美國對伊朗的「斬首行動」：高市首相訪美將釋放何種訊號

美國於2月底與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事攻擊，擊斃最高領袖哈米尼等人。中東局勢一舉緊張化，也成為擾動國際經濟的不確定因素。然而，預定於3月下旬訪美的高市早苗首相，仍持續避免對此次攻擊發表評論。

長期支援「抵抗軸心」勢力的伊朗 不過，伊朗方面也並非毫無可責之處。自2003年核開發疑慮爆發以來，伊朗不僅妨礙國際原子能總署（IAEA）的查驗，更將鈾濃縮濃度提高至超出必要的程度。儘管最高領袖哈米尼宣稱「不尋求核武器」，但面對要求徹底釐清疑慮的國際社會，伊朗始終未展現誠意回應。 此外，據稱伊朗長年透過直接隸屬於最高領袖哈米尼的精銳軍事組織「伊斯蘭革命衛隊」（約20萬人），向巴勒斯坦加薩地區的「哈瑪斯」、黎巴嫩的「真主黨」以及葉門的「胡塞」武裝組織等反以色列勢力提供軍事與財政支援，長期支援所謂的「抵抗軸心」。 川普自第一任期以來便一直將伊朗視為「中東問題的根源」，2018年退出伊朗核協議並啟動美國的單邊制裁，同時要求伊朗停止發展導彈並停止支援「抵抗軸心」。去年爆發的「12日戰爭」，正是在這一政策脈絡下延伸出的衝突。英、法、德三國領袖之所以譴責伊朗的報復攻擊為「無差別且過當」，並要求立即停止，也是因為普遍認為伊朗長年以來的相關行動一直在動搖中東地區的穩定。