場屬於保守強硬派。強硬主張維持父系男子的皇位繼承制，並計畫以「早苗經濟學」之名，繼承安倍經濟學的積極財政與貨幣寬鬆政策。為了獲得安倍擁護者的支持，她在去年的自民黨總裁選舉中曾公開承諾「即使當上首相，也會去參拜靖國神社」，但此次表現出了模棱兩可的態度。她尊敬的人物，是英國前首相柴契爾夫人。



高市早苗與超黨派「大家一起參拜靖國神社國會議員會」的成員參拜靖國神社，2014年8月15日，東京都千代田區（時事）

不過，作為聯合執政黨的公明黨代表齊藤鐵夫，在自民黨總裁選舉前曾表示「若是不符合保守中間路線理念的人當選，將無法與之組建聯合政權」，隱約透露出與高市之間存在的距離感。若高市執政，如何擴大聯合執政框架將是一個重大課題，但目前尚看不到她在日本維新會和國民民主黨方面的人脈管道。

在個人生活方面，高市於2004年與原自民黨籍眾議院議員山本拓結婚，2017年一度離婚，之後又再婚。高市的直爽性格非常有名，例如去年年底做了鼻部手術後就在社群媒體上分享了此事。另外，她還是日本職棒阪神虎隊的忠實粉絲。

在當選總裁後發表的感言中，高市表示「開啟了自民黨的新時代」「我本人也將捨棄工作與生活平衡這個詞（忘我工作）」。

撰文：nippon.com編輯部

標題圖片：高市早苗當選自民黨總裁後滿臉笑容，10月4日，東京自民黨本部（時事）