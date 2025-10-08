自民黨新總裁高市早苗的登場意義──衰退中的自民黨，寄望於保守派女性的生存策略

能否成為自民黨再起的旗手

高市早苗在2021年與2024年參與總裁選舉後，第三度挑戰終於得償宿願。上次她在決選投票中，遭現任首相石破茂逆轉而落敗，這次無論是在第一輪投票，或是與小泉進次郎的決選中，都以領先之姿一路勝出。

這次黨員與黨友投票中，高市展現出了壓倒性的實力。她共獲得約25萬票，占整體的四成，在47個都道府縣聯中，有31處拿下首位。外界原本預測，在國會議員比重較高的決選投票中，小泉可能更有優勢，結果卻出乎預料──高市從地方勢力包圍國會議員，實質上對議員的投票行動形成了牽制。

歷史上也曾出現類似的情況。1978年，自民黨首次舉行由黨員與黨友參與的總裁公選預備選舉，自信勝券在握的時任首相福田赳夫，卻敗給了大平正芳。福田留下「天意有時也會出錯」這句話後，選擇放棄由國會議員進行的本選（正式選舉），主動退陣，因為他認為不能無視黨員的整體意志。

2001年的總裁選，小泉純一郎在地方黨員票中大勝，進而拉攏議員票，壓倒了被看好勝出的橋本龍太郎。這顯示出，如果不尊重支撐黨的基層力量——黨員投票這份「民意」，整個組織就難以維持。此次總裁選的格局，與當時如出一轍。

黨員為何傾向支持高市？答案可以從她的主張中看出。她訴求積極的財政與金融寬鬆政策，並主張強化防衛與外交實力，同時展現出對國家前途深切的憂慮。這一系列訴求正是安倍路線的延續，也充滿了打動人心的熱情。

日本經濟歷經「失落的三十年」，物價上漲卻薪資停滯，當前世代的生活始終沒有改善。同時，大量外國觀光客湧入，隨著在日外國人增加所引發的摩擦，也讓社會不滿情緒日益高漲。

正是在這樣的氣氛中，主張「增加實質所得」的國民民主黨，以及強調「日本人優先」的參政黨相繼崛起。許多自民黨黨員認為，要奪回被這兩股勢力蠶食的保守票源，唯有回歸安倍路線才能實現。於是，高市早苗作為自民黨「再起」的旗手，也成為該黨首位女性總裁。