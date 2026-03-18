美國對伊朗的「斬首行動」：高市首相訪美將釋放何種訊號

美國對伊朗的「斬首行動」：高市首相訪美將釋放何種訊號政治外交 國際
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繼對委內瑞拉攻擊之後的秩序破壞
這場攻擊由川普總統親自決定並下令，在既沒有聯合國安理會決議、也未經美國國會批准的情況下實施。這是繼1月對委內瑞拉攻擊之後，又一次單方面的「動用武力」，也再次踐踏了以國際法為基礎的世界秩序。更何況，此次行動是動用軍事力量，一舉清除一個主權國家領導層的「斬首行動」，即便該政權被批評為獨裁。不得不說，川普外交的失控已經到了極點。
去年6月，美國與以色列對伊朗核設施發動空襲（為期12天的戰爭）時，伊朗沒有展開大規模報復，但這一次因事關國家存亡，已宣示將進行全面報復。包括沙烏地阿拉伯在內的波斯灣沿岸親美阿拉伯國家，其境內美軍基地等設施已開始遭到無差別攻擊，而全球約兩成原油出口油輪必經的荷姆茲海峽，也形同封鎖。
川普呼籲伊朗人民起義，推翻現政權。對此，國防部長赫格塞斯則予以否認，表示這「並非為了政權更替而發動的戰爭」，解釋行動目的是「消除核武威脅」。然而，若去年空襲「已完全摧毀核設施」（川普稱）一事屬實，理應不存在迫在眉睫的威脅。究竟為何在此刻採取「斬首行動」？其理由與目的，至今仍難言已被充分說明。
據美國媒體報導，2月底於日內瓦舉行的高層會談中，美方曾提出最終方案，表示可無償提供僅限和平用途的核燃料，但遭伊朗方面拒絕，使得川普決定發動攻擊(*1)。對於這場未與盟國事先協商便展開的軍事行動，北大西洋公約組織（NATO）內部的立場也未必一致。英國首相斯塔默於2日表示「若要英國採取行動，必須具備法律依據並經過周密規畫」，表明不會參與作戰，使美英關係出現裂痕(*2)。
(*1) ^ “How Trump Decided to Go to War With Iran” NYT, Mar. 3, 2026.
(*2) ^ “UK’s Starmer breaks with Trump on Iran” By Sam Blewett, Politico, March 2, 2026 6:42 pm CET
長期支援「抵抗軸心」勢力的伊朗
不過，伊朗方面也並非毫無可責之處。自2003年核開發疑慮爆發以來，伊朗不僅妨礙國際原子能總署（IAEA）的查驗，更將鈾濃縮濃度提高至超出必要的程度。儘管最高領袖哈米尼宣稱「不尋求核武器」，但面對要求徹底釐清疑慮的國際社會，伊朗始終未展現誠意回應。
此外，據稱伊朗長年透過直接隸屬於最高領袖哈米尼的精銳軍事組織「伊斯蘭革命衛隊」（約20萬人），向巴勒斯坦加薩地區的「哈瑪斯」、黎巴嫩的「真主黨」以及葉門的「胡塞」武裝組織等反以色列勢力提供軍事與財政支援，長期支援所謂的「抵抗軸心」。
川普自第一任期以來便一直將伊朗視為「中東問題的根源」，2018年退出伊朗核協議並啟動美國的單邊制裁，同時要求伊朗停止發展導彈並停止支援「抵抗軸心」。去年爆發的「12日戰爭」，正是在這一政策脈絡下延伸出的衝突。英、法、德三國領袖之所以譴責伊朗的報復攻擊為「無差別且過當」，並要求立即停止，也是因為普遍認為伊朗長年以來的相關行動一直在動搖中東地區的穩定。
日美領袖會談上，日本立場面臨考驗
隨著中東局勢愈發混亂，日本的應對也面臨考驗。對日本而言，美國固然是唯一的同盟國，但同時，中東的穩定在經濟與安全保障兩方面也至關重要。日本進口的原油中有九成以上、液化天然氣（LNG）中有一成以上依賴中東，荷姆茲海峽正是能源供應的生命線。
日本在1979年伊朗革命前便與伊朗建立傳統友好關係，即便在美伊斷交後仍維持協調關係。2019年6月，在川普政府退出核協議、兩國緊張升高之際，時任首相安倍晉三曾訪問伊朗並與最高領袖哈米尼會談，勸說伊朗透過釐清核疑慮，在中東穩定上發揮建設性角色。雖然最終未能促成美伊關係的改善，但在中東地區，日本既沒有殖民時代的歷史包袱，也不存在宗教對立，這可以說是日本外交的一大優勢。
對於伊朗，高市首相在3月2日的眾議院預算委員會質詢中表示，不允許發展核武器是日本一貫的立場。在要求伊朗停止攻擊周邊國家等破壞區域穩定的行為之餘，也強烈呼籲「透過外交途徑解決問題」。
對日本而言，尤其令人擔憂的是，若美國在中東的軍事介入長期化，日美同盟在台灣等印太地區所具有的嚇阻力，恐有下降之虞。19日高市首相將在華盛頓與川普舉行會談，她將如何傳達日本立場，對日本外交而言極為重要。此外，高市也預計在4月前後於日本接待今年的七大工業國集團（G7）輪值主席國法國總統馬克宏，以及加拿大總理卡尼並舉行會談。日本需要從更宏觀的視角出發，努力說服川普。
標題圖片：美國總統川普（左）與國務卿盧比歐（中）、白宮幕僚長蘇西・懷爾斯（右）等幕僚監控美國與以色列對伊朗發動的空襲行動「史詩之怒」，2026年2月28日，佛羅里達州棕櫚灘，照片由美國白宮提供（AFP／時事）