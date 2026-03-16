日本風潮（Boom）與日式主義（Japonisme）的區別

「新日本主義」（Neo Japonisme）一詞正廣為流傳，係指日本動畫與漫畫在海外大受歡迎，進而掀起「日本風潮」的現象。不過，嚴格說來它是一種「誤用」，以下邀請熟悉西洋近代美術史的前國立西洋美術館長馬渕明子來為我們說明。

日本開國後的文物刺激了西歐文化 世界藝術史對「日本主義（Japonisme）」一詞有明確概念，係指19世紀後半至20世紀初期，西歐世界受到日本文化、藝術風格等刺激，從而啟發並誕生一種嶄新的文化現象。 例如繪畫方面，可以看到像文森・梵谷（Vincent Van Gogh）作品中那種均勻且鮮明的色調運用、以及於畫框中局部特寫自然景物等構圖技巧。起初，此概念主要運用在美術領域，後來逐漸擴展至文學、音樂、戲劇、時尚、建築等範疇，如今已普遍存在於各種文化現象。那麼，為什麼是這段期間呢？ 原因之一是日本在全球的知名度開始迅速攀升。經過長達250年的鎖國時期後，日本在1854年迫於西歐列強外交壓力下開國，也或者是由於1858年與各國締結「修好通商條約」後，日本文物在萬國博覽會等場合廣受歡迎，掀起一股日本風潮，也為日本主義的誕生帶來重大影響。於各種層面，皆呈現出與西歐世界不同的價值觀。 另一個原因是，自文藝復興以來，西歐世界一直秉持的基督教價值觀、及以此價值觀為基礎所理解與呈現世界的形式，逐漸和近代價值觀產生衝突，這種違和感促使人們開始尋求新的思考及表現方式。 以下例子可說明此點。例如18世紀時，中國文物流入西歐世界，曾掀起一股「中國風情（Chinoiserie）」的中國美術品熱潮，但那僅止於局部吸收和模仿，並未全面汲取其世界觀並啟發改變。同樣地，19世紀初期，西歐對中東世界充滿興趣，「東方主義（Orientalisme）」風潮崛起，然而最終也未能撼動西方固有價值觀。換句話說，即使新文化帶來流行，但若缺乏運用該文化進行自我改革的意識，最終也只會停留在追求單純的「異國流行風潮」而已。

上圖為梵谷《落葉（Falling Leaves）》（1888年，現存於荷蘭庫勒慕勒美術館 Kröller Müller Museum），其構圖刻意排除天空，在畫面前景配置一整排白楊樹。這種利用樹幹筆直線條來處理林蔭道的方式，是浮世繪師歌川廣重擅長的技法，從下圖的《義經一代圖會》（1834至1835年，出處為Colbase）可見相似構圖（引用自《日本主義——幻想的日本》（筑摩學藝文庫）

「讓日本年輕人找回自信」的演講邀請 2018年，以巴黎為核心據點，大規模舉辦了介紹日本文化的活動「日本主義2018」。在日本政府主導的企劃中，從江戶中期繪師伊藤若冲、日本美術的琳派、明治時期的舶來品，到漫畫、書法、當代藝術等，展示了各種日本文化，但這並非「日本主義」，根本上完全不同。因為這些創作乃源自日本文化，與法國人、西歐人毫無關聯，因此並非外國藝術家受日本影饗所創作之「日本主義」。 為何不繼續使用過去頻繁出現在政府宣傳活動的「酷日本（Cool Japan）」，而選擇「日本主義」這個名稱，至今仍是個謎。或許主辦單位誤以為19世紀的日本風潮是由日本所引領的，又或者其實他們希望正是如此？還是單純只是想要選一個很厲害的名稱而已？ 然而，在這項企劃執行前，曾有一位參與此事的知名演員打電話邀請我演講，主題是「希望透過討論日本主義，讓對日本失去信心的年輕人找回自信心」。的確， 當討論到日本主義時，常會出現「日本值得驕傲」、「真開心日本獲得好評價」這類直率卻誤解重點的反應，必須對民眾加以說明並修正觀念，這件事往往不容易。 再次強調，並非由於日本文化本身多麼優秀，才產生這樣的現象，而是因為它對西方人來說，是個絕佳的自我改革契機。日本主義終究是西方人的行為，剛好當時有大量日本物品進入西方世界，但並非明治政府主導，亦非刻意為之。 當時的政府竭盡全力導入歐美文化，做夢也未曾想過自身文化竟然擁有改變西方的力量。日本透過萬國博覽會等活動送往海外的物品，在早已見識過江戶時代美術品精緻度的歐美人眼中，顯得廉價且毫無吸引力，最後因判斷失準，一無所成。而為了推動輸出業務而設立的半官方半民間企業的「起立工商會社」最終也草草結束。

「2033年文化產業規模達20兆日圓」 進入21世紀後，歐美掀起了日本動畫、漫畫、時尚、音樂等次文化流行風潮。透過大量作品的輸出，對日本增加外匯收入極有幫助。政府為「Cool Japan」政策訂立目標，預定在2033年前將日本文化產業的海外市場規模擴大至20兆日圓。 然而，即使日本的次文化為大眾所接納，但仍無法與19世紀掀起的日本主義熱潮、由西歐人創造出各種劃時代文化並駕齊驅。這或許可視為「第二次日本熱潮」，這波熱潮仍建立在歐美人已然熟悉並持續消費的文化上，並未出現嶄新的文化現象。不過，似乎有些人將這股風潮稱為「新日本主義」。 「日本主義」一詞為法國評論家Philippe Burty於1872年所創造，當時他僅單純想表達「日本熱」的意思。一開始只是有人純粹收藏與欣賞日本藝術品，後來有藝術家開始模仿其造型及部分圖樣，之後甚至有人理解設計原理後進行創作，這些不同層次的展現，當時皆稱為「日本主義」。 最後，有越來越多以法國為主的印象派和後印象派研究中，指出藝術家們如何吸收日本的設計理念並融入自身藝術創作，因此，日本主義（Japonisme）一詞便被定義為西歐藝術家受日本影響下的創作活動。 換言之，日本主義並非由日本主導，而是西歐藝術家自行吸收日本作品精華，並活用於自身創作中。由於此現象多以法國為主，自然採用了法語表記。雖然有Japanism、Japonism、Japonismus等英語德語不同的表記方式，但非法語圈的研究者也漸漸採用Japonisme，如今法語表記已成共識。