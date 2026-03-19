眾議院選舉大勝後的高市外交：以「特殊的位置」為槓桿，優先強化日美關係

眾議院選舉大勝後的高市外交：以「特殊的位置」為槓桿，優先強化日美關係政治外交
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安全保障政策迎來重大變化
2026年2月的眾議院選舉中，高市早苗首相率領的自民黨與日本維新會共取得465席中的352席，取得壓倒性勝利。自民黨的席次較選前大幅增加，高市首相將此次選舉定位為「首相選擇選舉」，實際上也發揮了信任投票的效果。
究竟，獲得如此龐大席次支持的高市首相，接下來將採取什麼行動？儘管在參議院仍屬少數執政，但在眾議院卻擁有遠超過三分之二的多數，即使法案在參議院遭否決，也能再次表決通過。英國雜誌《經濟學人》評高市首相為「最具權勢的領導人」，顯示其穩固的國內政治基礎已受到國際矚目。
高市政權下的安全保障政策方面，除了先前已有部分媒體報導的防衛裝備出口管制放寬外，修訂「國家安全保障三文件」以及修改《經濟安全保障推進法》的準備工作也正在加速進行，並將進一步增加防衛預算納入考量。外國人政策方面，政府也已成立專家研討會，討論修訂外國人取得土地等相關規範，預計在夏季前得出具體結論。2026年無疑將成為日本安全保障政策出現重大變化的一年。
在美國眼中取得有利地位的日本
3月19日舉行的日美領袖會談中，川普總統很可能會給予已鞏固國內政權基礎的高市首相正面評價。另一方面，川普政府將在秋季面臨期中選舉，但在內政方面其實已逐漸顯露出施政瓶頸。在移民對策與抑制通膨措施備受批評的情況下，川普正試圖透過外交尋求出路。然而，美國最高法院判定根據《國家緊急經濟權力法》（IEEPA）採取的關稅措施違法，對一向將關稅視為重要工具的川普外交形成了很大的制約。在這樣的局勢之下，日本應採取何種立場？
在部分國際社會以及日本國內也有人認為應像加拿大總理卡尼在今年2月達沃斯論壇上發表的演說，表達對美國的強烈批判，並高聲疾呼對國際秩序的問題意識。然而，這種立場究竟能在多大程度上符合日本的利益，有必要停下腳步審慎思考。實際上，川普政府與美國保守派中，對於歐洲各國接連採取親中立場並批判美國外交一事，警戒感正逐漸升高。據報導，卡尼總理在1月訪問中國並推動加強雙邊關係後，隨即於達沃斯論壇發表演說。
在這樣的情勢之下，日本的相對地位正顯著提升。換言之，日本不僅率先完成與美國的關稅談判並同意投資協定，也已公布投資的第一階段計畫。此外，高市首相在對中國問題上也不避諱採取強硬立場。與部分歐洲盟國不同，日本在對美談判、投資以及對中政策上展現出一致的態度，獲得川普政府與美國保守派的好感，進而取得某種特殊的地位，這一點值得關注。
從這樣的角度來看，為了當前妥善經營日美關係，此次日美領袖會談中，能在投資等經濟層面以及安全保障層面上進一步推進多少具體議題，將是關鍵。善用日本目前所取得的優勢地位，方能符合國家利益。當然，也必須注意避免對美投資本身造成過度的政府財政負擔，但不可否認的是，投資確實能為民間企業拓展進入美國市場的機會。雖然也有聲音主張重新審視日美去年承諾的5500億美元戰略投資倡議，但此事不應倉促提出。
避免將惡化的日中關係固定化
與此同時，目前看來日中關係在短期內仍難以改善。中國在2月下旬剛宣布，將對日本企業實施新的軍民兩用產品出口管制。然而，也不容忽視的是，高市政權強大的政治基礎與穩固的日美關係，或許有助於推動日中關係出現變化。短期內，中方很可能會一邊觀察高市首相在歷史認識等議題上的立場，一邊採取審慎應對，至少持續至11月的APEC峰會，日本正逐步鞏固自身的談判基礎，也是不爭的事實。
