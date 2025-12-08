楳圖一雄：這位恐怖漫畫巨匠，一生對手塚治虫懷抱的愛與恨究竟是什麼？

日本的傳奇人物

恐怖漫畫始祖楳圖一雄逝世至今滿一年。隨著他的作品再度受到國外矚目，人們再次注意到，他所描繪的世界竟與手塚治虫筆下的「光明未來」形成強烈對比，散發出宛如幽暗深邃森林般的獨特存在感。楳圖以嚴厲批判手塚著稱，但他走上漫畫家道路的契機，卻正是源自與手塚作品的邂逅。楳圖究竟從漫畫之神那裡承繼了什麼？又否定了什麼？

堆放在工作室裡的手塚作品 楳圖一雄於2024年10月28日辭世，享壽88歲。在他離世前不久，筆者曾造訪了那間主人不在的東京吉祥寺工作室，當時的景象至今記憶鮮明，因為地板上散亂地堆放著五、六本手塚治虫的早期作品。 眾所皆知，楳圖長年對於手塚抱持著強烈批判。筆者在2022年採訪他的其中一部代表作《漂流教室》（1972年）時，聽到他這麼說： 「現在回想起來，我大概是相當排斥手塚治虫式的『光明未來』吧。總覺得就是想要跟他唱反調。」 《漂流教室》講述的是一群小學生穿越到人類滅絕後、成為廢墟荒野的未來，為了生存展開殘酷戰鬥的故事。楳圖口中的「手塚式『光明未來』」，應該是指《原子小金剛》中以科學萬能為基礎所勾勒的世界吧。

《漂流教室》©︎楳圖一雄

光明的未來與恐怖之森 楳圖出生於和歌山縣高野町，在奈良縣吉野地方成長，兩地皆是緊鄰山林。相對的，手塚自戰前起，便在兵庫縣寶塚市的高級住宅區度過童年。 「手塚的漫畫充滿陽光，擁抱光明的未來，是那種典型的正向世界。我想既然如此，我就反其道而行走向灰暗。（中略）吉野漆黑的森林就是我一切的起點。」（《讀賣新聞大阪早報》，1997年11月8日） 楳圖恐怖風格的源頭，就來自他自幼近在身邊的「森林的恐怖」。森林的恐懼會侵入城市、侵入家屋；然而原始森林同時也是生命力的泉源。對楳圖而言，「恐怖」未必是負面的，它也是一種促使人活下去的力量。 楳圖立志成為漫畫家，是因為10歲那年在奈良縣五條町（今五條市）夏祭的神社境內，買到了手塚的單行本出道作《新寶島》（1947）。他備受震撼，覺得「那完全不同於其他作品，是新時代的嶄新表現」。從那之後，他便熱切地開始收集手塚的單行本。

手塚治虫作畫、酒井七馬原作兼統籌的《新寶島》（左）（nippon.com編輯部攝影）；執筆中的手塚治虫（右）（時事） 《新寶島》是以英國作家史帝文森（Robert Lewis Balfour Stevenson）小說《金銀島》（Treasure Island）為藍本，加上了泰山電影的元素；看似平凡的冒險漫畫，但格與格之間的強烈「連續感」澈底俘虜了許多孩子的心。藤子不二雄Ⓐ甚至讚嘆：「簡直就像畫在紙上的電影。」這部作品成為戰後漫畫的起點，也是歷史性的創作。 手塚負責作畫，原作與統籌則由漫畫家前輩、同時也是動畫師的酒井七馬負責。雖然不易分辨電影式的風格手法究竟是哪一位出的力，不過楳圖在著作《恐怖的招待》（1988）中提到，他的分鏡銜接受到了酒井深刻影響。那麼，他又從手塚身上學到了什麼呢？