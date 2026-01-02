中國對日本的威嚇施壓：務須警惕「G2陷阱」

緣於日本首相高市早苗針對臺海有事之國會答辯，中國對日威嚇施壓之勢正步步進逼。從現實背景觀之，隱約可見中國欲藉籠絡美國總統川普以離間日美同盟之戰略圖謀，高市內閣對此局勢務須抱持長期周旋之覺悟。

中方堅持要求「撤回答辯發言」 事端始於2025年11月7日日本眾議院預算委員會之質詢，日本首相高市早苗針對中國武力封鎖臺灣海峽之假設情勢，答辯稱「恐釀成日本之『存立危機事態』」，並論及為支援美軍而行使集體自衛權之可能性。 翌日，中國駐大阪總領事於社群媒體發布斬首的駭人貼文，稱「主動衝過來的，那顆骯髒的頭顱，除了毫不猶豫地砍下它別無選擇。」雖該文旋即刪除，但中國不僅無視日本政府之抗議，中國外交部發言人更表達「對高市首相答辯之強烈不滿與堅決反對」，展現激烈對峙之姿。 其後，中國亦於聯合國相關場合上持續控訴「日本未曾反省侵略中國之過往」，堅持要求高市首相撤回答辯發言。此外，更無所不用其極地採取施壓手段，包括：呼籲中國旅客與留學生暫緩訪日、暫停進口日本海產、取消日本電影放映及藝人公演等，威嚇施壓的力道正層層升高。