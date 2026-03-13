高市首相與柴契爾夫人的相似點、差異點：專訪明治學院大學教授池本大輔

籌組第2屆內閣的高市早苗首相，將前英國首相柴契爾夫人視為榜樣，目標是建立長期政權。分別身為日英兩國史上首位登上大位的女性首相，兩人的相似點與差異究竟為何？本文專訪了去年秋天出版《柴契爾夫人》（中公新書）一書的作者、明治學院大學教授池本大輔，為我們深入剖析。

高市內閣上任當日出版的巧合 ─這部過人的著作於2025年10月推出，正好與高市首相就任的時間點相疊呢！。 這純粹是個巧合。柴契爾夫人生於1925年10月13日，為了配合其百年誕辰，原本計劃在9月中旬出版，但因為進度趕不及，才延至10月21日發售。沒想到就在同一天，高市女士當選為首相。 瑪格麗特．柴契爾 （Margaret Hilda Thatcher，1925～2013） 英國首位女性首相。生於英格蘭北部。1975年當選在野黨保守黨黨魁，1979年5月藉由大選獲勝而出任首相。至1990年11月卸任為止，在任期間長達11年半，為英國現代史上任期最長的首相。任內推動被稱為「柴契爾主義」的新自由主義經濟政策，並對蘇聯採取強硬的外交手段，引領東西冷戰走向終結。綽號「鐵娘子」。 ─現今國際秩序的動盪程度，甚至勝過了冷戰瓦解時期。 沒錯。感覺柴契爾夫人當年貢獻心力建立的一切，正在我們眼前逐漸崩毀。透過柴契爾夫人，我們可以思考兩個面向：現在正面臨崩解的究竟是什麼？而所謂建立新事物又是怎麼一回事？ ─沒想到柴契爾夫人的方針在內閣內部也引發了不少異議，令人感到意外。 在政權前半期，主要圍繞在經濟政策的對立；到了任期過半後，則演變為激烈的繼承人之爭。在英國，執政黨通常會在選舉落敗後進行政黨輪替，但柴契爾夫人卻出人意料地長期執政；對於保守黨內的實力派人士而言，考量到自己的年齡，自然會有人盤算：若不趁現在把她拉下台，自己恐怕就沒有上台的機會了。特別是曾任財相與外相的傑佛瑞．侯艾（Geoffrey Howe，1926～2015），我想他始終對於當初沒有與柴契爾夫人角逐黨魁感到後悔。畢竟在他看來，自己才是理所當然該當上首相的人。

非出身上流階級的共通點 ─那麼，高市首相公開表示對柴契爾夫人的推崇，兩人之間有何相似之處？ 雖然常有人要我做比較，但柴契爾夫人執政長達11年，高市首相才剛上任，現在還很難進行比較。不過硬要說的話，兩人的共通點是都以保守的立場一路攀向首相大位。其實「鐵娘子」原本是蘇聯媒體取的蔑稱，但柴契爾夫人卻認為：蘇聯因為忌憚而稱我為「鐵娘子」，正代表選民大可放心地把國家交給我；於是她反倒自言「我就是鐵娘子」，這正是她有趣的地方。 不過，她上任後並非只以「鐵娘子」的強硬路線一路走到底。她很快就與（前蘇聯最後一任共產黨總書記）戈巴契夫一拍即合，對終結冷戰做出了貢獻。高市首相所敬重的前首相安倍晉三也是如此。他在第2次執政之後，曾與韓國簽署慰安婦協議、擴大引進外籍移工等，這些政策可能連他忠實的支持者也未必樂見。高市首相是否也有能力朝這樣的方向前進呢？安倍先生當年的優勢在於他的右傾路線上沒有有力的競爭對手；然而這次大選自民黨雖然獲勝，但參政黨也獲得了一定程度的成長。如果高市首相試圖往中間路線靠攏，支持者很可能流向那方，因此，我認為她恐怕無法像安倍那樣擁有完全的決策自主權。 ─柴契爾夫人的父親經營雜貨店，而高市首相出身自上班族家庭，這也是兩人的共通點。這種生長背景是否形塑了她們相似的政治風格？ 柴契爾夫人是個自我行銷能力極強的人，她會隨著時代潮流來形塑個人形象。起初，她為了融入圈子，刻意學了一口上流階級的英語。後來，又因為嫁給了富裕的商人，曾被視為「暴發戶」。然而，約在1975年黨魁選舉前夕，她轉而強調自己出身基層，語調也改回平民口吻，據說當上首相後，連嗓音也刻意壓低了。最初她上電視時表現僵硬，保守黨內甚至出現了「她不適合上鏡頭」的質疑聲浪，但她為了在國會辯論或電視受訪時能夠辯才無礙，私下接受了大量訓練。她就是這樣一位埋頭苦幹的努力派。

接受專訪的池本教授＝2026年2月13日（川本聖哉攝影）

高市首相的「勤奮工作」作風也純屬偶然？ ─高市首相掛在嘴邊的「工作、工作……」，是在模仿柴契爾夫人嗎？ 這就很難說了，我也想親自問問她本人，但確實可以這麼解讀。像是服裝也偏愛藍色系等，實在很難讓人覺得只是偶然。據說柴契爾夫人年輕時，每天就算只睡3個小時也沒問題。 ─真是個勤奮工作的努力派呢！ 若去查看英國公開的柴契爾相關官方文件，可以發現她本人留下的批註多得驚人。政府部門送來的政策資料上，祕書已經先用螢光筆做出了重點提示：「這裡很重要」。而柴契爾夫人仍會在自己認為重要的地方用力圈畫，或是寫下評論。這反映出她對於政府機關的方針若是有所不滿，便會據理力爭，所以，她一定會把送來的書面資料仔細讀過，並建構出一套自己的見解。加上當時身邊並沒有太多可以信賴的人。雖然當時英國媒體都說她非常固執，但翻閱資料後會發現，那只說對了一半；我想，當時男性閣員不太聽她的話，這也是原因之一。 ─兩人在「非女性主義者」，也就是不太執著於女性立場這一點，是否也有共通點？ 不刻意強調自己是女性這點，我認為是共通的。柴契爾夫人幾乎從未宣稱自己是首位女性首相，她的立場是：無論男女，有實力的人就應該出人頭地。特別是保守黨給人的印象是「重視法律與秩序的政黨」，擁有眾多年長的女性支持者，因此她似乎刻意避開推動女性社會參與這類議題。 ─有觀點指出，柴契爾夫人修正了英國「戰後共識」的路線。若套用在日本政治上，高市首相挑戰的目標會是什麼？ 我想高市首相的情況，最重要的首推安全保障吧！這包括國防預算的增加，或是放寬武器出口限制等；雖然目前不確定她是否會著手推動修憲，但如果說她打算挑戰日本的戰後政治體制，比起經濟，重心應該是在那方面（安保）吧。