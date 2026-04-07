日本新「外國人政策」的風險：缺乏長遠視野，難以實現「有序共生」

日本政府新推出的「外國人政策」以「有序共生」為口號，強調強化在留資格的管理。然而，考量到勞動力持續減少的現況，該政策對於長期接納外國人的制度並未提出明確的願景。本文將以數據為基礎，檢視以「持續性短期停留」為前提的這項政策之問題與課題。

將觀光客與居住者一概視為「外國人」 高市政權於1月公布《關於接納外國人並實現有序共生的綜合對策》，那麼，這與2018年設立外國勞動者「特定技能」制度後所提出的人才接納方針，有何不同？ 其中一項重大差異在於，新公布的政策不僅涵蓋在日本居住的外國勞動者與生活者，還納入了過度觀光，以及包含居住於海外的外國人購買土地等在內的相關對策。 然而，觀光客、海外投資者與在日外國居民，雖同樣被歸為「外國人」，但與日本社會的關聯程度截然不同，原本不應在政策討論中視為同一群體。若將這些性質不同的族群一併納入「外國人政策」，將難以釐清各項問題背後複雜的利害關係與脈絡，也容易流於「應該包容還是限制」這類過度簡化的討論。 在針對外國居民的政策方面，新措施延續過去如日語教育、子女教育與就業支援等綜合對策，提出制度完善的方向。另一方面，新政策亦將參加日語等課程作為取得永久居留資格的條件，並延長「歸化」（取得國籍）所需的居住年限，推動在留管理的「最佳化」與強化，強調「有序共生」的方針。 然而，在強調「最佳化」的同時，政府卻未明確說明如何看待當前勞動力人口減少的問題，以及未來將以何種方針接納外國人。換言之，是將外國人視為短期勞動力，還是以長期定居為前提接納，抑或將來會進一步收緊接納規模，政府均未提出清楚的方向。