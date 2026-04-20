生成式AI時代的數位赤字，日本該如何因應

隨著對海外IT巨頭所提供之數位服務的支出持續擴大，日本的「數位赤字」居高不下。本文指出，若僅從短期角度試圖抑制赤字，並非良策；應持續積極運用必要的數位技術，以維持並強化競爭力。

日本的數位赤字居高不下 日本的「數位赤字」規模長期維持在高檔。根據財務省與日本銀行的國際收支統計，預估2025年日本在數位相關服務的收支將出現超過6兆日圓的赤字。2025年，包括動畫等文化內容授權費在內的著作權等使用費收入增加，使日本數位相關服務出口額突破4兆日圓，但對外支出卻超過10兆日圓（如下圖所示）。 數位相關收支由三大項目構成。第一是「著作權等使用費」，除動畫等文化內容授權費外，也包含電腦與智慧型手機所搭載的作業系統（如Windows與iOS）的使用費。第二是「通訊與資訊服務」，涵蓋雲端服務（如亞馬遜AWS、微軟Azure等）以及生成式AI服務（如ChatGPT與Gemini等）的使用費。第三是「專業與管理顧問服務」，包括與Google搜尋連動的廣告，以及Facebook、Instagram等社群媒體廣告費。

赤字產生的原因在於「數位化發展」與「日本競爭力下滑」 為何日本的數位赤字會迅速擴大？其背景大致可歸納為兩點。 第一，企業與個人對數位服務的使用程度持續加深。運用海外企業提供的高便利性數位服務，有助於企業提升營運效率、創造新價值，也能提高個人生活的便利性。隨著數位化發展而產生的數位赤字，亦可視為日本經濟提升效率與創造附加價值的必要投資，無須一概否定。 第二，日本數位產業競爭力下滑。雖然對海外數位服務的支出具有其必要性，但若國內數位產業具備競爭力，便無須仰賴進口。在市場初期，國產雲端服務與本土社群媒體曾占有一定市占率。然而在數位領域競爭中，存在著用戶越多、服務吸引力越高的「網路效應」。規模處於劣勢的本土企業，在與全球布局的科技巨頭競爭時自然居於下風，這樣的差距最終以數位赤字的形式呈現。這類源於競爭力下滑的數位赤字，可能對日本未來的數位產業競爭力與經濟安全保障構成威脅，必須從戰略層面加以因應。 未來，數位赤字很可能持續維持高檔，甚至進一步擴大。生成式AI的普及程度，將在很大程度上左右數位赤字的走向。假設日本有3000萬人（約相當於就業人口的一半）每月新增訂閱3000日圓的海外生成式AI服務，僅此一項每年就可能增加超過1兆日圓的支出。生成式AI也正從過去用於生成文章或圖片的工具，逐步進化為可自主執行任務的「人工智慧代理（AI Agent）」。未來若企業積極導入可取代員工業務的人工智慧代理或智慧型機器人，支出規模可能擴大至數十倍甚至上百倍。若結構上仍高度依賴海外企業服務，數位赤字恐將進一步擴大。另一方面，數位服務雖屬競爭激烈的市場，但也存在如智慧型手機應用程式商店手續費，在政府對壟斷市場加強規範下價格逐步下降的現象。此外，匯率因素亦可能促使未來數位赤字規模縮小。

在積極運用的同時推動「策略性投資」 日本應如何面對數位赤字問題？在海外數位服務已深度融入社會，加上日本企業在資金與人才方面皆落後於美中科技巨頭的現實下，要解決數位赤字並不容易。基於數位赤字規模持續擴大的情勢，日本應致力推動以下兩項工作（如下表）。 日本應推動的重點工作 積極運用數位技術 在生成式AI等技術應用上的落後，將導致日本企業競爭力下滑

即使數位赤字擴大，也可透過其他領域運用數位技術創造收益加以彌補 對需確保主權（Sovereign）的領域進行策略性投資 針對經濟安全保障上應確保的數位主權領域進行投資

確保國內資料中心建設，並支持特定國產AI模型研發，從中長期強化數位產業 出處：三菱綜合研究所整理 第一點，是企業與個人應持續積極使用生成式AI等數位服務。關於數位赤字擴大的原因，前文提到企業與個人數位化程度提升，但日本在這方面的推動仍顯落後。資訊處理推進機構發布的《數位轉型動向2025》指出，在生成式AI方面積極採取行動(*1)的日本企業比例低於美國與德國，尚未達到50%。生成式AI等數位技術應用的落後，亦將導致企業競爭力下降。即使數位赤字擴大，透過轉型為以AI為核心的「AI優先企業」，大幅提升生產力，並提高產品與服務的附加價值，進而在數位領域以外創造收益，同樣具有重要意義。 第二點，是為強化數位產業競爭力而進行的策略性投資。從中長期來看，若能提升國內數位產業競爭力，將有助於降低對特定企業的過度依賴，並緩解數位赤字問題。然而，在資金與人才皆不及海外科技巨頭的情況下，日本若要與之競爭，勢必需要聚焦投資領域。在此，「主權（Sovereign）」成為關鍵，也就是從經濟安全保障的角度出發，釐清日本在數位領域必須確保主權的範疇。 在確保數位主權的政策方向上，日本正從硬體與軟體兩方面推動相關措施。 在生成式AI所需的資料中心等硬體基礎設施建設方面，推動「算電協同」政策。隨著生成式AI應用與資料中心數量增加，電力需求亦同步上升。所謂算電協同，即是整合再生能源等零碳發電的有效利用，以及區域型資料中心等數位基礎建設配置，促進數位轉型與綠色轉型的協同發展。目前日本資料中心多集中於東京圈，且外資投資占比較高，軟銀、KDDI及櫻花網路等企業正加強對東京圈以外地區的投資。若此趨勢持續，將有助於抑制對外支出。 在軟體方面，重點在於發展不依賴外國企業、以本國技術、基礎設施、人才與資料為基礎的「主權AI（Sovereign AI）」。日本政府於2025年內閣會議通過的《AI基本計畫》中，提出「推動具備日本優勢的AI模型研發」及「開發可信賴的基礎模型」等方針，以強化國產AI的研發能力。國產AI研發的主力包括NTT、軟銀、NEC等大型企業，以及由經濟產業省扶持的新創公司。同時，該計畫亦強調累積高品質日語資料與產業資料，以提升AI精準度。這些措施有助於在確保數位主權的同時，提升國內數位產業的整體競爭力。 (*1) ^ 指「已導入」「目前試用中」「正在評估導入」企業比例之合計