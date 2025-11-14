日本熊害激增，全力降低種群數量已成當務之急

野熊大量出沒，傷人事件頻發，在日本社會引發震動。北東北3縣受災尤為嚴重，一時人心惶惶。國立研究開發法人森林綜合研究所東北支所（盛岡市）動物生態遺傳組組長大西尚樹指出：「今年秋天的狀況已達到災害等級。」

森林綜合研究所東北分所・動物生態遺傳組組長。1972年生。北海道大學農學研究科畢業後進入森林綜合研究所任職。主要研究黑熊等野生哺乳類的遺傳進化。也常在各類媒體中就熊的出沒問題進行解說。

入侵人類核心生活圈 ——熊害事件連日頻出。今年有什麼特點？ 熊和人類碰面的場所發生了變化，已經從以往的山林，擴展到郊外的住宅區，甚至縣政府所在地的城區，可以說野熊正在逐漸侵入人類生活圈的核心地區。這個傾向其實2023年就已凸顯，今年則更進一步入侵到了人類的生活圈。 盛岡市有報告稱，野熊入侵岩手銀行本店停車場和岩手大學校園；秋田縣則有報告說，超市和高中附近發現野熊出沒。 今年野熊傷人事件也很嚴重。我覺得可以說是跟海嘯、暴雨同等級別的災害了。 ——野熊活動範圍越界，秋田縣甚至出動了自衛隊。原因何在？ 一個原因是「Urban bear（城郊熊）」的增加。它們在人類生活圈附近出生長大，早已習慣了人類的存在。現在已經發展到日常出入人類核心生活圈的階段了。 它們從小就知道人類的存在，並一定程度接受了人類。本來它們是不想跟人碰面的動物，但後來應該是逐漸積累了一些經驗，例如「晚上就可以進入住宅區」「白天爬到樹上，別人也發現不了」，於是就慢慢進入了人類生活圈內。

山中堅果歉收引發的人熊遭遇事件 ——山中堅果的豐歉與熊出沒是怎樣的關係？ 秋天，野熊為了冬眠儲備，需要大量進食。這一行為是飽腹中樞失調引發的，空腹不是原因。因此，當山中堅果歉收時，熊就會在覓食過程中，逐漸擴大移動範圍，甚至深入人類的中心生活圈。2021年、2022年野熊出沒較少，但2023年遇上堅果嚴重歉收，出沒事件就增加了。柿子和栗子以及房屋附近的廚餘和寵物糧都會引來野熊。熊與人類的遭遇也增多，事故風險越來越高。 ——還有報導稱熊吃人肉了。 確實有熊吃了人類遺體的報告。但是熊基本不會一開始就為吃人而襲擊人類。它們多數是出於自保，碰上人類後發動攻擊，然後逃之夭夭。大概是非常偶然的機會吃了死者的肉，然後習得了「人肉可食」。 人類方面的環境變化和野熊數量的增加 ——人類方面的變化帶來了哪些影響？ 野熊逼近人類生活圈，這背後也有人類生活環境變化的影響。人口減少和老齡化導致負責山中巡邏和日常警戒的人越來越少。空地和閒置空房周圍草木叢生給熊提供了隱蔽之處和食物，無人裁剪的柿子樹和栗子樹會招來野熊，這些都是誘因。

到民宅附近吃栗子的母子熊。2023年10月，岩手縣奧羽山地山麓的小鎮（佐藤嘉宏攝影） 熊傷人事件的增加，最根本的原因還在於種群的絕對數量變多了。秋田縣2023年度驅除了2000多隻熊，但依然有熊大量出沒，就是因為山裡熊變多了，才出現外溢。 根據環境省最新統計資料（中央值），北海道有大約1.2萬頭棕熊，本州以南有超過4.2萬頭黑熊棲息。整體呈增加傾向，全國驅除頭數2023年度上升到9909頭，2024年度則為5136頭。 長久以來野熊在日本受到保護。獵人自覺不獵熊，也少用陷阱等手段捕熊，即使抓到也不殺死，而是放歸山林。可以說就是這樣的保護措施使得熊的種群數量越來越多。

僅個別處理下山野熊是不夠的 ——我們該採取怎樣的對熊措施？ 前面說了，今年的熊害可謂是災害級別的。短期措施，我贊同讓自衛隊參與配合各地市町村和獵友會的行動。警察也要配備使用步槍，地方政府也需聘用持有狩獵執照的職員。 不過，僅僅處理下山的熊，還不能解決問題。中長期來看，還需要進山捕熊，必須減少野熊的數量。 2014年《鳥獸保護管理法》修訂後，在以往保護的基礎上，還增加了數量管理專案，2024年四國以外的野熊都追加列入了「指定管理鳥獸」名錄。都道府縣也都有補助金，我認為可以把這些錢用來幫助數量管理上。 各地也需要創造一個不便野熊出沒的環境。閒置空房院內雜草叢生，又有柿子或栗子樹的話，對熊來說就是極具吸引力的去處。在住宅區和森林之間、離野熊和人類生活很近的中間地帶，需要常除草，減少野熊的隱蔽場所，柿子和栗子應儘快採摘，或是直接砍除，要有意識地減少方便野熊靠近的因素。希望地方政府和各地區的自治組織能攜手搭建一個框架。 廚餘也會吸引野熊，應當貫徹「晚上不丟，早上丟」「不產生味道的密閉場所存放」的原則。寵物糧和燈油也需要放在室內密閉管理。 ——政府也啟動了應對熊害的閣僚會議（10月30日）。您對政府有什麼建言？ 最大的問題是人手不足。可以獵熊的獵人和「又鬼」（指日本東北地區傳統的冬季獵人——譯註）逐漸老齡化，人數越來越少。 需要培養年輕獵人，地方政府應設置公務員職位，聘用持有狩獵執照的職員。只不過要培養熟練使用步槍的人才需要10年時間，很難立竿見影地解決人手不足問題。 獵友會成員都是民間人士，大多有他們自己的工作，把地區安全的責任推給他們是不妥的。城區的驅除任務需要確保人身安全，所以應該由配備步槍的警察來做。而降低山中的熊數，諸如捕獵等中長期對策，就可以拜託獵友會成員來做。應該合理分工，各司其職，共同禦熊。 對政府，我希望不要只制定短期對熊措施，而是要從制度層面落實下來。假設政府聘用了持有狩獵執照的職員，那就不能像其他公務員那樣做定期調動了。

熊媽媽帶著熊孩子橫穿馬路，2018年7月岩手縣北上山地山腳下（佐藤嘉宏攝影）