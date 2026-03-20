「想看大谷請付費」——Netflix獨家轉播WBC的衝擊：運動轉播權究竟屬於誰？

3月5日揭幕的國際棒球對抗賽「世界棒球經典賽」（WBC），由效力於道奇隊的大谷翔平等大聯盟球星領軍的日本代表隊備受矚目。然而，本屆賽事將不再於無線電視免費播出。在轉播費用屢創新高之際，取得獨家直播權的是美國影音串流龍頭Netflix。攸關運動普及推廣的運動轉播「公共性」議題，預料將在日本引發一場激烈的論辯。

轉播費用暴漲，無線電視無法播出 2025年12月，日本民間放送聯盟（民放聯）會長早河洋在記者會上，針對國際運動賽事的轉播問題坦言：「現實情況是要由無線電視轉播，一年要比一年更困難了。為了運動推廣的賽事轉播固然重要，卻也不可能將經營損益拋諸腦後。」 根據報導，本屆WBC日本轉播費已飆漲至150億日圓。相較於日本奪冠的2006年賽事10億日圓，以及上一屆2023年的30億日圓（均為推估值），短短3年間便暴漲至5倍之多，堪稱異常的漲幅。 上屆賽事由美國Amazon的Prime Video負責網路直播，但並非獨家播出，朝日電視系列頻道與TBS電視台體系亦同步在無線電視免費轉播。「日本武士隊」（譯註：侍JAPAN。原文為「侍ジャパン」，日本代表隊正式隊名）在大谷翔平投打二刀流的驚人表現帶領下，第三度榮登世界冠軍寶座。由朝日電視台體系轉播的日美決賽，甚至創下平均家庭收視率高達42.4%（關東地區，Video Research調查）的驚人紀錄。 過去負責轉播權等市場行銷事宜的日本交涉窗口，一直是讀賣新聞社。然而此次談判卻繞過了讀賣，由Netflix直接與主辦方斡旋協商，最終取得了轉播權。

民眾在東京千代田區家電量販店觀看2006年WBC決賽轉播，2006年3月21日（時事）

日本電視台淪為製作承包商 WBC的主辦單位為美國職棒大聯盟（MLB）與球員工會共同設立的「WBCI」（World Baseball Classic Inc.，世界棒球經典賽有限公司）。換言之，不同於國際運動組織主辦的其他競技賽事，WBC實質上隸屬於美國職棒大聯盟管轄。面對美國龐大的商業利益，日本各大電視台甚至連競標資格都無法取得。 在美國國內，福斯電視網（FOX）延續上屆取得了獨家轉播權。在有線電視普及的美國，多數家庭早已簽訂包含福斯在內的多頻道付費套餐。網路付費直播亦持續擴張，日本似乎也難逃這股趨勢的影響。 日本野球機構（NPB）會長榊原定征2025年9月在與12球團的業主會議後指出：「如何確保廣大球迷能夠自由收看，是日本棒球極為重要的課題」，並強調必須探討無線電視並行播出的可能性。 然而，無線電視轉播終究未能實現。開幕前，日本武士隊的強化熱身賽（對戰中日、歐力士、阪神3隊），雖透過TBS與朝日電視台系列頻道播出，但正式賽事方面，日本電視台僅與Netflix簽下賽事影像製作以及開幕特輯節目的合約。日本電視台僅以負責炒熱大會氣氛的「宣傳夥伴」身分參與其中。自1953年開台以來，以巨人隊比賽為核心、70多年來一肩扛起職棒轉播重任的日本電視台，如今竟不得不屈於美國網路媒體旗下，淪為承包製作的角色。 日本電視台社長福田博之在例行記者會上說道：「或許外界看來有如承包，但既然負責製作的是舉國矚目的棒球賽事，那麼就是值得高度自豪並全力以赴的工作。」Netflix目前在日本尚無獨立製播運動賽事的專業能力。正因如此，負責影像製作的重任依然非電視台莫屬，這或許也是身為電視台的自負吧。 今後，由傳統電視台製作影像、再賣給網路媒體播出的時代，或許即將到來。日本電視台此次的應對策略，讓人隱約感受到了如此時代的預兆。

上屆決賽擊敗美國後，日本代表隊球員紛紛湧向大谷翔平（背號16號），2023年3月21日，美國邁阿密（時事）

日本帳號突破千萬大關 Netflix在日本開展服務，2025年迎來了10週年，以國內外電影及影集為主廣受歡迎，原創作品亦不斷推陳出新。無論是電視機、智慧型手機、平板電腦或個人電腦，隨時隨地皆可收看的便利性，正是其最大特點。 想要觀看本屆WBC，必須訂閱以下方案之一：「包含廣告的標準方案，每月890日圓」、「標準方案，每月1590日圓」，或高畫質的「高級方案，每月2290日圓」（3月18日前享有每月498至1145日圓的新用戶優惠）。雖然日本放送（Nippon Broadcasting）將提供免費廣播直播，但當然這僅限於聲音而已。 一般認為，Netflix的日本帳號數量在2024年上半年已突破千萬戶。但根據日本總務省去年統計，日本全國共有6128萬7994戶家庭。Netflix訂戶數量雖然持續成長，卻仍無法覆蓋全體家庭。此屆WBC的觀賽情形，恐怕難以重現上屆舉國沸騰之盛況。 足球界對未來深感憂慮 足球界對於上述情勢早已憂心忡忡。問題的導火線可回溯至2022年卡達世界盃亞洲區最終資格賽。當時掌握亞洲區所有資格賽轉播權的，是運動專業影音平台DAZN。 日本代表隊的主場賽事，無線電視台同樣握有轉播權，但客場賽事的轉播版權卻由DAZN獨家壟斷。結果，決定日本代表隊晉級會內賽的關鍵戰役對上澳洲，而此役恰好在客場舉行，導致只有DAZN的付費訂戶才能收看。時任日本足球協會會長田嶋幸三當時表示：「我甚至想過自掏腰包，設法在無線電視上播出比賽」，但終究未能實現。此後，田嶋更以英國明令禁止對奧運、世界盃等廣受國民關注的賽事實施付費獨家轉播為例，呼籲「國家層面也必須有所作為」，強調立法規範之必要性。 在英國，大多數國民關注的賽事因為具有高度公共性，皆由廣播法規指定為「特定活動」，依法有義務在免費頻道上播出。英國此制度的根本理念在於「普及近用權」（Universal Access Rights），認定無論是誰皆享有獲取資訊的基本人權。而是否為特定活動的認定標準，就在於賽事是否具備公共性。 2026年6月將由美國、加拿大、墨西哥3國聯合舉辦的世界盃足球賽，日本的轉播費亦飆升至估計300至350億日圓（上屆推估為180億日圓），由DAZN取得全部賽事的轉播權。但經過協商後，NHK、日本電視台、富士電視台亦獲得了包含日本代表隊在內等廣受矚目賽事的無線電視轉播權。日本關於「普及近用權」的論辯雖然尚未明朗，但電視台此次算是勉強守住了底線。