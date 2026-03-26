高市政權大獲全勝後的強勢與未來課題：能否維持高度支持率取決於經濟表現

日本自民黨於今年2月8日的眾議院大選中獲得316席，首相高市早苗率領自民黨奪得壓倒性勝利。此次成果來自於首相高度支持率之下，順勢解散國會的巧妙時機拿捏，亦是由於在野黨勢力的重整失敗，此雙重因素造就了高市政權大獲全勝。本文深入探討此次選舉結果之意義。

「永田町的嚴峻現實」與解散戰略 去年12月中旬的記者會上，首相高市曾表示：「令和8（2026）年度的稅制改正與原始預算之彙整等，眼前必須著手處理之事堆積如山，實在沒有閒暇思考（眾議院）解散之事。」言辭之間流露出否定解散的想法。但事實上，高市一直在觀察解散的時機。11月下旬，高市針對解散一事徵詢自民黨高層意見，進入12月，更指示親信擬定解散改選的日程方案（《讀賣新聞》，2026年1月10日）。 首相希望解散的根本原因在於，內閣執政基礎脆弱。2024年10月大選，自民黨慘敗，解散之前，黨內派系之席位僅餘199席。雖與日本維新會組成聯合政權，使執政聯盟的議席總數達到233席，勉強超過半數，執政基礎卻始終處於不穩定狀態。 1月19日宣布解散之際，首相在記者會上感慨提起，就任以來歷經國會審議，「深刻體會到日本政治不穩定的現狀與永田町的嚴峻現實」。解散前，由於預算委員會委員長一職由立憲民主黨掌握，首相甚至在選舉街頭演說裡語露不滿：「無論大臣如何舉手，被指名質詢的總是我一人。」（《每日新聞》，2026年2月7日） 另一方面，高市首相本人的聲勢高漲。去年11月上旬內閣成立後，由NHK進行的民意調查顯示支持率高達65.6%。今年1月10日至12日的NHK調查亦維持在61.9%的高水準。先前的石破茂內閣時期，自民黨支持率多次跌破三成，高市內閣成立後，已回升至三成以上。 此次選舉，執政黨勝出有兩大主因。其一為首相的聲勢高漲。NHK與讀賣新聞社的民意調查均顯示，多數日本國民不僅認為首相具備領導力，同時對政策有所期待。12月的讀賣新聞社調查裡，表示支持內閣者之中有29%回答「對政策抱有期待」；1月的NHK調查裡，33.2%受訪者認為首相「具備執行力」。首相就任不久便實現日美領袖會談，並相繼設立「日本成長戰略本部」，制定經濟對策、通過追加預算等，迅速推動一系列政策。短暫任期內所累積的具體成果，很可能正是「執行力」評價之由來。

「負責任的積極財政」——明快的傳達主張 勝選的第二個主因在於，高市首相持續倡導藉由「負責任的積極財政」，以實現經濟成長的鮮明主張。統整其政策主軸，可以得出如下結論。日本極度缺乏國內投資，政府若能擴大對於戰略領域的財政支出，將足以激發民間投資，進而帶動整體經濟之成長。 針對具體的戰略領域投資，高市首相提出「危機管理投資」與「成長投資」兩大方向。前者係指強化經濟安全保障、糧食安全保障等方面的投資；後者則是針對未來具有成長潛力領域的投資。選戰期間，首相在闡述「負責任的積極財政」之際，援引具體政策案例加以說明，極有可能因此打動選民，為自民黨奠定更厚實的選票基礎。 另外值得一提的是，首相每次強調「負責任的積極財政」之際，必定批判過往偏向緊縮的財政政策。但此說法不太精確。實際上，從2018年度便已展開財政支出的擴張，2020年新冠疫情爆發後，每年編列大規模的追加預算更形成慣例，整體預算規模大幅擴張。但事實上，在原始預算的框架之下，社會保障預算被列為優先事項，社會保障以外的政策經費因此遭受排擠，造成諸多重要政策的支出，往往只能在追加預算裡另行編列。高市首相的說法雖有未盡之處，但真正欲批判的，無疑地正是如此的結構性問題。 2025年的參議院議員選舉，消費稅減稅已成重大爭論焦點。此次大選裡，以「中道改革聯合」為代表的在野勢力公開承諾食品類「消費稅歸零」。自民黨對此亦順勢表態，宣示積極研議食品消費稅減稅之可能性，更具體地承諾將「加速研議」消費稅免徵食品之方案。其後，首相進一步表示，今年秋天的臨時國會可望提出實現食品消費稅的減稅相關法案。此番攻防的結果，使得消費稅減稅議題未能在選戰中形成更大的爭議焦點。

