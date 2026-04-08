第二次川普政權的國家防衛戰略與印太地區：與「三種面貌」的美國打交道

第二次川普政權的國家防衛戰略與印太地區：與「三種面貌」的美國打交道政治外交 國際
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最優先考量為「西半球」與「印度洋」
──川普政府在戰略文件中提出將「西半球」與「印太地區」列為優先區域，日本對此應如何評價？
在本次的《國家防衛戰略》（NDS）中，提出將「西半球」與「印太地區」列為優先，相對降低「歐洲」「中東」與「朝鮮半島」優先性的方針。從美國的戰略布局來看，印太地區重要性的提升，對日本而言並非不利。
首先，本次戰略明確將印太地區視為全球經濟成長的核心，並指出該地區的和平與繁榮與美國自身的和平與繁榮密切相連，這一點至關重要。美國在此區域擁有重大利益，且展現出將以自身力量加以捍衛的戰略意志，使其對印太地區持續投入的承諾，以及防衛盟友與夥伴的承諾，更具可信度。
其次，川普政府提出沿著第一島鏈建立「拒止性嚇阻」的方針，對日本而言應予歡迎。這代表美國將帶頭維護現狀，不允許中國取得區域霸權。這一點與該戰略文件中對歐洲的定位形成鮮明對比。美國未來對東南亞的參與程度仍不明朗，但日本有必要與澳洲合作，積極將美國拉進其中。
第三，聯邦參眾議院通過的2026年「國防授權法案」（即國防預算）中，與印太地區相關的條款同樣值得關注。這些項目的目的在於強化印太司令部（INDOPACOM）的戰力部署、作戰能力、訓練與演習，並加強對臺灣的支援，以及深化與區域盟友、夥伴之間的安保防衛合作，整體而言是相當令人振奮的內容。
日美雙方已就「遏止以武力改變現狀，並防止任何國家在區域內取得霸權」這一戰略目標形成共識，這一點令人樂見。日本正持續強化防衛能力，印太司令部（INDOPACOM）也在提升即時應對體系並深化合作。日美雙方也正著手推動防衛產業的活化與共同生產等合作，儘管過程中勢必面臨諸多挑戰，但所需努力的方向已相當明確。
搖擺不定的川普外交
──川普總統的不確定性正引發各地不安，主要的隱憂在哪裡？
儘管戰略文件已明確標示各區域的優先順序與介入程度，川普政府此次仍決定對伊朗發動充滿風險與不確定性的攻擊。這將對美國未來在印太地區的參與產生多大影響，難以預測，若政權高層的關注與美軍資源因此大幅被分散，勢必會引發新的憂慮。
此外，在嚇阻行動中，「意志」這項要素仍存在政治上的不確定性。這是因為萬一發生臺海危機，無法確定川普總統將如何回應。為了發揮具備可信度的嚇阻力，必須讓對手確信「一旦有國家試圖以武力改變現狀，美國絕對會介入並捍衛現狀」。然而，無論總統由誰擔任，這都是一項門檻極高的課題。
無論如何，像日本、臺灣、菲律賓這類前線國家與地區，以及美國，都必須推動相關措施，以防止透過閃電戰改變現狀並迅速將其化為既定事實，同時，也需預作準備，因應衝突可能長期化的情境，強化持續作戰的能力與意志，提升維持現狀的防衛能力。這正是日本政府目前致力解決的課題，預計將在新的「安保三文書」中提出各項具體措施。然而，若要讓「拒止性嚇阻」發揮實效，不僅是日本，美國及其盟友與夥伴也必須共同推進。
同盟國的篩選與負擔分擔的再定義
──川普政府看似在「篩選」同盟國，我們該如何看待其對盟友提出的負擔分擔要求？
川普政府正以「新的國際標準」為由，要求同盟國將防衛支出提高至國內生產總值（GDP）的5%。這並非單純主張「既然過去一直搭便車，現在就該多負擔一點」。在2025年12月公布的《國家安全戰略》（NSS）第12頁中，有一個小標題為「負擔分擔與負擔轉嫁（burden-sharing and burden-shifting）」，顯示川普政府內部其實設想了兩種不同的負擔分擔方式。
所謂「負擔轉嫁」，可以理解為川普政府要求其認為具備嚇阻能力的同盟國，優先承擔常規嚇阻的第一線責任。具體而言，其假設歐洲具備足以嚇阻俄羅斯的能力，而韓國也具備嚇阻北韓的能力。
「負擔分擔」是指美國持續於嚇阻體系中扮演主導角色的同時，要求同盟國與夥伴在常規嚇阻上承擔較以往更大的責任。現任國防部次官柯伯吉在入閣前曾指出：「唯有同盟國擁有能讓美國以可承受成本範圍內進行防衛的戰力，美國的防衛承諾才具備可信度。」這番話確實切中要害。對同盟國提出負擔分擔的要求，背後具有明確的戰略意涵。對日本而言，強化防衛能力不僅有助於提升美國防衛承諾的可信度，等同進一步強化自身的安全保障。這一點應被廣泛理解。
令人憂慮的「經濟與安全保障交易」
──川普總統此行訪中，究竟想達成什麼目標？
去年，川普總統試圖以關稅作為「鞭子」對中國施壓，迫使其讓步，卻遭到中國以稀土出口限制與報復性關稅這兩記「鞭子」反擊。如今，在「鞭子」難以奏效的情況下，考量到美中雙方都不希望經濟進一步惡化，不排除雙方改以交換「甜頭」來進行交易的可能性。
