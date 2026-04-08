第二次川普政權的國家防衛戰略與印太地區：與「三種面貌」的美國打交道

最優先考量為「西半球」與「印度洋」

──川普政府在戰略文件中提出將「西半球」與「印太地區」列為優先區域，日本對此應如何評價？

在本次的《國家防衛戰略》（NDS）中，提出將「西半球」與「印太地區」列為優先，相對降低「歐洲」「中東」與「朝鮮半島」優先性的方針。從美國的戰略布局來看，印太地區重要性的提升，對日本而言並非不利。

首先，本次戰略明確將印太地區視為全球經濟成長的核心，並指出該地區的和平與繁榮與美國自身的和平與繁榮密切相連，這一點至關重要。美國在此區域擁有重大利益，且展現出將以自身力量加以捍衛的戰略意志，使其對印太地區持續投入的承諾，以及防衛盟友與夥伴的承諾，更具可信度。

其次，川普政府提出沿著第一島鏈建立「拒止性嚇阻」的方針，對日本而言應予歡迎。這代表美國將帶頭維護現狀，不允許中國取得區域霸權。這一點與該戰略文件中對歐洲的定位形成鮮明對比。美國未來對東南亞的參與程度仍不明朗，但日本有必要與澳洲合作，積極將美國拉進其中。

第三，聯邦參眾議院通過的2026年「國防授權法案」（即國防預算）中，與印太地區相關的條款同樣值得關注。這些項目的目的在於強化印太司令部（INDOPACOM）的戰力部署、作戰能力、訓練與演習，並加強對臺灣的支援，以及深化與區域盟友、夥伴之間的安保防衛合作，整體而言是相當令人振奮的內容。

日美雙方已就「遏止以武力改變現狀，並防止任何國家在區域內取得霸權」這一戰略目標形成共識，這一點令人樂見。日本正持續強化防衛能力，印太司令部（INDOPACOM）也在提升即時應對體系並深化合作。日美雙方也正著手推動防衛產業的活化與共同生產等合作，儘管過程中勢必面臨諸多挑戰，但所需努力的方向已相當明確。

搖擺不定的川普外交

──川普總統的不確定性正引發各地不安，主要的隱憂在哪裡？

儘管戰略文件已明確標示各區域的優先順序與介入程度，川普政府此次仍決定對伊朗發動充滿風險與不確定性的攻擊。這將對美國未來在印太地區的參與產生多大影響，難以預測，若政權高層的關注與美軍資源因此大幅被分散，勢必會引發新的憂慮。

此外，在嚇阻行動中，「意志」這項要素仍存在政治上的不確定性。這是因為萬一發生臺海危機，無法確定川普總統將如何回應。為了發揮具備可信度的嚇阻力，必須讓對手確信「一旦有國家試圖以武力改變現狀，美國絕對會介入並捍衛現狀」。然而，無論總統由誰擔任，這都是一項門檻極高的課題。

無論如何，像日本、臺灣、菲律賓這類前線國家與地區，以及美國，都必須推動相關措施，以防止透過閃電戰改變現狀並迅速將其化為既定事實，同時，也需預作準備，因應衝突可能長期化的情境，強化持續作戰的能力與意志，提升維持現狀的防衛能力。這正是日本政府目前致力解決的課題，預計將在新的「安保三文書」中提出各項具體措施。然而，若要讓「拒止性嚇阻」發揮實效，不僅是日本，美國及其盟友與夥伴也必須共同推進。