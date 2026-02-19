代際矛盾的虛與實：思考超高齡社會的社會保障

單純比拚減輕負擔的作法是民粹主義

近來，在物價持續上漲的背景下，「減輕在職世代負擔」成為重要的政治議題，朝野各黨競相提出調高個人所得稅起徵點（所謂的「103萬日圓門檻」）、下調消費稅率與社會保險費等政策，主張「減輕稅金與社會保險費負擔，提高勞動者的實質可支配所得」。

在薪資漲幅追不上物價上升的情況下，為了回應民眾的不滿情緒，政治人物試圖以某些「看得見的」政策來爭取支持，這種行為並非難以理解。

然而，政治不應只是以權宜之計來應付眼前的問題。無論是稅金或社會保險費，都不只是單純的「負擔」；在「負擔」的背後，必然存在著「給付」。若不檢視這些「給付」所發揮的功能，只是一味比較如何在當下減輕負擔，無異於政治的劣化，是一種短視的民粹主義。

為何前人會構思出「社會保障」這一制度，並將其定位為現代國家的基礎？一旦迷失了這個初心，無論是民生的安定，還是國家的繁榮，都將無從談起。本文將立足於現實，提出若干值得思考的問題。

社會保障負擔的增幅將趨於縮小

在討論社會保障的規模時，必須以其占GDP的比重，而非實際金額來看待。那麼，該如何展望2040年的社會保障狀況呢？讓我們從客觀角度檢視實際數據。

根據政府的推算，2040年社會保障給付支出占GDP的比重約為24%，僅為2015年的1.1倍（見下圖）。

2000年至2015年間，社會保險給付支出確實出現顯著成長，期間給付支出增加了46%，也意味著負擔隨之加重。然而，未來的走向將大不相同。至2040年，社會保障給付支出占GDP的比重增幅將明顯縮小，僅增加約2個百分點，換算成年率，增速僅約2%左右。考量同期後期高齡者（75歲以上）人口將增加至1.37倍，可以說不僅沒有擴大，反而呈現出受到抑制的趨勢。

其背景在於「總人口的減少」，以及在醫療、照護、年金等社會保障各領域同步推動的各種「具有結構性與中長期持續效果的合理化對策」。特別是導入宏觀經濟調整機制等年金改革，有效壓低了年金在GDP中的占比。我們不能忽視這些數據，只憑過去的趨勢與主觀感受來討論問題。