從中期視角來看，日本不應採取會使已經惡化的日中關係被固定在當前狀態的做法。有必要確認日本是否仍然沿襲過去支撐日中關係的「四個基本文件」所體現的精神。同時，堅持「對話的大門始終敞開」的立場也十分重要。然而，在日中關係上採取超出此範圍的措施既沒有必要，也很難想像高市政權會這樣做。
深化「印太」戰略，從強化東協外交開始
韓國的李在明政權與高市首相已建立良好的關係。據稱將於3月舉行的日韓領袖「穿梭外交」，也可望進一步鞏固兩位領袖之間的信任關係。為了推動日韓關係向前發展，關鍵在於採取「雙軌並行」的策略，將歷史問題與領土問題等兩國立場分歧深刻的議題，與能進行務實合作的領域區分開來。
有必要以未來導向的思維，逐步將具體的合作課題落實為實際行動。日韓合作不應僅止於日美韓架構下的安全保障合作，在經濟與科技領域深化合作也將變得愈發重要。日韓兩國政府有必要仿效其他同盟國之間的合作模式，在經濟安全保障與科學技術領域提出具體合作計畫，並明確展現推動相關合作的意願。
高市政權也肩負著深化與印太區域多國合作的責任。目前許多國家正逐漸調整對中國的立場，轉為更加務實。在這樣的情勢下，如何將「自由開放的印太」推向下一個階段，將是一項重要課題。2月第二次高市政權在施政方針演說中提出「讓印太區域更強大、更繁榮」的願景，若借鑒第二次安倍政權的先例，首要之務在於強化對東協的外交。有必要將先進技術合作、經濟安全保障以及安全保障能力強化等構想，落實為具體政策。當然，強化與澳洲、印度、台灣及大洋洲各國的關係方面，也需要展現比以往更積極的作為。
從整體國際局勢來看，既有的規則與規範正大幅動搖，對國際秩序前景的不安也持續擴大。在這樣的情勢下，如何建構新的規則將成為一項重要課題。日本應善加利用CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）及其他機制，展現為國際秩序規則形成作出貢獻的姿態。
然而必須再次強調的是，對高市政權而言，最大的外交課題終究仍在於如何經營對美關係。為了扭轉在期中選舉中的不利局面，川普政府的行動可能會變得更加不可預測，甚至持續採取與法律規範或歐洲盟國利益不一致的做法。面對這樣的川普政府，日本究竟應如何與之相處，不僅需要考量道義，也必須立足於國家利益作出重大判斷。
展現基於自身判斷強化防衛能力的決心
高市首相在施政方針演說中宣示，日本將成為印太區域「閃耀的燈塔」。作為一項願景，這具有極其重要的意義。除此之外，日本不僅需要進一步鞏固良好的日美關係，從雙邊層面經營與川普政府的關係，更應透過外交努力，盡可能將美國重新拉回國際舞台。
日美領袖會談將於3月19日舉行，筆者建議高市首相可趁此機會在美國首都華盛頓發表一場演說。在這場演說中，與美方共有當前世界所面臨的安全保障危機意識的基礎上，高市首相更應以堅定而具體的方式，表明日本願與美國共同承擔重大責任的決心。
日本應明確表達，將基於自身判斷強化防衛努力的決心。此外，不僅限於投資，為了克服對中國依賴程度較高的戰略物資脆弱性，也有必要明確展現與美方共同應對的意願。日本也應清楚表明，日本追求的並非只是依賴美國、或單方面從美國獲取利益的關係，而是各自擁有願景、能在國際舞台上對等往來的夥伴。
壓倒性的多數席次為高市政權帶來了更大的行動空間，但同時也伴隨著重大的責任。以務實經營對美關係為軸心，管控與中國之間的緊張局勢，深化與韓國、澳洲等志同道合國家的合作，並參與印太區域乃至全球秩序的建構，將是日本外交應走的道路。正因處於國際秩序劇烈動盪的時代，日本更需要一種不空談理念、只看成果的「冷徹而現實的外交」，也就是以和平與繁榮的實現，作為衡量外交成敗的準則。
標題圖片：日本首相高市早苗（右中）與美國總統川普（左中）搭乘總統專用直升機「海軍一號」（後方）抵達停泊於美國海軍橫須賀基地的核動力航空母艦「喬治・華盛頓號」，2025年2月28日，神奈川縣橫須賀市（時事）