女性首相的誕生讓「相撲土俵女性止步」爭議再起——大相撲的內閣總理大臣盃將何去何從？

大相撲禁止女性踏上土俵（相撲比賽場地）的「女性止步」（女人禁制）爭議，近日再次成為焦點。原因在於，日本首位女性首相高市早苗，是否會親手將「內閣總理大臣盃」頒給優勝力士，備受各界矚目。若首相表達親自頒獎的意願，日本相撲協會又將如何應對？

性別平權時代中屢屢再起的爭論 在社會高喊「男女共同參與」與性別平權的倡議聲之中，女性是否該被允許踏上相撲土俵的爭論，已經持續了相當長的一段時間。 1990年，時任官房長官的森山真弓曾向日本相撲協會表達意願，希望代替當時的海部俊樹首相，親手將內閣總理大臣盃頒給優勝力士，但遭到拒絕。事實上，早在1978年森山擔任前勞動省婦女少年局局長時，就曾針對協會在轄下藏前國技館舉辦的小學生「全國頑童相撲大會」，不允許女童踏上土俵一事，向協會提出抗議。 2000年，在大阪舉行的春場所最後一天賽程（千秋樂）中，成為大阪府首位女性知事的太田房江，曾希望登上土俵親自頒發府知事獎，同樣遭到拒絕。據悉，她在兩任共八年的任期內，多次向相撲協會確認能否調整方針，但協會始終不曾鬆口。 最是引發軒然大波的事件發生在2018年。當時在春季巡迴賽的舞鶴場所（京都府），舞鶴市長多多見良三在土俵上致詞時突發昏倒，現場幾位女性護理師見狀立刻衝上土俵進行急救。然而，土俵下的行司（裁判）卻不斷透過場內廣播重複喊道：「女性請離開土俵」、「請男性上來協助」，此舉被輿論嚴厲批判是輕視人命，最終日本相撲協會不得不出面致歉，承認當時的廣播是「不適當的處置」。

向奪冠的豐昇龍（左）頒授內閣總理大臣盃的石破茂首相，2025年1月26日，東京兩國國技館（時事・代表攝影）

相撲協會理事長曾公開否認 不過，在2018年針對舞鶴市長事件致歉時，日本相撲協會理事長八角（前橫綱北勝海）曾發表談話，明確否定了「女性不潔說」。 北勝海表示：「『神事』這個詞容易讓人聯想到神道。因此，外界常解讀為『協會是以神道昔日將女性視為不潔的觀念，作為禁止女性登上土俵的依據』，但這完全是誤解。」 他進一步強調了三點：第一，相撲原本就源自祭神儀式；第二，希望能守護大相撲的傳統文化；第三，對力士而言，大相撲的土俵是男性上場較勁的神聖戰場，也是鍛鍊之所。 在正式賽事（本場所）開賽前一天，會舉行「土俵祭」，在土俵中央埋入洗米、昆布、魷魚乾、勝栗等祈福寓意的供品，以迎接神明。而在最後一天的頒獎典禮結束後，新入門的力士還會在土俵上將行司高高拋起（胴上），進行「送神」儀式。這些傳統都象徵著正式賽事的土俵中寄宿著神明。 八角理事長在該次談話中解釋：「對大相撲而言，所謂的神事，其實是一種祈求並感謝農作豐收的純樸民間信仰，性質更接近一種習俗。至於力士與親方（教練）等協會成員，理所當然享有宗教自由，我認為協會對宗教是抱持寬容態度的。」 此外，八角理事長在談話中，也引用了當年伊勢之海理事（前橫綱柏戶）對森山真弓解釋過的一段話：「這絕不是歧視女性。如果被這樣解讀，那實在是天大的誤會。土俵對力士來說，是神聖的競技場所，也是鍛鍊之地。力士是繫上腰布、以近乎赤裸的狀態踏上土俵。而大相撲的力士向來只能由男性擔任，土俵過去也一直只有男性踏足。我們只是希望能守護這樣的大相撲傳統。」 2019年3月，相撲協會邀集外部專家新設了「女性與土俵相關調查委員會」。起因是前一年春季巡迴賽期間，兵庫縣寶塚市市長中川智子被拒絕登上土俵致詞，她隨後提交了一份請願書，要求取消「禁止女性踏上土俵」的規定。 即使同樣是相撲，在業餘領域其實有許多女性選手，也會舉辦國際賽事，甚至還有「日本女子相撲聯盟」。然而，到了職業層級的大相撲，卻連頒獎典禮都不允許女性踏上土俵。就算這是源自「神事」的傳統，在現代社會中真的還能被接受嗎？職業賽事的運作全賴粉絲支持，日本相撲協會亦屬公益財團法人，勢必得付出更多努力以爭取社會輿論的理解。

兵庫縣寶塚市舉行的大相撲春季巡迴賽，市長中川智子希望能站上土俵致詞遭拒，最終只能站在土俵下的講台發言，2018年4月6日（AFP／時事）