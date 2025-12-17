川普關稅的不確定性讓全球畏懼　從日美協議加以檢證

第1任期的談判最終落得一場空

川普總統在10月先後出席在馬來西亞舉行的東協（ASEAN）相關峰會，以及在南韓舉行的美中首腦會談，並在兩場行程之間訪日，與剛上任的高市早苗首相會談。自4月啟動的日美關稅談判雖已在7月達成共識，但日本政府仍對美方可能提出的追加要求保持警戒。這次能順利簽署承諾「確實履行關稅協議」的共同文件，讓日本總算鬆了一口氣。

日本在2019年與退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的第一任川普政府之間，簽署了《日美貿易協議》與《數位貿易協議》。在《日美貿易協議》中，日本成功取得稻米以及最主要的出口品汽車與汽車零組件，都不適用關稅削減、撤廢措施，也不會被列為追加關稅項目。然而，面對第二任川普政府接連推出前所未見的貿易政策，日本也和其他國家一樣，被迫重新調整因應。

「前所未見」的政策

川普政府的貿易政策之所以被形容為「前所未見」，可從以下三點來理解。第一，以「提高關稅」作為施壓貿易夥伴的手段，其背後意圖涵蓋多個目標，包括保障國家安全、縮減貿易逆差、保護國內產業，以及阻止非法藥物流入等。手法上採取兩套架構並行：其一是依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對特定國家實施相互課稅，其二是依據《美國貿易擴張法》232條，對特定品項課徵25％關稅。

所謂的「對等關稅」，是在所有進口品一律課徵10％基本稅率的基礎上，再對以貿易逆差國為主的86個國家與地區加徵額外稅率。至於專項關稅，除了鋼鐵與鋁製品之外，汽車與汽車零組件也被納入課徵範圍。這些措施屬於偏離世界貿易組織（WTO）體系中最惠國待遇原則的單方面行動，美國被認為已放棄在自由貿易體制中的主導角色，也就不令人意外。

第二，川普政府的貿易政策是透過總統行政命令啟動，並且常在短時間內因總統的一個決定出現變動，導致未來的貿易關係難以預測。4月公布的「對等關稅」適用國家與地區名單，原本被暫緩90天實施，之後又延至8月。為了在國內展現關稅政策的成效，川普政府頻繁變更要求。各國長期被川普總統的社群媒體發言牽動，只能盡早展開與美國交涉，並儘速達成協議，以降低不確定性。

第三，川普政府甚至對同盟國與自由貿易協定的夥伴國也毫不留情，公開表示將課徵高額關稅。美方對各國提出的要求不盡相同，但特別強調「國家安全保障」與「對方不公平貿易慣行所造成的貿易逆差」這兩項理由。在這層意義上，把在安全議題上與美國對立的中國視為最重要的交涉對象，尚可理解。真正令人意外的是，日本、歐盟、加拿大、韓國等美國盟友也被納入高關稅名單，導致彼此信任下滑。