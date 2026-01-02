中國對日本的威嚇施壓：務須警惕「G2陷阱」政治外交
中方堅持要求「撤回答辯發言」
事端始於2025年11月7日日本眾議院預算委員會之質詢，日本首相高市早苗針對中國武力封鎖臺灣海峽之假設情勢，答辯稱「恐釀成日本之『存立危機事態』」，並論及為支援美軍而行使集體自衛權之可能性。
翌日，中國駐大阪總領事於社群媒體發布斬首的駭人貼文，稱「主動衝過來的，那顆骯髒的頭顱，除了毫不猶豫地砍下它別無選擇。」雖該文旋即刪除，但中國不僅無視日本政府之抗議，中國外交部發言人更表達「對高市首相答辯之強烈不滿與堅決反對」，展現激烈對峙之姿。
其後，中國亦於聯合國相關場合上持續控訴「日本未曾反省侵略中國之過往」，堅持要求高市首相撤回答辯發言。此外，更無所不用其極地採取施壓手段，包括：呼籲中國旅客與留學生暫緩訪日、暫停進口日本海產、取消日本電影放映及藝人公演等，威嚇施壓的力道正層層升高。
觀光產業蒙受實質損害
中國目前的威嚇施壓戰略，鎖定經濟與文化為主要目標。根據美國媒體分析，此為所謂「非官方經濟脅迫」（informal economic coercion）(*1)，其特徵在於非基於法令或官方政策。諸如惡名昭彰之稀土出口管制等，因基於官方政策，遂成為日前美中談判之焦點，並迫使中國政府承諾凍結。
若以藉口「治安惡化」而進行非正式之訪日抵制，或以食品安全為由要求重新檢查進口之海產，日方實難採取具體反制措施。中國遊客約占訪日外籍旅客之兩成有餘，據聞遭取消之機票高達50萬張，對於日本經濟之實質打擊非同小可。
即使日本國內部分觀光景點有「由於中國客減少，也減少許多滋擾行徑」之說法，但針對長期的威嚇施壓，觀光產業界研擬替代方案之行動措施，現階段仍遲疑不前。
(*1) ^ “China Revives Economic Coercion to Punish Japan,” by Victor Ferguson, Audrye Wong, Wall Street Journal, Dec. 1, 2025.
川普面對中國的懷柔姿態
美國專家分析，習近平政權意圖藉由一連串的對日施壓措施，試圖「削弱高市政權之根基」(*2)。自民黨內的親中派不在少數，自民黨與日本維新會之新聯合政權根基尚未穩固，中國正試圖藉由動搖經濟層面，影響高市外交之對中及對臺政策。
與此同時，令人憂心之處在於，甫於日前日美領袖會談中承諾強化同盟關係的川普總統，面對中國時展現的懷柔姿態。面臨美國明年11月之期中選舉，川普為了在貿易談判裡從中國獲取最大經濟利益，此刻正緊鑼密鼓地準備明年4月出訪中國之「交易外交」，無暇他顧。
中國外交部於11月24日舉行之美中領袖電話協商後，單方面發布「美方已理解臺灣問題之重要性」。11月27日更透過共產黨報《人民日報》聲稱「堅決阻擊破壞地區和世界和平穩定的圖謀與行徑是中美雙方的共同責任」，甚至呼籲美方為此「共同奮鬥」。
根據報導，美國總統川普本人於11月25日之日美電話協商裡，曾向日本首相高市轉達「切勿刺激中國」之意。由此可推知中方的意圖，在於以美中貿易談判之圓滿解決為槓桿，誘使川普在包含臺灣問題在內之議題上採取對中懷柔姿態。其終極圖謀，即在於將美國拉入由美中主導國際秩序之「G2體制」。
雖然美國歐巴馬政權曾經標舉美中聯手執掌全球之「G2」構想，但因中國之專制體制本質以及世界觀與美國格格不入，在美國外交圈已成過往雲煙。川普卻在10月底於南韓舉行之「習川會」前夕，於社群媒體預告將召開「G2會談」，會後更直言「與習近平之G2會談甚為精彩」，毫不掩飾其對G2之認可(*3)。即使僅為一時受惑，若川普陷入美中G2體制，則臺灣之未來及日美同盟自不待言，印太地區之和平穩定亦將岌岌可危。
(*2) ^ “Why China Is Picking a Fight With Japan,” by Walter Russell Mead, WSJ, Nov. 18, 2025.
(*3) ^ 11月28日付産経新聞朝刊『トランプ氏の「米中はG2」投稿に茂木外相「両国関係の安定重要」 直接のコメント避ける』。
聯合「經濟武器化」的受害國
關於日本首相高市之答辯發言，美國媒體亦指出「此舉打破了故首相安倍晉三亦未曾明確提及臺灣之既往方針」(*4)。若參照現實的國家安全保障環境，「臺灣有事即日本有事」為理所當然之設想情境，不過此事本應「心照不宣」，因此確有反躬自省之必要。
問題在於日後如何因應接踵而至之威嚇施壓。中國之經濟脅迫，過去亦有產品抵制（韓國，2016年）、肉品與紅酒輸入禁令（澳洲，2020年）、貨品輸入禁令（立陶宛，2021年）等受害前例。日本政府必須與這些受害國攜手合作，廣向國際社會訴求，揭露其威嚇施壓之不當手段。
此外，中國製造太陽能板所需之銀粉，幾近百分之百仰賴自日美韓進口，倚賴西方進口之物資亦不少。若能善用此點反制其身，或可成為威嚇施壓的對抗籌碼。
凌駕這一切，最重要的是致力強化日美同盟，讓川普不致陷入中國的G2陷阱。
標題圖片：日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（前左）與中國外交部亞洲司司長劉勁松（前右）結束磋商，2025年11月18日，中國北京（共同）
(*4) ^ “China’s ‘Wolf Warrior’ Diplomacy Returns With Threat Against Japan’s Leader,” by Andrew Higgins, Javier C. Hernández, NYT, Nov. 13, 2025.