在訪中期間，川普總統可能會在大豆、航空與能源等領域達成高額商業協議，並就加強查緝芬太尼原料等問題爭取中方的承諾。目前有關中國加大對美投資的可能性廣受討論，但是否能真正落實，仍有待觀察。
另一方面，隨著川普總統訪中在即，華府內部也傳出憂慮，認為在美中談判過程中，與臺灣相關的利益可能會被納入交易籌碼。不僅是此次訪中，未來三年間圍繞臺灣的美中關係將如何發展，仍不容樂觀。
然而，要說川普總統會「拋棄臺灣」，目前看來難以想像。可以推測，川普總統將印太地區視為為美國帶來經濟利益的重要區域，認為必須與中國展開競爭，以防止其主導區域秩序。在這樣的認知下，將臺灣作為籌碼出賣的情況，基本上不太可能發生。
另一方面，也有推測認為，川普政府可能會以中國提供的經濟利益為交換條件，同意延後對臺軍售。若對臺軍售出現延宕，恐將對臺灣朝野在國防預算方面的政治運作帶來負面影響。若真的出現以經濟利益換取讓渡安全保障利益的交易，勢必會在美國的同盟國與夥伴之間引發強烈不安。
臺灣面臨的困境在於，無法與美國開展直接的「元首外交」。一旦自身的重大利益在未經參與的情況下被犧牲，臺灣內部的「疑美論」勢必進一步升高。這將對美國的可信度以及東亞安全保障環境，引發極為深刻的憂慮。
有利於中國的格局
──川普外交正如何改變國際政治的格局？
當前大國之間的格局，或許正為中國創造出相對有利的情勢。美歐關係已出現嚴重裂痕，對歐洲而言，勢必希望避免同時與美、中、俄三方陷入對立與緊張。若川普總統每逢不滿便反覆採取任意加徵關稅的作法，歐洲各國也不排除會效法加拿大，在經濟上推進「對美去風險化」，並在非敏感領域逐步擴大與中國的經濟往來的可能性。
此外，川普總統為了因應即將到來的期中選舉，可能有意在4月訪中期間敲定多項商業交易，作為政績加以宣傳。屆時，也可能再次提及「G2（美中兩大國）」的說法。另一方面，據報導川普政府正考慮擴大與俄羅斯的經濟合作。若此一方向成真，烏克蘭停火將更加遙不可及。一旦戰事長期化，俄羅斯對中國的依賴也勢必持續。
換言之，從中國的角度來看，歐洲、美國與俄羅斯似乎都在尋求與中國加強經濟往來。若習近平主席認為，在不損害與主要國家經濟關係的情況下，仍可對臺灣、菲律賓與日本施加壓力，那麼透過外交手段打開日中關係僵局的空間將隨之縮小。
對日本而言，重要的是，不宜因他國政策對自身不利，就向會公然施加壓力的對象屈服，應堅定維持對自身安全保障所需的政策與立場。若在此屈服於壓力，將招致區域霸權的實現。在此情勢下，有必要持續推進日本防衛能力的強化、日美同盟的強化，以及與其他志同道合國家與友好國家的合作關係。
作為「戰略資產」的同盟國
──川普政府如何看待同盟國？
川普總統對於何謂「良好同盟國」，似乎抱持著與歷屆政府不同的理解。可以看出，他正以一套「新的衡量標準」在「評定」同盟國。對他而言，理想的同盟國包括：（1）是否能帶來較大的經濟利益——亦即是否透過進口美國產品促進貿易失衡的改善，是否對美投資以促進美國產業發展與就業創造，以及是否配合對中技術管制，對與中國的技術競爭有所貢獻；（2）是否具備較低的安全保障風險——亦即是否提升自身防衛能力與防衛支出以防止衝突，是否採購美國製防衛裝備以促進其國防產業基礎的擴充，以及是否透過負擔駐軍經費（同盟強韌化預算），提供與美國付出的安全保護相應的回報。
透過川普總統、MAGA支持者、共和黨支持者以及美國社會整體，形塑「對美國而言，日本是不可或缺的存在」這一認知，將有助於建立能夠承受美中關係變動的堅韌日美關係。在現實且直接的利害關係之下，日美雙方能否各自從同盟關係中找到利益，正受到考驗。此外，從這樣的觀點來看，日本對美投資應以經濟安全保障下的事業形成為目的，不僅促進產業發展，也應作為一項政策工具加以運用，透過創造就業，在美國各地培養親日情感。
面對「灰色」的美國
──面對如此引發爭議的美國，今後應如何與之相處？
當前的美國呈現出「三種面貌」。其一，在委內瑞拉等西半球議題上以帝國式姿態行事的「不正當的美國」（中山俊宏的說法）；其二，在中東等域外地區分散戰略關注與資源、在政策不穩定的情況下推進的「注意力分散的美國」；其三，則是對日本而言，在對中嚇阻上不可或缺，在經濟上亦具重要性的「儘管如此仍然必要的美國」。
對日本而言，無論在安全保障或經濟領域，美國毫無疑問都是必須維持並強化關係的對象。不應只針對其三種面貌中的其中一項作出反應，而應時刻將其具有三種面貌這一點銘記在心，並以宏觀視角與美國互動。這並不意味著日本將一味傾向美國，也不代表放棄追求以法治為基礎的自由開放國際秩序。必需有所認知，當前的外交已進入一個需要以冷靜且理性態度判斷實際利益的時代。
採訪：nippon.com編輯部 石井雅仁
標題圖片：美國總統川普在記者會上談及對伊朗的軍事行動，2026年3月9日，佛羅里達州多拉爾（AFP／時事）