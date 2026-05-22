時代劇是否有未來？：從「日本電影之父」牧野省三到《幕府將軍》

由於製作數量銳減等緣故，「時代劇」長久以來被認為陷入低迷不振，但因好萊塢製作的影集《幕府將軍》（SHOGUN 將軍）在全球颳起熱潮，作為一種娛樂內容於日本國內外重新受到矚目。然而，在電腦繪圖（CG）與數位技術突飛猛進之際，製作環境亦隨之劇變的潮流之下，長期支撐著日本原創時代劇的文化與技術，正陷入傳承危機。

時代劇的歷史背景 美國電視影集《幕府將軍》於2024年艾美獎奪下18項大獎，創下歷史紀錄，此消息在日本國內亦獲廣泛報導。此外，同年上映的獨立製作電影《超時空武士》（侍タイムスリッパー）從僅僅單間戲院上映起步，憑藉口耳相傳的口碑逐漸擴散，放映戲院持續增加，最終締造票房熱賣的長銷佳績。如今，國內外對於日本時代劇之關注，再度油然而生。 日本的時代劇可遍及劇場、電影、電視與串流，乃至於漫畫與動畫等多元形式。然而，過去談及「時代劇」，往往以電影與電視為主軸，問題聚焦在製作數量驟減，亦曾被稱為「寒冬時代」。本文擬以電影為主軸，探討時代劇之製作現況。 追本溯源，所謂時代劇究竟為何？日本將電影分為「時代劇」與「現代劇」兩大類型，其背後實有深遠的歷史背景。 以明治維新為契機，日本政府積極引進歐美的價值觀、概念與生活型態。然而對於此做法，包含士族（舊武士階級）在內，許多人心懷不滿，因而興起「自由民權運動」，目標在於打破明治政府的專制並實現議會政治。1888（明治21）年，以啟蒙民眾為宗旨，由壯士（自由民權運動之活動家）所發起的，便是「壯士戲劇」（壮士芝居）。其後，戲劇的內容逐漸獲得重視，甚至超越政治啟蒙之目的。1896年電影傳入日本前後，當時的小說等便已成為戲劇題材。此類戲劇遂被稱為「新派」；相對地，自江戶時代以來作為大眾娛樂的歌舞伎，深受庶民喜愛，則被稱為「舊劇」。 進入明治末期，吸納西洋戲劇形式與劇本的「新劇」應運而生。「舊劇」、「新派・新劇」之分類亦延伸至電影領域，1920年前後，演變為「時代劇」與「現代劇」之區分。

製作數量銳減的「寒冬時代」 1950年代至60年代初期獲譽為戰後日本電影的第二次黃金期，時代劇電影亦迎來全盛時代。然而從1960年代中期之後，製作數量便節節衰退。其社會背景在於，小家庭化與都市化所造成的觀眾結構與價值觀之轉變，再加上時代劇的舞台逐漸轉移至電視，踏入戲院的觀眾因此日益減少。 從1970年代起，大型電影公司長期維持的製片廠體系，由於經營低迷而逐步崩解。電影屬於先行籌措製作經費的「前期投資型」事業，因此成本問題對於時代劇電影之製作，成為一道難以跨越的高牆。從搭建場景到戲服、髮型、道具，全都需要費用。特別是以戰國時代為舞台的電影，盔甲、馬匹與臨演的人事費用，更使整體成本大幅高漲。 在邁向電視時代的轉型期，大型電影公司亦紛紛成立旗下的電視製作公司，拍攝時代劇影集。不過到了1990年代，多數電視時代劇節目亦相繼停播。時代劇的「寒冬時代」持續了為期不短的時期。 CG與數位化所帶來的製作成本削減 近年來，包括翻拍作品在內，時代劇電影的製作數量略有回升。除了真人拍攝之外，漫畫與動畫的時代劇亦不在少數。若將串流影音與衛星電視一併納入，雖然規模不大，時代劇的製作持續穩定成長。 其中最大的轉機在於運用CG（電腦繪圖）技術與數位化，因此得以削減製作成本，後製作業亦變得更加容易。大規模的場景可以用CG重現，事後再與實際拍攝的畫面合成，龐大群眾的場景亦能透過CG技術一手打造。即便「殺陣」（即武打場面）等動作場景，亦可透過剪接與CG處理，讓幾乎毫無時代劇經驗的演員看起來身手矯健俐落。再加上膠捲時代每次NG皆會累積膠捲的成本，數位化之後完全消除如此顧慮。 製作上引進最新技術、轉作DVD等二次發行、衛星電視之普及、串流影音與訂閱平台廣泛且穩定的使用習慣，逐步為時代劇開啟作為影像內容的嶄新出路。 此外，隨著跨媒體化（media mix）的加速推進，過去對時代劇毫無興趣的觀眾，亦因觀看漫畫或動畫的真人化作品之機會增加，進而成為時代劇的新觀眾群。若出現如《幕府將軍》般引發熱烈討論的時代劇內容，便會有不少觀眾覺得可以「試著觀看」。何況不必親赴戲院，在串流平台上即可輕鬆觀賞。在此意義上，時代劇可以說具有未來性。