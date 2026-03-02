中國青年失業率居高不下：恐將引發社會動盪之疑慮浮現

在經濟成長放緩與社會結構變遷的背景之下，中國的青年失業率長期居高不下。以「躺平族」與「老鼠人」等新詞彙為代表，隨之出現對於工作、戀愛乃至婚姻皆趨於消極的年輕族群。失業困境的惡化，恐將引發中國社會的「動盪不安」。

青年失業率維持上升趨勢 中國國家統計局公布的青年（16～24歲）失業率，最新數據為2025年12月的16.5%。8月曾創下18.9%的新高（自2024年1月起調整統計方法後的最高值），此後自9月起呈現緩步回落。然而，中國每年6月迎來大學畢業潮，7、8月失業率向來偏高，之後便會隨著畢業生陸續就業而逐步下降。即便如此，本次數據仍高於2024年同月水準，應該理解為失業率仍是「居高不下」。 中國自2018年起，開始依照年齡層實施失業率調查，每月對外公布。當時青年失業率大致落在10％左右。其後，隨著2020年爆發的新冠疫情，以及房地產景氣走弱，失業率一路飆升，在2023年6月攀上21.3%的高點。此後，國家統計局以「將檢討統計方法」為由，自7月至11月連續5個月未公布青年失業率。 所謂變更計算方法，一般認為是「將正在尋找打工機會的大學在校生排除於調查對象之外」。在此新統計方法之下，2023年12月公布青年失業率為14.9%；而近2年來，數值大致在14%～18%之間擺盪。本文暫不討論新統計方法的妥當性，但值得注意的是，同期整體失業率始終維持在約5%左右，相互對照之下，青年失業問題的嚴峻程度可說是一目了然。

嚴重的就業錯配 中國的大學升學率在2023年達60%。相較之下，20年前的2003年僅為17%。大學畢業生人數也從2018年的753萬人，攀升至2023年的1158萬人，短短5年間增加了約400萬人。此急遽變化，成為推升青年失業率的重要因素。 若進一步探究，青年失業者的學歷分布究竟如何？基於中國勞動統計資料進行分析，2022年20～24歲失業人口之中，包含專科在內的大專以上畢業者占比高達7成。此外，觀察同年初入勞動市場的應屆畢業生，國中畢業者約192萬人，高中畢業者約209萬人；相較之下，大學畢業者達857萬人，規模幾乎是國中與高中合計的2倍。 大學畢業新鮮人期望投入的產業與職種，與企業實際需要的人才類型與工作內容之間存在巨大落差，進一步加劇大學畢業生的就業困境。年輕人嚮往的熱門產業多集中於ICT（資訊通信技術）、汽車、金融等領域，這些產業的薪資水準相對較高。另一方面，企業目前最迫切的用人需求，往往落在物流、批發零售、服務業等第一線的現場工作。至於製造業，則面臨熟練技術人員短缺，需要願意深耕現場的技術類新鮮人。 尤其在疫情爆發後的這幾年之間，中國國內經濟成長趨緩的情況更為明顯，也成為企業減少大學畢業生招募的原因之一。企業所青睞的人才大致侷限於（1）可以在技術研究與研發領域成為即戰力的菁英人才、（2）在製造業累積長期現場經驗的熟練勞工。 中國因學歷而產生的薪資差距極為顯著。過去只要畢業於國家認定的「重點大學」，往往較容易進入職場並取得高薪職位。此外，「一胎化政策」也在無形中推升社會對高學歷的執著。許多父母世代普遍「不希望孩子走上與自己相同的藍領職涯」，因而投注大量教育經費，將子女送入大學。結果造成大學生對於「白領工作的偏好」極為根深蒂固，雇用錯配因而日益嚴峻。

亦有年輕人選擇主動「退出」現實社會的競爭 許多大學生即使順利畢業，仍難以就業，往往在求職的同時，投入短期或單次的工作（所謂的接案型零工，Gig Work）。此外也有人將升學就讀研究所視為避免陷入就業空窗的「替代道路」。另一方面，愈來愈多青年刻意遠離正規就業、脫離父母而獨立生活等主流人生道路，逐漸演變為一個不容忽視的社會問題。這群人被稱為「躺平族」。他們缺乏進取企圖，對於工作、戀愛與婚姻等皆消極以對，僅做最低限度的勞動，不買車也不買房，以「低消費、低勞動」的方式，維持日常生活。 在中國社群平台微博上，2021年曾有一項問題調查「你如何看待躺平族？」（24萬餘人作答），據稱表達認同或嚮往的回答占多數，而全面否定者甚至不到1成。近來，在社群上帶著更加自嘲語氣描述自我的「老鼠人」一詞亦隨之出現。這些新詞彙所折射出的，正是中國以往的經濟發展模式──透過將「渴望變得富裕的人」納入競爭機制而推動經濟──正迎向轉捩點的現實。 難以施行立竿見影之對策 中國政府並非袖手旁觀，任由青年失業率上升。2024年9月，中國政府與中國共產黨中央委員會共同發布「關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見」，提出24項具體措施。針對雇用錯配問題，該文件主張：（1）擴大理工農醫類專業招生規模，根據社會需要、產業需求、職業開發優化調整學科專業設置；（2）指導企業依照規定足額提取和使用職工教育經費，保證60%以上的經費用於一線職工教育培訓；（3）建立完善國家資歷框架，推動職業資格、職業技能等級與相應職稱、學歷雙向比照認定，提高技能人才薪酬待遇。 此外，亦提出完善覆蓋全民的就業公共服務制度，導入數位技術的應用模式；針對長期未能就業的青年，亦研議提供社會保險補助等支援。 然而，自2021年起，青年失業問題的對策幾乎不斷地推陳出新。此次強調的大學學部／科系重整、理工導向以及企業內訓研修制度的完善等，固然有助於回應產業結構的變動，亦與第15個五年規劃（2026～2030年）所欲推動的新興成長產業（如人工智慧、新能源、新材料、航太等）相互呼應，但立竿見影的效應，恐怕無法期待。