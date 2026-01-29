女子大學的危機：從美國品牌重塑的成功案例，探討女子大學的價值與生存策略

女性就讀大學人數逆勢成長

在日本，就女性讀大學人數不減反增，但與之呈現反比的是四年制女子大學的數量自1998年達到98所的高峰之後，在將近三十年的時間內減少了約三成，2025年僅剩66所，其中約有七成學校面臨招生不足的窘境。

有些女子大學透過新設培育數位人才與工程師的學院或科系，規劃全新課綱以尋求生存之道；另一方面，也有學校透過全面共學化或部分共學化，摘下「女子限定」的招牌，甚至也有學校選擇停止招生、走向廢校。

第二次世界大戰前，日本的學校原則上採取男女分校制。國家為了培育女性教師，分別於1875年設立御茶水女子大學、1908年設立奈良女子大學。私立學校方面，則有1900年創立的津田塾大學，以及1901年創立的日本女子大學，皆為日本女子高等教育的先驅。

戰後，一般大學也對女性廣開大門，但相較於四年制大學，更多女性選擇就讀1950年制度化的二年制短期大學。其背景在於，1986年《男女雇用機會均等法》實施前，多數企業傾向錄用短期大學畢業的女性擔任負責輔助性業務的「一般職」。在當時女性婚後離職仍是慣例的社會風氣下，短期大學的教育普遍側重於培養「賢妻良母」。

然而，隨著企業裁撤或縮減一般職的員額，轉向不分性別、以績效評核的「綜合職」或「任務型」任用制度，女性的學習需求也隨之轉變為「能與男性並駕齊驅的學識能力」。

在《男女雇用機會均等法》實施前的1985年，就讀四年制大學的男性比例為35%，女性僅為13%。該法實施後，女性就讀四年制大學的比例幾乎呈現直線上升，1996年超越了短期大學，2024年則達到了56.2%，逼近男性的61.9%（學校基本調查）。

與此同時，四年制女子大學卻面臨嚴峻考驗。受到高中以前男女合校普及化及《均等法》的影響，「刻意選擇女子大學」的誘因不再；加上許多女子大學無法滿足女性對經濟、商管、理工領域的學習需求，因而陷入困境。