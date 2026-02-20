日本學校就業制度：大規模招募在新挑戰中得以延續

「應屆畢業生集中招募」與「終身雇用制」——這套在全球範圍內獨具特色的日本雇用體系，曾經支撐起第二次世界大戰後日本經濟的高速成長。然而近年來，日本年輕世代的職涯觀已出現顯著轉變。在勞動力短缺的背景之下，應屆畢業生集中招募制度仍持續穩定地發揮其功能，但在工作方式的「品質」層面，逐漸浮現出新的問題。

升學率上升，使大學畢業生成為最大的求職族群 根據日本文部科學省實施的《學校基本調查》顯示，自戰後新制大學設立以來至1970年代，大學升學率持續上升；然而在1980年代，日本政府基於政策考量，將大學升學率控制在30%左右。其後，受少子化影響，自1990年代中期起升學率再度上揚，目前穩定在約60%。相對地，短期大學的升學率大幅下降，進入專修學校（提供職業教育的高等教育機構）者，約占高等教育入學總人數的兩成。 高中畢業後直接就業的比例，在1990年代初期曾高達40%，如今已降至約14%。文部科學省預測，到2040年，大學升學率將上升至約70%並達到高峰；然而，由於18歲人口規模預計在2035年前後開始急遽減少，屆時大學生人數將由目前每學年約60萬人，減少至約45萬人，各大學勢必面臨整併或縮減規模的壓力。 在應屆畢業生的勞動市場中，1960年代時，高中畢業生的就業人數規模最大，超過國中畢業生；但到了1990年代中後期，大學畢業生的就業人數開始超越高中畢業生。現今，應屆畢業生勞動市場的主力已是大學畢業生，此外還包括專修學校畢業生等。雖然高中畢業後直接就業的人數有所下降，但仍在整體中占有一定比例。 高中畢業生由學校提供就業支援，大學畢業生則透過網路求職 目前，職缺與求職者的比例（即日文所稱的「求人倍率」）持續上升，針對高中應屆畢業生所提供的就業支援制度，因地區而存在一定差異，以下說明的是較為通行的做法。雖然負責受理高中應屆畢業生招聘的機構是 Hello Work（日本公共職業安定所的通稱，相當於公共就業服務中心——譯註），但依據《職業安定法》的相關規定，高中長期以來一直在職業介紹方面扮演核心角色（當然，學生亦可不經由學校，自行尋找工作）。 高中應屆畢業生直接就業時，普遍遵循所謂的「一人一社制」雇用慣例。在此制度下，至9月底之前，也就是可參加招募甄選後約兩週內，每名學生僅能應徵一家企業。儘管部分地區允許在甄選開始後同時申請多家企業，但實務上幾乎沒有人這麼做。 在經濟高度成長期，企業的招聘資訊往往直接寄送至大學的就業輔導中心或研究室，未被指定的學校畢業生基本上無法應徵。進入21世紀後，招聘管道逐漸轉向網路。目前約有7成的大學應屆畢業生，透過 Rikunabi、Mynavi 等求職資訊平台進行應聘。經由大學就業輔導中心或研究室求職的比例已大幅下降，而近年來，透過應屆畢業生求職仲介等職業介紹機構就業的學生，約占1成左右。 規範大學畢業生招募甄選開始時間的「就業協議」早已廢止，近年來，日本經濟團體聯合會亦不再制定替代性的招募指引。儘管如此，日本政府仍持續呼籲企業於3月開始進行宣傳，並於6月啟動甄選。從實際的大學生求職活動來看，深受學生青睞的大型企業，雖未必完全遵守，但多半仍有意識地依循政府所建議的時程展開招聘。

7成大學生參加實習 日本自1997年開始推行實習制度，早期主要以教育目的為導向；然而近年來，企業已可將參與特定類型實習的學生資訊，用於招聘與錄用流程。由於目前日本勞動市場屬於賣方市場，企業積極推動實習計畫，吸引約7成大學生參與其中。 許多學生將大三學年秋季開始的實習視為正式求職活動的起點，從實習開始到隔年6月心儀企業正式啟動招募，整體求職期間約長達9個月。考量到日本大學生普遍存在「先升學再說」的傾向，這9個月究竟是長是短，仍有不同看法；但若能在不影響學業的前提下，獲得充實的職場體驗，對學生而言仍具有正面意義。此外，實習的線上化也在一定程度上減輕了學生的負擔。 不過，最終實際進入實習單位就職的學生比例仍然偏低，日本的應屆畢業生集中招聘體系，整體而言尚未出現顯著變化。 畢業即成為正職員工的青年，工作價值感下降 順利進入勞動力市場後，青年在職涯初期的實際狀況究竟如何？用以反映應屆畢業生入職後3年內離職情形的指標——「早期離職率」，在就業冰河期一度攀升；近年來，尤其是在高中畢業後直接就業的族群中，該指標呈現下降趨勢。然而，入職後的新問題也逐漸浮現。 筆者自2001年起，每五年針對東京都的青年進行一次「青年工作方式調查」。調查結果顯示，近年來，畢業後即成為正職員工的青年，對職場的評價已出現變化。過去，相較於曾有轉職經驗的正職員工，自畢業起便在同一家公司任職的正職員工，往往更能感受到工作的價值；然而，2021年的調查結果卻顯示情勢出現逆轉——透過轉職進入企業的正職員工，反而更能體認工作的價值。 長期任職於同一企業的正職員工，其工作價值感明顯下降。從職業意識來看，儘管他們對於「從一而終」效忠企業的意願依舊偏高，但對於追求獨立或成為自由工作者的意向卻相對低落，對自身未來則抱持著一種「在感受不到工作價值的狀態中原地停留」的心態。 這類正職員工對工作的投入程度下降，除了反映青年世代普遍存在的「疏離工作」傾向外，另一個原因在於：曾經歷職涯探索、並透過轉職進入企業的正職員工，較少人仍抱持「不知道什麼工作適合自己」的不安；反倒是一路留在同一企業的正職員工，隨著周遭轉職者愈來愈多，逐漸陷入「不知道自己適合做什麼」的迷惘之中。其背後，或許反映出青年與職場之間的溝通失靈正在加劇。