習近平在「四中全會」面臨兩難——選擇短期刺激經濟，還是堅持長期經濟規劃？

房地產不景氣長期化，中國經濟減速的疑慮升高。在第15個5年規劃中，政府將「經濟復甦與結構轉型」列為核心目標。筆者指出，中國政府部門持續介入企業經濟活動並推行經濟管制的情況「本身就是問題所在」，認為唯有推動自由化並進一步開放市場，才能讓經濟重新回到成長軌道。

中國共產黨中央委員會的第20屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）於10月20日在北京召開。 本次會議的核心議題，是討論並決定將於2026年啟動的「第十五個五年規劃」。同時，面對當前經濟大幅放緩的局勢，會議也針對如何振興經濟展開討論。 在會議開幕當天，國家統計局公布了第三季宏觀經濟數據。實質GDP成長率為4.8%，較第二季的5.2%明顯下滑。9月青年失業率為17.7%，雖較8月的18.9%略有下降，仍處於偏高水準。 原本，四中全會是為了解決長期結構性問題而召開的會議，其核心任務在於審議與討論5年計畫。現行的第14個5年規劃預計將於今年結束，因此必須進行總結。國家統計局於10月20日發布的宏觀經濟統計資料中，也納入了一份針對第14個5年規劃的總結報告。 這份總結文件歸納出8項成果：（1）中國的經濟實力與國際影響力進一步提升；（2）科技自立自強的水準有所提高；（3）產業體系的現代化有所推進；（4）城鄉發展更加均衡；（5）市場開放持續深化；（6）綠色經濟轉型有所進展；（7）社會保障體系強化、生活水準提升；（8）糧食與能源等經濟安全保障能力增強。 其中最重要的一項，是第1點「經濟實力與國際影響力的提升」。原因在於，習近平政權一直向人民倡導「讓中國成為強國」的願景。然而，這種定性式總結往往難以引起人民的共鳴，因為民眾難以實際感受到具體成果。

究竟希望透過第15個5年規劃達成什麼目標？ 前面整理了國家統計局公布的第14個5年規劃的總結文件，下表則是由國家發展改革委員會公布的「第14個5年規劃目標」與「第15個規劃目標」的比較。表中所附的評價為筆者加註，其中○代表達成目標、△代表不完全達成目標、×則代表未能達成目標。 「第14個5年規劃目標」與「第15個規劃目標」的比較 第14個 評價 △ （1）維持經濟成長目標 △ （2）科技的自立自強 ○ （3）環境與能源政策 × （4）就業穩定等社會政策 △ （5）地方發展與城市化 × （6）對外戰略 第15個 （1）經濟復甦與結構轉型 （2）推動技術創新與研發 （3）擴大消費與內需 （4）強化環境與減碳行動 （5）兼顧安全保障與發展 （6）振興農村、縮小地方差距、提升所得 註：評價出自筆者

資料：筆者根據國家發展改革委員會發布的內容整理而成 在第14個規劃期間，中國經歷了長達3年的新冠疫情，導致經濟成長下降，這點可說情有可原。但問題在於，疫情期間強硬推行的封城政策，以及疫情結束後景氣刺激措施不足，因此評為△。在科技自立自強方面，同樣給予△的評價。環境與能源政策則因環境狀況未出現明顯惡化，評為○。就業對策明顯不足，因此評為×。地方發展與城市化推動不夠充分，評為△。對外戰略方面，因「戰狼外交」的失敗導致中美關係緊張，故評為×。 從第15個規劃的目標來看，將「經濟復甦與結構轉型」以及「推動技術創新與研發」列為重點，這點值得肯定。對於「擴大消費與內需」的問題意識是正確的方向，但關鍵在於能否提出具體措施。強化減碳行動原本應是中國的強項。「兼顧安全保障與發展」固然是重要課題，但目前尚未見具體對策。至於最後一項「振興農村、縮小地方差距、提升所得」，可視為與習近平政權過去提出的「共同富裕」同義，但依目前情勢來看，實現的可能性不高。