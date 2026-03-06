高市政權的「積極財政」：市場敲響警鐘，該如何填補消費稅減稅的財政缺口？

自民黨在眾議院選舉中奪下316席，締造歷史性大勝。選舉結束後的2月9日，東京股市日經平均指數一度飆升至5萬7000點大關，反映出市場對高市政權的高度期待。然而，筆者更為關注的是，在高市政權高舉「消費稅減稅」與「負責任的積極財政」旗幟之下，其政策可能帶來的副作用。

使財政健全化目標付諸流水的消費稅減稅 在財政惡化疑慮升溫之際，日本長期利率在短短一年內，已從2025年初的1.1%攀升至2026年1月的2.2%。政府原本好不容易在2025與2026年度，將作為財政健全化指標的「基礎財政收支」（Primary Balance，簡稱PB）推進至接近實現盈餘的最後關頭。然而，高市政權上台後，對調降食品消費稅展現出「將在國民會議上加速審議」的容許態度，恐怕將使財政局勢陷入致命困境。 若按照高市首相的政見將食品消費稅調降為零，每年將造成高達5兆日圓的「財源缺口」，原本預計實現基礎財政收支（PB）盈餘的展望也將澈底破滅。雖然高市首相日前已表明不發行「特例國債」（即赤字國債）的方針，但若要在2026年度初期就實施食品消費稅減稅，恐怕無論如何都會出現財源缺口。 目前籠罩國債市場的氛圍，主要是擔心再度陷入長期赤字的焦慮。儘管主張積極財政的「再通膨派」人士宣稱「實現盈餘的目標只是稍微延後一點而已」，但事實真是如此嗎？市場原本已將基礎財政收支（PB）即將轉為盈餘的預期納入評估，一旦這項預期遭到修正，利率前景也會隨之大幅調整。而這股衝擊正具體反映在長期利率攀升至2.2%的走勢之中。 反映日本國債信用風險的信用違約交換（CDS）自2025年12月起明顯攀升。這恐怕並非單純的供需惡化，而是反映出市場對日本財政信用的不信任。

對通膨加速的疑慮 通膨加速的疑慮仍舊揮之不去。 自民黨在眾議院選舉中奪下超過三分之二的席次，股市對此表現出了正面肯定。這或許反映出市場對高市政權長期執政的期待，同時也預期積極財政政策將持續推進。 預料高市首相將在2026年秋季前後編列大型追加預算，進一步採取景氣刺激的措施。這正是落實其主力提倡的「負責任的積極財政」。然而，儘管宣稱要對「17項重點領域進行投資」，但若是僅增加防衛費用與公共建設支出，民間供給能力的提升恐怕有限，反而更可能推升整體需求。如此一來，積極財政的最終歸宿恐怕就是通貨膨脹。屆時實質國內生產毛額（GDP）將難以成長，增長的恐怕只有名目GDP。 市場因通膨預期升溫，呈現出「股價上漲、日圓走貶、長期利率上升」的態勢。表面上看似景氣擴張，但其實幾乎沒有實質成長。在通膨時期擴張財政支出將進一步推高物價，這點即使不是經濟學家也能明白。高市首相的不幸之處，在於身邊缺乏有勇氣向她說明這些經濟基礎常識的幕僚。她至今仍深信通縮時代所倡導的再通膨政策，不禁令人感嘆，難道當前已無真正的憂國之士。 通膨預期通常以「名目長期利率」與「通膨連結債殖利率」之間的差值來觀察。根據日本相互證券的數據，自2025年11月以來，這項差值（即「平衡通膨率」〔Break-Even Inflation rate〕，簡稱BEI）已呈現上升趨勢。