日本前首相安倍遇刺槍擊案判決：犯行被歸結為被告「思考跳躍」，反邪教對策仍留「空白」

依檢方求刑判處「無期徒刑」

1月21日，在槍擊事件發生約三年半後，奈良地方法院對被告山上徹也做出判決，依檢方求處之刑度，判處無期徒刑。在刑事判決實務中，若選擇科處實刑，判決結果與求刑完全一致的情況並不常見。法院之所以據此重判無期徒刑，我認為有其特定理由。

首先，在於多項罪名的認定。被告除了殺人罪之外，還遭控違反《槍砲刀械管制法》（發射罪）、《武器製造法》、《火藥類取締法》及「損毀建築物」等多項罪名。辯護團主張，被告自製的槍枝並不屬於《槍砲刀械管制法》或《武器製造法》所稱之「手槍」或「火砲」，因此發射罪不成立，並就違反《槍砲刀械管制法》與《武器製造法》等控訴提出無罪抗辯。然而，法院最終認定這些罪名全數成立，導致辯方主張「即使重判也應限制在20年有期徒刑」的立場瓦解，量刑因而趨重。

其次，判決與求刑一致且科以實刑時，通常意味著法院考量到被告並未反省或不具悔意。判決書指出：「尚難認定被告已充分意識到各項犯行的危險性，以及造成一名被害者死亡之結果的嚴重性，難以認定其已達充分反省之程度。」

此外，被告山上徹也未曾向遺族安倍昭惠女士直接致歉，雖然曾口頭表示歉意，卻未見其在支付賠償金等事宜有具體作為，這些因素可能也被納入了判決考量。

被告的「成長背景」未獲重視

第三點，辯護團作為主張核心的「被告成長背景」，幾乎未獲採納，這一點影響甚大。「即使對統一教或其相關人士抱持激烈的憤怒或報復情緒，但現實中決意透過殺人行為奪取他人生命，並為此計畫自製槍械等犯案工具，此一意志決定，不得不說存在著巨大的『思考跳躍』，難以認定被告的成長背景產生了重大影響」，換言之，法院將「成長背景」的關聯，斷定其存在「思考跳躍」，而切割排除了。

然而，未成年時期遭受的虐待足以扭曲一個人的人生。在所謂「宗教二世」的受害訴訟中，最艱難的舉證課題，正是要證明未成年時期遭受的虐待，即使在成年後仍會造成深遠的精神傷害；且縱使虐待行為已停止，對於被害者人生與精神狀態的影響仍具有持續性。若能證明此點，通常損害賠償額度才會增加。

就本案而言，對統一教的強烈恨意，為何最終不是指向統一教或其相關人士，而是轉向襲擊安倍前首相？這究竟應該視為「思考跳躍」，抑或某種「必然的結果」？這是判決的重要分歧點。法院選擇了「思考跳躍」的觀點。這一點，我認為原因在於辯方未能立證「被告在未成年時期的統一教被害影響，無可避免地延伸到了犯案的時點」，換言之，也就是辯方未能傳喚精神科醫師或心理學者作為專家證人，進而導致目前的判決結果。