「中道」路線潰敗成就自民黨勝選 其次，針對在野黨失敗的原因，特別聚焦於中道改革聯合加以探討。自民黨之所以大勝，關鍵在於中道改革聯合問題叢生。 1月15日，媒體報導指出立憲民主黨與公明黨將合流籌組新黨（《朝日新聞》，2026年1月15日）。翌日，立憲民主黨代表野田佳彦與公明黨代表齊藤鐵夫召開記者會，正式宣布新黨成立，黨名定為「中道改革聯合」。 若從眾議院小選舉區制度有利於大型政黨的角度而言，聯合籌組新黨的確合理。此外，若新黨能夠吸納公明黨支持者，亦即創價學會會員之選票，隸屬於立憲民主黨的議員亦有望藉此拉抬票數。 自民・公明聯合政權時代，一般認為各選區的創價學會會員會將票投給自民黨候選人。每選區預計約有1~2萬的創價學會選票，若此部分票源從自民黨候選人轉移至中道推出的候選人，可能形成票數的大差距。新黨成立之初，自民黨內亦有聲音認為：「從以往合作至今，在激烈選區多少會產生影響。」（《朝日新聞》，2026年1月15日） 然而現實卻是慘敗。中道改革聯合的議席從選前的167席暴跌至49席。2024年眾議院大選比例區中，立憲民主黨與公明黨的合計得票數為1752萬票，而此次選舉，中道改革聯合僅獲得1043萬票，完全沒有發揮出聯合組黨的加成效果。 無法整合安保政策，僅靠消費稅歸零打選戰 慘敗原因何在？其一，從1月16日建黨至大選之間僅有3週，黨名來不及讓選民產生深刻印象。 其次，安全保障政策的內部分歧顯露無遺。中道改革聯合於1月19日發布的基本政策裡，揭示「現實主義外交・安全保障政策」。但對於安保法制，僅記載「存亡危機事態之下，為保衛本國而行使自衛權係屬合憲」，卻不願承認集體自衛權。 立憲民主黨內有議員主張，涉及2015年安保法制的所有相關事項，皆可透過個別自衛權加以因應，這些議員持續反對集體自衛權。上述措辭明顯是慮及這些議員而設。換言之，言詞標榜「現實路線」，卻無力正面肯定集體自衛權，導致黨內矛盾暴露在世人眼前。 此外，普天間飛行場的邊野古遷移問題亦未能形成共識。共同代表野田在1月25日富士電視台的辯論會上表示：「將在選舉結束後盡快得出結論」（《讀賣新聞》，2026年1月25日）。雖然言必稱「現實主義」，卻無力說服黨內反對遷移的派系勢力，其發言暴露出如此困境。中道改革聯合對於安保法制的態度，相較此前立憲民主黨欲「禁止違憲部分」之主張，已有所右傾。 因此，可能導致原本的立憲民主黨支持者出走，進而造成選戰落敗。然而，此因素對於整體選情之影響恐怕不大。理由在於，一般認為立憲民主黨選票可能轉投共產黨、社民黨、令和新選組等3個政黨，但無論在比例區得票數，抑或得票率上，這3個政黨與2024年大選相比均呈下滑趨勢，比例區得票數從2024年的810萬票跌至492萬票，得票率亦從14%降至8%。 第三個敗選主因在於，中道改革聯合幾乎沒有其他主要政策，全黨上下僅靠食品消費稅歸零來打選戰。僅靠減稅口號不足以推動日本的長期經濟成長。高市首相倡議「負責任的積極財政」，援引一項項具體施政方案，描繪日本未來之藍圖，對照之下，兩者對選民的訴求力，可謂高下立判。

高市首相凝聚黨內向心力 由於選戰大獲全勝，使得高市首相成為凝聚執政黨向心力之核心。特別是前次大選中落選的議員，由於提前解散總選舉，得以在約1年3個月後便重返國會，應該對首相滿懷感恩之情。 基本上，自1990年代以降，歷經多次的統治制度改革後，日本首相足以保持強大的領導力。特別是1994年選舉制度改革在眾議院引入小選舉區、比例代表並立制，提高了執政黨主席對於候選人提名權之重要性，首相獲得在黨內的強大領導力。此外，2001年的省廳再編賦予首相政策提案權，並授權輔佐首相的內閣官房制定政策。如此一來，首相主導政府政策的能力因此進一步擴張。更值得注意的是，麻生派以外的自民黨各派閥已然瓦解，足以制衡首相權力的執政黨議員勢力，比政治改革以來的任何時期都更加弱化式微。 承前所述，高市首相起初似乎認為自身的執政基礎相當脆弱。然而，從政權成立初始，首相便在諸多方面貫徹己身意志。此點首先體現在首相官邸的核心人事安排。去年1月才就任的國家安全保障局長岡野正敬僅在任9個月，首相便讓他離職，轉而起用赴任印尼大使不久的市川惠一（前內閣官房副長官補）接掌局長一職。首相秘書官的人事，亦強力反映出首相的個人意志（《每日新聞》，2025年10月22日）。 關於政策層面，原定期程涵蓋至2032年前後的國家安全保障戰略等三大安保相關文件，高市首相宣示將提前於2026年之內修訂。此外，去年11月下旬制定經濟對策之際，首相表示：「現在不應該畏畏縮縮地提出貧弱寒酸的方案，必須重新研擬」，直接否決原本的方案，要求擴大整體額度規模（《日本經濟新聞》，2025年11月21日）。 首相在執政權力內部之強勢領導，最具象徵性的一幕，莫過於未與幹事長鈴木俊一商議便決定解散國會。首相徵詢極少數的政治人物後作出解散決定，原本不足為奇。然而，連黨內排名僅次於黨首、主掌黨務的幹事長都未獲徵詢便決定解散，實屬極為罕見之特例。