高市首相的外交亮相：「微笑」路線的下一步將面臨現實路線的考驗

首相高市早苗首次在國際舞台上亮相。身為日本首位女首相，上任後的短短12天內就面臨2場國際会議和4場重要領袖會談，行程緊湊，但她充分發揮了「早苗微笑」的魅力，起步表現相當出色。不過，國際形勢比她本人效法安倍政權的那個時代更趨複雜，而「高市外交」的成功與否取決於能不能夠貫徹現實路線。

與東協的緊密關係攸關日本國益 10月26日，高市最初的外交舞台是出席馬來西亞舉行的東協（ASEAN）高峰會，這是她上任的第5天，而且隔天27日是準備迎接美國總統川普訪日的重要時刻，雖然一時也考慮過「缺席」，但不參加例行的國際會議，「可能導致東協或中國產生『輕視東南亞』的錯誤訊息」，於是，高市果斷做出決定， 安排3天1夜的緊湊行程前往吉隆坡(*1)。 在日本-東協領袖會議上，高市發表要延續強化故安倍晉三首相提倡的「自由開放的印度太平洋（FOIP）」，並承諾在海洋安全保障領域上提供協助，以及與東協獨自的「印太展望」(*2)進行協調與合作。東南亞各國正因美國恣意的高關稅政策而產生「脫離美國」的心態，高市的目的就是抓住這樣的心態，並拉回到由日美歐等主導的開放體制。 正好大家對這位話題人物的女首相高度關注，想要「一睹廬山真面目」，與東協主要國家及澳洲等各國領袖舉行的單獨會談也陸續確定。隨行人士表示：「此行展現日本重視區域合作的姿態，成為外交的最佳開端。」 (*1) ^ 讀賣新聞10月27日日刊等。 (*2) ^ 正式名稱《東協印太展望》（ASEAN Outlook on the Indo- Pacific，簡稱AOIP）。2019年6月，東協提出不干預内政、開放性、包容性、尊重國際法、重視對話、海洋合作等的內容，透過東協主導的體制下展開。