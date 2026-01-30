核能發電廠「最大限度活用」是否合理？：政府第七次能源基本計畫刪除「脫離核電依賴」

2025年2月經內閣會議拍板通過的「第七次能源基本計畫」，刪除了自2011年東京電力福島第一核電廠事故以來，長期沿用的「盡可能降低對核能發電的依賴」表述，並明確寫入「最大限度使用核能電力」的方針。然而，此一轉向很難說是建立在國民充分討論後所形成的共識之上。本文將檢視這項核能政策重大轉向的合理性。

核電廠的依賴度「約為兩成」 「第七次能源基本計畫」揭示在因應電力需求成長的同時，致力於達成2050年淨零排放目標的方針。 在發電結構方面，計畫將再生能源作為主要電力來源，佔比從目前約兩成提升至四～五成；核能則從2023年的8.5%，到2040年提高至約兩成。至於溫室氣體排放量較高的火力發電，則規劃將現行約七成占比量降至三～四成。 日本發電結構的實績與預測 2023年度（初步統計值） 2040年度 太陽能 9.8% 23～29％ 風力 1.1% 4～8％ 水力 7.6% 8～10％ 地熱 0.3% 1～2％ 生質能 4.1% 5～6％ 核能 8.5% 2成 火力 68.6% 3～4成 ※nippon.com根據資源能源廳「第七次能源基本計畫」的概要製作。 關於核能，政府將使用程度提高到「最大限度」，並調整原本核電廠40年的運轉年限制，明確納入「容許延役與重建」等內容。就此而言，可以說日本的核能政策已出現重大的方向轉換。

建立在缺乏確定性的需求預測之上 長期以來，日本的能源政策皆建立在「長期能源供需展望」之上，能源基本計畫亦以此為基礎。政府此次之所以大幅轉向「最大限度使用核能」，其原因主要來自於預期人工智慧（AI）與資訊產業發展將推升電力需求。 然而，這類電力需求預估與實際用電需求之間，過去已多次出現明顯落差。〈圖：電力需求預測與實績〉是由電力廣域營運推進機關（OCCTO）所製作，用以比較電力需求預測值與實際用電量的資料。自2016年起，幾乎每年都提出偏高的需求預測，實際用電量卻大幅低於預期，顯示電力需求預測在準確性上存在問題。 此次基本計畫的修訂，是建立在「資料中心需求增加將導致大量用電」這一前提之上。然而，也有觀點指出，隨著數位化推進，能源效率將出現突破性的改善，反而有助於降低電力需求。在能源需求預測不確定性極高的情況下，據此制定的「能源基本計畫」本身就存在根本性的問題。

決策過程存在課題 實際上，這項「能源基本計畫」本身就不適合用來因應電力自由化時代所伴隨的不確定性。 首先，政府隨著能源市場自由化，持續推動市場機制的運用。實際上，包含都市瓦斯公司與大型電信業者在內的各類企業，已紛紛投入電力產業，在供應方式與價格等面向展開競爭。此自由化所帶來的不確定性，在本質上就難以與政府主導的「能源基本計畫」相互整合。若要運用市場機制，反而理應擺脫這種以「計畫」為前提的思考邏輯。歐洲與美國等率先推動自由化的地區，早已不再採行日本這種「由政府指定供需結構的中央集權式計畫模型」，正是出於這樣的背景。 其次，是缺乏替代方案的評估。在「能源基本計畫」的討論過程中，幾乎看不到為了從複數選項中選出最合適方案而進行多角度比較分析的「替代方案評估」視角。換句話說，日本的能源政策並不存在能因應未來不確定性的「B計畫」，這也導致政策走向僵化。 第三，決策過程本身也存在問題。沿襲既有的「審議會模式」作為決策機制，能納入的意見範圍過於狹隘。以作為核心的「綜合資源能源調查會」為例，成員多為與政策具有直接利害關係者，難以呈見意見的多樣性，完全看不到「公民社會」的參與。 如此一來，即便核電廠是否運轉已成為輿論關注的議題，相關決策被解讀為出自少數利害關係者之手，也在所難免。