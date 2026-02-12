注意力經濟與 AI 的「不對等關係」

隨著數位技術持續演進，資訊的流通方式正日新月異。生成式 AI 的普及，究竟對這樣的環境帶來了什麼樣的衝擊？本文邀請去年因出版《質疑演算法與AI》（集英社新書）而備受關注的研究者，分享其對當前局勢的思考與分析。

在「注意力」爭奪戰中日益加劇的「時價比導向」 網路與智慧型手機的普及，加上數位平台成為日常生活的一部分，構築出了一個人人都能輕易發聲的媒體環境，進而導致資訊流通量的爆炸性成長。這種常態性的資訊過載，在所謂「注意力經濟」的運作邏輯下，逐漸形塑出一種特殊的競爭環境。即使伴隨著各種負面影響，這樣的狀態也早已持續了相當長的一段時間。 所謂的「注意力經濟」，是指在資訊過量的社會中，作為資訊「接收者」的人們，其「注意力」（attention）成為了稀缺資源，而「獲得注意力」本身即可產生價值的思維模式。在資訊尚屬稀缺的時代，價值多半存在於資訊本身，或是發布資訊的能力。 然而，在人人皆可發布資訊的現代社會，資訊的供給始終處於過剩狀態，並且持續增加。相對地，接收資訊的人類，其可動用的「認知資源」卻是有限的。也就是說，在一年三百六十五天、一天二十四小時的生活裡，人類實際能投注的「注意力」，只占流通資訊中極其微小的一部分。 於是，在資訊的正確性或作品品質尚未被辨識之前，如何先成功「奪取」受眾的注意力，反而成為了競爭的核心。釣魚式標題、強調衝擊感的影像、煽情誇大的表述，或是刻意引發焦慮的廣告因此大量出現，有時甚至夾雜著偽造影片、假訊息與錯誤資訊，這正是注意力爭奪日益加劇所帶來的結果。 在這樣的媒體環境中，近年來經常被提及的是重視資訊蒐集「效率」的「CP值（成本效益）傾向」與「時價比（時間效益）傾向」。這種態度可以理解為，在面對大量資訊時，試圖在盡可能不耗費時間與資源的情況下進行篩選，藉此保留接觸更多其他資訊的可能性。這類傾向常被視為年輕世代的特徵，但若考量其背後與資訊流通量劇增及「注意力經濟」之間的緊密關聯，與其說是世代差異，不如將之理解為整體媒體環境的「扭曲現象」，而這種扭曲特別明顯地呈現在智慧型手機使用頻率較高的族群之中。

AI的機率式模型與演算法的決定性差異 「深度學習」，是一種以人類大腦神經迴路為靈感的「神經網路」機制，透過多層（Deep）疊加來進行學習的方法。這項技術藉由輸入大量資料，從統計上學習「在特定輸入條件下，某種輸出出現機率較高」的關係。 將此一概念應用於語言領域的，即是大型語言模型（LLM）。LLM透過書籍、網頁、論文與對話文本等大量文字資料進行訓練，並在生成文章時，機率式地預測「某個詞語之後，最有可能接續出現的詞語」。 這樣的方式具有高度彈性與通用性的優點，但同時也內含結構性的不穩定因素。即使提出相同的問題，每次生成的結果仍可能出現些微差異，也難以完全排除錯誤資訊或脈絡偏移的可能性。所謂的「幻覺」，亦即「看似合理，卻不正確的說明」，在很大程度上正是源自這種機率式模型本身的特性。 然而，不論是存在這類「幻覺」的風險，或是即使使用相同的提示詞，每次得到的回答仍可能不同，這些情況正逐漸成為多數生成式 AI使用者的普遍認知。因此，生成式 AI的答案難以被直接「信任」，使用者為了取得確證，轉而參照搜尋引擎或其他資訊來源的行為，也就隨之有一定比例的增加。 在現有的規則式演算法中，只要輸入內容及其初始條件相同，便能保證輸出結果一致。即使出現與預期不符的輸出，工程師也能回頭檢視並調整判斷邏輯與輸入之間的關係。這種運作上的一致性，正是過往系統得以建立信任的基礎，也是在注意力經濟環境中，數位平台之所以能被視為「高效」的資訊篩選手段並被廣泛接受的原因之一。姑且不論其好壞，只要判斷規則不斷精煉，便能期待CP值與時價比隨之提升。 然而，在機率式模型的AI中，即使提出相同的問題或提示詞，每次生成的結果也未必一致。即使輸出內容包含錯誤，也難以明確判斷應該如何修正輸入才能排除這些錯誤；而即使某次提示詞運作良好，也無法保證下一次仍會得到相同結果。生成式AI表面上看起來能「高效率」地提供答案，但實際上正因其高度不確定且缺乏一致性，使人難以信任並將判斷交付於它。 需要反覆來回調整提示詞，或必須對生成出來的答案進行驗證等問題，並非隨著AI技術的精進就能消除，而是源自機率式模型本身所具有的原理性缺陷。當然，未來或許有可能縮小這種落差，但相較於規則式演算法，其風險仍然較高，信任成本也更為沉重。